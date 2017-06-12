تحديات صندوق الأمم المتحدة للسكان تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 بداية الأسبوع الماضي، توفي الدكتور الطبيب «باباتوندي أوسوتيمهين»، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ووزير الصحة النيجيري الأسبق، عن عمر يناهز 68 عاماً. وكان الدكتور «أوسوتيمهين» قد احتل هذا المنصب منذ بداية عام 2011، خلفاً للدكتورة «ثريا عبيد» الحاصلة على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي التي شغلت هذه الوظيفة لمدة عقد كامل، من 2000 إلى 2010، بمنصب أمين عام مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، لتكون بذلك أول سعودية تترأس منظمة تابعة للأمم المتحدة. وتأتي وفاة المدير التنفيذي الحالي مع اقتراب الصندوق من بلوغ عامه الخمسين، ومواجهته لتحديات قد تكون هي الأكبر والأصعب خلال تاريخه الممتد على مدار خمسة عقود، حيث كان قد أنشئ في 1969 تحت مسمى صندوق الأمم المتحدة للشؤون السكانية. ويمكن تلخيص المجالات التي تتركز فيها نشاطات الصندوق في التالي، أولًا: تجنب الحمل غير المرغوب فيه، من خلال التخطيط (الطوعي) لأوقات وعدد مرات الحمل والإنجاب. ثانياً: ضمان أمن وسلامة الحمل والولادة. ثالثاً: الوقاية من الأمراض التناسلية المُعدية. رابعاً: خفض ومكافحة ظاهرة العنف ضد النساء. خامساً: زيادة مقدار المساواة بين الإناث والذكور. ويعمل الصندوق على تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون والشراكة مع حكومات دول العالم المختلفة، ومع بقية وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المختلفة، والقطاع الخاص والشركات. سعياً نحو رفع مستوى الوعي العام، وتوفير المصادر والدعم اللازمين لتحقيق مهمة تحسين مستوى حقوق وصحة النساء، والصغار، والمراهقين. ويمكن إدراك حجم الدعم الذي يتلقاه الصندوق تبعاً لحجم وأهمية المهام المنوط به، من كونه تلقى دعماً من الحكومات ومن القطاع الخاص، تخطى المليار دولار عام 2014 فقط. ويأتي هذا الدعم على خلفية التقديرات التي تشير إلى أن توفير وسائل تنظيم النسل بشكل ميسر وبأسعار معقولة، يمكنه أن يخفض الوفيات بين الأمهات بنسبة الثلث، وبناء على التقديرات بوجود أكثر من 200 مليون امرأة حول العالم، يرغبن في تجنب الحمل أو تأجيله إلى وقت لاحق، ولكن لا تتوافر لهن وسيلة مناسبة لمنع الحمل. وفي حالة حدوث الحمل، يعتبر توافر رعاية صحية، خلال الحمل وبعد الولادة، بما في ذلك المؤسسات الطبية القادرة على التعامل مع الطوارئ النسائية أثناء الولادة، من الضروريات المهمة القادرة على خفض وفيات الأمهات بقدر كبير. ويعتبر أيضاً توافر الإجهاض الطبي، في حالة وجود ضرورة صحية تتفق مع أحكام القانون والشريعة في مختلف الدول، من الخدمات التي يمكنها أيضاً أن تنقذ حياة عشرات الآلاف من النساء سنوياً، حيث تظهر الإحصائيات أن حوالي 70 ألف امرأة يلقين حتفهن سنوياً، بسبب الإجهاض في ظروف غير مناسبة. وبوجه عام، تقسم وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة إلى أسباب طبية، وأسباب أخرى اجتماعية واقتصادية محلية. وفي مجموعة الأسباب الطبية، يحتل النزيف الحاد رأس هذه القائمة بنسبة 25 في المئة، وتليه العدوى بنسبة 13 في المئة، ثم تسمم الحمل بنسبة 12 في المئة، ثم تعسر الولادة بنسبة 8 في المئة. وبنظرة سريعة إلى هذه القائمة، نجد أن علاج جميع أسبابها متوافر للطب الحديث منذ عقود طويلة، وبتكلفة زهيدة نسبياً. فالنزيف الحاد يمكن علاجه ببساطة بنقل الدم، وتستطيع المضادات الحيوية علاج غالبية حالات العدوى، أما تعسر الولادة فيمكن علاجه بالولادات القيصرية. وهو ما يعني أن هذه الوفيات لا تقع بسبب عجز الطب عن التعامل معها، وإنما بسبب نقص الموارد المالية المتاحة لنظم الرعاية الصحية المعنية بصحة الأم والطفل.