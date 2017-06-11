الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2017 تفويض متوقع لحركة «ماكرون».. وتضييق الخناق على رعاة الإرهاب ليبراسيون ومع هذا اعتبر الكاتب أن منطق الجمهورية الخامسة يعطي أيضاً الرئيس في كل الأحوال من الصلاحيات الكثير مما يسمح له بتمرير معظم قراراته، وإن كان هذا لا يقلل أيضاً من أهمية سعي الرئيس لضمان أغلبية تشريعية مؤازرة له. ومن المعروف أن ماكرون يوم انتخابه لم يكن عنده أي ممثل في البرلمان، وذلك لكون حركته جديدة من الأساس. ولكن بعد هذه الانتخابات التشريعية في دورها الأول اليوم، والدور الثاني المقرر في يوم الأحد المقبل، 18 يونيو، يتوقع أن يكتسح مرشحو حركته البرلمان بنسبة كبيرة نسبياً مستفيدين من زخم فوزه الرئاسي، وهذا هو المهم، بالنسبة للرئيس ماكرون. لوفيغارو في مقال بعنوان: «دونالد ترامب يزعزع الإرهاب الإسلاموي» تحدث الكاتب إيفان ريوفول عن الموقف الأميركي الحازم في مواجهة تحدي الإرهاب، وهو الموقف الذي عبر عنه الرئيس ترامب مراراً وتكراراً في حملته الانتخابية، بعد توليه الرئاسة ودخوله البيت الأبيض، وأعاد تأكيده أيضاً في خطابه أمام قادة الدول الإسلامية في القمة الإسلامية الأميركية التي عقدت في 21 مايو الماضي في الرياض. والجديد في المواجهة ضد التطرف والإرهاب هو تضييق الخناق على داعميه، وقد أعلنت عدة دول عربية خلال هذا الأسبوع عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية دعمها لجماعات ومنظمات مصنفة في قوائم الإرهاب الدولي. ويتهم نظام الدوحة بشكل خاص بدعم تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان المسلمين». واعتبر الكاتب أن تأييد الرئيس الأميركي لمثل هذا الموقف واضح من دعوته للمسلمين، خلال خطابه في الرياض، لصد خطر التطرف الإسلاموي، مشدداً بصفة خاصة على دعم إيران للإرهاب. ودعا ترامب يومها إلى إنشاء تحالف شعوب للقضاء على الإرهاب قائلاً: «اطردوا -الإرهابيين- من أماكن عبادتكم.. ومن مجتمعاتكم، وأراضيكم». وفي مقابل صرامة الموقف الأميركي الداعم لكل الجهود الدولية الراهنة الساعية للقضاء على الإرهاب، ونبذ النظم والأطراف الداعمة له، يرى الكاتب أن الموقف في فرنسا -وأوروبا- ما زال في حاجة إلى قدر من التصليب والحسم، وخاصة أن فرنسا تعاني الأمرّين من وجود وباء التطرف في صفوف بعض شباب شريحتها المسلمة، تماماً مثلما تتجرع أيضاً بعض عواصم القارة العجوز الأخرى الأمرّين من عنف جماعات الإرهاب، وآخر ذلك هجمات لندن المتتابعة خلال الأسابيع الماضية، التي كشفت عن مدى الخطر الكامن داخل القارة الأوروبية، ووجوب اتباع سياسات أشد فاعلية وقوة في مواجهة هذا التحدي الأمني الجارف. وفي هذا السياق يرى «ريوفول» أن باريس في حاجة إلى تبني سياسات أشد قوة بكثير في مواجهة التطرف والإرهاب الإسلاموي، وبدلاً من مناكفة الرئيس الأميركي الآن على خلفية انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، وإعطاء الحكومة الفرنسية الانطباع بأن معركتها العالمية الأولى هي ضد تغير المناخ، ومشكلات الاحتباس الحراري، يتعين أن تجعل أولويتها في مواجهة خطر العنف والإرهاب الذي اكتوت به المدن الفرنسية خلال السنوات الماضية. وفي وقت تتصدى فيه الدول العربية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتصنفها جماعة إرهابية، كان من باب أولى وأحرى ألا يُتركوا يسرحون ويمرحون في فرنسا، وهي التي تجرعت الإرهاب في باريس ونيس وغيرهما من مدن بذلك الشكل الدامي الفظيع، الذي يعرفه الجميع. لوموند نشرت صحيفة لوموند افتتاحية بعنوان: «الدفاع الأوروبي، نهاية تابو» أشادت فيها بإنشاء صندوق أوروبي جديد للدفاع، قائلة إن تفاقم تحديات الإرهاب في القارة الأوروبية، والاتجاه العام لسياسات واشنطن مع إدارة ترامب الجديدة الداعي لتحميل الحلفاء مسؤولية زيادة الإنفاق على الدفاع، حفزا الرغبة لدى الأوروبيين في إعطاء قدر من الاهتمام لاحتياجاتهم الدفاعية بشكل أكبر مما كان عليه الحال في السابق. ولذا فقد قررت اللجنة الأوروبية في بروكسل يوم الأربعاء الماضي الاشتغال على البعد العسكري في المشروع الأوروبي، وهي بذلك تكسر محذوراً «تابو» لطالما عشش في الأذهان لعدة عقود من الزمن، مؤداه أن المشروع الأوروبي يجب أن يبقى مدنياً فقط، ودون أية أبعاد عسكرية. وقد قرر الاتحاد الأوروبي ضخ المزيد من الأموال في الجهود الدفاعية بواقع 5,5 مليار يورو تصرف على الجوانب العسكرية من المشروع بما يسمح للاتحاد والدول الأعضاء بتحديث وتطوير وتصليب المنظومات الدفاعية فيها، وسيتم التأكيد على هدف الاشتغال، والانشغال، بخطط أوروبا الدفاعية، خاصة في قمة ال22 يونيو الجاري. واعتبرت الصحيفة أن «أوروبا الدفاعية»، ذات المشروع العسكري القوي، والقادرة على الاستجابة ذاتياً للتحديات الأمنية الداخلية والخارجية، لابد أن تكون هي البديل عن أي مظلة حماية خارجية، وهي الضامن لتجاوز أي قصور دفاعي وأمني داخلي كتلك التحديات التي واجهتها القارة مع تزايد الهجمات الإرهابية في بعض دولها مؤخراً. ولذا فإن الاتحاد الأوروبي سيعمل منذ الآن فصاعداً على بناء القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة، وهو بُعد من أبعاد المشروع الاتحادي تأخر كثيراً، ولكنه بات الآن برسم البناء والاستكمال على كل حال. إعداد: حسن المختار