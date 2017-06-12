راي: الـ«أف بي آي» والمهمة الممكنة! تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 «مكتب التحقيقات الفيدرالية (الـ«أف بي آي»)، هذا الاسم الذي يحيل ذكره إلى جانب من صورة المنعة والقوة والهيبة الأميركية، أصبح في قلب الجدل الدائر داخل المؤسسة السياسية بواشنطن، منذ التحقيق الذي أجراه حول البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 هيلاري كلينتون، ثم عقب إقالة رئيسه جيمس كومي وسط خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، وبعد شهادة كومي غير البريئة من «الكيد السياسي» أمام الكونجرس. لكن اختيار رئيس جديد للـ«أف بي آي» لم تُعرف له مواقف ولا أدوار سياسية في السابق، ربما يعيد لمكتب التحقيقات صورته كهيئة اتحادية فنية أمنية قضائية ذات مستوى مهني مرموق. فمن هو كريستوفر راي الذي أعلن الرئيس ترامب، في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء الماضي، اختياره لقيادة الـ«أف بي آي»، قائلاً إنه «رجل ذو كفاءة»؟ ولد «كريستوفر آشر راي» في مدينة نيويورك عام 1966، لوالده سيسيل راي جونيور، المحامي الذي كان شريكاً في مكتب محاماة «ديبيفواس وبليمبتون»، ولوالدته «جيلدا راي»، التي كانت موظفة في مؤسسة تشارلز هايدن المالية. انضم كريستوفر راي إلى المدرسة الداخلية في «أكاديمية فيليبس الخاصة» في أندوفر، بماساتشوستس. ثم تخرج في كلية الحقوق في جامعة ييل عام 1989، قبل أن يحصل منها على درجة الدكتوراه في عام 1992. وفي تلك الأثناء كان المحرر التنفيذي لمجلة ييل للقانون، كما أمضى سنة تدريبية في مكتب القاضي ميتشيل لوتيج في الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الاتحادية. انضم راي إلى العمل الحكومي في عام 1997 كنائب لممثل الادعاء الأميركي العام لمنطقة شمال جورجيا. ثم انتقل في عام 2001 إلى وزارة العدل كمساعد لنائب المدعي العام (وزير العدل)، ثم مساعداً للمدعي العام. وفي عام 2003، قام الرئيس بوش الابن بترشيح راي لمنصب نائب وزير العدل للشؤون الجنائية، وقد وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيينه. وأثناء عمله بوزارة العدل عمل راي بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، لاسيما فيما يخص التحقيقات المتعلقة بتفجيرات 11 سبتمبر، وكان مشرفاً على تنسيق تحركات الوزارة في هذا الملف، واطلع بدور رئيسي في الإشراف على الإجراءات القانونية والعملية في الحرب على الإرهاب. كما كان عضواً في فريق مكافحة احتيال الشركات، حيث أشرف على تحقيقات كبيرة تتعلق بالنصب والاحتيال، إحداها تخص شركة «إنرون» التي كانت من كبريات شركات الطاقة الأميركية قبل أن تعلن إفلاسها في ديسمبر 2001، إثر إقرارها بممارسات محاسبية مريبة، وكان إفلاسها هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. ونظراً لجهوده ونجاحاته، حصل راي لدى انتهاء مهام وظيفته الرسمية عام 2005، على جائزة «إدموند راندولف»، وهي أعلى جائزة تمنحها وزارة العدل الأميركية لموظفي وقادة الخدمة العامة. وسرعان ما أصبح راي شريكاً عاملاً في مكتب المحاماة «كينج آند سبالدينج»، وهو مكتب شهير تأسس في جورجيا بأطلنطا قبل نحو 130 عاماً، وتوجد له حالياً فروع في العديد من الولايات الأميركية الأخرى، ويساهم راي في فرعيه بأتلانتا وواشنطن العاصمة. وتشمل قائمة عملاء «كينج وسبالدينج»، العديد من الشركات الكبيرة، وضمنها شركتا روزنيفت وغازبروم، أكبر شركات النفط المملوكة للحكومة في روسيا. وقد ورد اسم واحدة منهما على الأقل، وهي روزنيفت، في إطار الجدل حول علاقة روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة. وفي «كينغ أند سبالدنج» ترأس راي وحدة تمثل الكيانات والأفراد في القضايا الجنائية والقضايا المتعلقة بتطبيق الأنظمة ودعاوى الموظفين، وحل الخصومات المدنية وإجراء التحقيقات الداخلية في الشركات. وشارك راي في إعداد ملفاتِ كثيرٍ من القضايا والمنازعات والمرافعة فيها، وكان ممثّل الدفاع عن حاكم ولاية نيوجيرسي وحليف ترامب، كريس كريستي، في أعقاب فضيحة «بريدج جيت» عام 2013، حين تم توجيه الاتهام لكريستي بالتسبب عن سابق قصد وتصميم في إغلاق جسر نيويورك الشهير انتقاماً من الديمقراطي مارك سوكوليتش، عمدة مدينة «فورت لي» التي يوجد بها الجسر الرابط بين نيوجرسي ومانهاتن، وهو أحد أكثر الجسور نشاطاً في العالم. لكن بعد أن تأكد كريستي من استحالة حصوله على دعم سوكوليتش، كما كشفت «واشنطن بوست» بالأدلة والرسائل الإلكترونية بعد أكثر من عام على الحادثة، أعطى التعليمات لمساعديه بإغلاق عدة منافذ تؤدي إلى الجسر، مما سبب زحمة سير خانقة شملت حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف. ومع تكشف خيوط فضيحة «بريدج جيت» فقد كريستي فرصته في الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التي كان يخطط لخوضها، ودخلت الاتهامات ضده طوراً قضائياً متقدماً في أروقة المحاكم، لكن راي كان سبباً في تبرئته أخيراً، وإن تمت إدانة اثنين من مساعديه في ذات القضية. وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر، أنه سيرشح راي لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلفاً لجيمس كومي الذي أقاله فجأة في مطلع مايو الماضي أثناء تحقيقه في ملف التدخل الروسي المفترض في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وجاء إعلان ترامب قبل يوم من تقديم كومي شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بشأن مناقشات خاصة جرت بينه وترامب حول تحقيقات تتعلق بزعم وجود تواطؤ لروسيا مع حملة ترامب. وأياً كان الأمر، فقد وصف ترامب راي، في تغريدة على حسابه الخاص يوم الأربعاء، بأنه «رجل ذو كفاءة». كما نُقل عن كريس كريستي، الأسبوع الماضي، قوله: «أعتقد أن الرئيس لن يخطئ إذا طلب من كريستوفر راي أن يكون رئيساً لمكتب التحقيقات الفيدرالي». ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» راي بأنه «اختيار آمن وسلس»، بعد أن عدل الرئيس ترامب عن قراره السابق باختيار سياسي لتولي هذا المنصب، إذ لم يحدث أن كان المنصب خلال تاريخه سياسياً. ويعود تاريخ الـ«أف بي آي» إلى عام 1908 حين تم تأسيسه تحت اسم مكتب التحقيقات، ثم تم تغييره إلى الاسم الحالي في عام 1935. وهو وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأميركية، يوجد مقرها الاتحادي في واشنطن، وتعمل كجهاز استخبارات داخلية وكقوة لتطبيق القانون. ويتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي بسلطة قضائية على نحو 200 فئة من فئات الجرائم الفيدرالية، ويعمل به نحو 37 ألف موظف، وتصل ميزانيته نحو 8.3 مليار دولار، ويتبع له 56 مكتب تحقيق مركزي في المدن الأميركية الرئيسية، وأكثر من 400 مكتب تحقيق محلي في المدن والمناطق الأخرى الداخلية، علاوة على 50 مكتب تحقيق خارجي في القنصليات والسفارات الأميركية حول العالم. والحال هكذا بالنسبة لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» كواحد من أجهزة وزارة العدل الأميركية، فإنه إذا ما صدق مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيح كريستوفر راي لقيادة هذا المكتب، فلن يكون نجاحه مهمة مستحيلة في هذا المنصب، بل مهمة ممكنة ومطلوبة بإلحاح، لاسيما عقب الخلاف الناشب بين رئيسه السابق ورئيس البيت الأبيض! محمد ولد المنى