نشر الثقافة القانونية ضرورة مجتمعية تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 مبادرة «مجالسنا»، التي أطلقتها دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً، تمثل ضرورة أمنية ومجتمعية، فإضافة إلى أنها تستهدف نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بالمبادئ القانونية العامة التي ترتبط بالعديد من الجوانب الحياتية اليومية، فإنها تسهم في تعزيز الأمن العام في المجتمع، لأن إلمام أفراد المجتمع بالقانون والوعي بمبادئه يجعلهم أكثر قدرة على مراعاة حقوق الآخرين الشخصية، وتجنب السلوكيات التي تتنافى مع القانون العام، وتنغص الأمن المجتمعي الشامل. مبادرة «مجالسنا» تندرج ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء للجانب التوعوي، وترسيخ المعرفة القانونية بين أفراد المجتمع في مختلف القضايا التي تتصل بالتفاعلات الحياتية اليومية، من أجل تعزيز الوعي والثقافة العامة حول هذه القضايا، ومساعدة أفراد المجتمع على إدارة شؤون حياتهم، وبما ينسجم مع القوانين العامة في الدولة. في هذا السياق، فإن الموضوع الذي اختارته مبادرة «مجالسنا» ليكون باكورة فعالياتها، وهو أصول الحياة الزوجية، وسبل المحافظة على كيان الأسرة وضمان تماسكها واستقرارها، ينطوي على قدر كبير من الأهمية لجميع أفراد المجتمع، لأن كثيراً من الخلافات الزوجية والأسرية وما يترتب عليها من تداعيات مجتمعية، يمكن من خلال التوعية والتثقيف القانوني مساعدة أفراد المجتمع على تجاوزها. ولعل هذا يفسر الجهود التي تقوم بها دائرة القضاء في مجال التوجيه الأسري، والعمل على التوفيق والإصلاح بين الأزواج، من أجل تقريب وجهات النظر في حالات الخلاف، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسر وحماية الأبناء، وتجنيب حالات الطلاق. إذا كانت الثقافة القانونية، وما يرتبط بها من ترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون تمثل العمود الفقري الذي تتأسس عليه المجتمعات المستقرة والآمنة، فإن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في هذا الشأن، لأنها تحرص باستمرار على تطوير منظومة القوانين والتشريعات، بحيث تكون ضابطة للتفاعلات وضامنة للحقوق والحريات المختلفة، كما تعمل في الوقت ذاته على نشر الوعي والتثقيف القانوني بين أفراد المجتمع، وجعلهم مشاركين في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره على المستويات كافة، من خلال التزامهم بالنظم القانونية والتشريعات المختلفة المطبقة في الدولة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية