خريطة طريق لحل الأزمة الخليجية تاريخ النشر: الإثنين 12 يونيو 2017 في حقل العلاقات الدولية هناك مفهومان مهمان يدرسان للمتخصصين في دراسة الأزمات، هما «حل الصراعات» وفن «إدارة الأزمات»، وتكتسي مثل هذه المفاهيم والنظريات أهمية كبيرة في عالمنا اليوم بسبب زيادة منسوب الصراعات والخلافات التي تتطلب فهماً لرسم خريطة طريق تساهم عبر دبلوماسية الوساطة في حل النزاعات والخلافات، أو الحد من تفجر الأزمات وتطويقها. وهذه المفاهيم والنظريات تُطبق في التعامل مع النزاعات بين الدول، سواء المتجاورة، أو بين خصوم متباعدين. وواضح أن الهدف من إجراءات الدول التي قاطعت قطر - وآخر الدواء الكي- في إدارة الأزمة هو تغيير السياسات والسلوك للدولة المستهدفة، كما أكد د. أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وذلك لتعيد الدولة المستهدفة - قطر- حساباتها، خاصة بعد إصدار الدول الأربع بياناً مشتركاً، في 9 يونيو الجاري، يضم قائمة الإرهاب -وتشمل 59 شخصاً من 9 دول خليجية وعربية و12 كياناً- واتهم البيان المشترك قطر بازدواجية السياسة التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتقوم بتمويله من جهة أخرى، وقد ردت قطر أيضاً برفض هذه القائمة. وكان لافتاً تأكيد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات: ودعوته «لتغليب الحكمة ونبذ المكابرة، والتحذير من التصعيد والاستقواء بالخارج»... وأن هدف الدول تجاه قطر هو تغيير السياسات وليس النظام. وبدوره، أخذ الرئيس دونالد ترامب في 10 يونيو، في مؤتمر صحفي، موقفاً حاداً من قطر، بتأكيده أن لها تاريخاً في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً... وطالب ترامب قطر بوقف تمويل ودعم الإرهاب فوراً.. وأنه يأمل أن تكون قمة الرياض بداية النهاية لتمويل الإرهاب. وسبق أن أشار أيضاً في تغريدات إلى أمله في أن تكون تلك الإجراءات بداية النهاية لتمويل الإرهاب، ونهاية الإرهاب نفسه، كما أعلن استعداد واشنطن للتوسط في حل الأزمة، واستضافة أمير قطر في البيت الأبيض. وبدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وكذلك أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فردريكا موغيريني، ضرورة وقف التصعيد، ودعم الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت لرأب الصدع الخليجي مع قطر، بما يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية. وقد رحبت السعودية والإمارات والبحرين بموقف ترامب ومطالباته الواضحة بالتزامات ملموسة من قطر. وتشكل الأزمة الخليجية تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، خاصة بعد تدخل دول كبرى وإقليمية، بتقارب قطر مع تركيا التي وقع فيها الرئيس أردوغان على مشروع قانون مستعجل لإرسال قوات تركية للقاعدة التركية في قطر. وكذلك سعي إيران لاستغلال الأزمة الخليجية بفتح مجال إيران الجوي، وتخصيص 3 موانئ بحرية واستعدادها لتزويد قطر بـ 40% من احتياجاتها من المواد الغذائية، التي كانت تستوردها براً من السوق السعودية. وبعد تفجيري طهران في مبنى مجلس الشورى -البرلمان- وضريح الخميني، الأسبوع الماضي، قد تسعى إيران لاستمالة قطر. لقد آن الأوان لجميع الأطراف المعنية للاستجابة بإيجابية وانفتاح للوساطة الكويتية، التي أعلنت أميركا وأوروبا دعمها، وجلوس جميع الأطراف المعنية للتفاوض⁩، وضمان التزام الجميع بمخرجات الحوار، بضمانات من الكويت، وإذا دعت الحاجة تشارك أميركا التي طالبت بوقف دعم وتمويل الإرهاب، وعبرت عن الاستعداد للتوسط، ومثلها الاتحاد الأوروبي، وذلك لبناء الثقة، وبما يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف، واحترام السيادة، والالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها بضمانات وبجدول زمني. وذلك لإنهاء أخطر أزمة تعصف بمنظومة ⁧مجلس التعاون الخليجي، ⁩ ولن يكون هناك رابح من هذه المواجهة سوى خصومنا وأعدائنا! الذين يسعدهم إضعاف واستنزاف واستغلال انقسامنا.