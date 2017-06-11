الإمارات تجني ثمار التنوُّع الاقتصادي تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2017 أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة عالية، وقدرة على النمو، وتجاوز تبعات الظروف الاقتصادية المتخبِّطة التي طالت أغلب بلدان العالم، والصراعات السياسية والأمنية التي تشهدها دول عدَّة، وذلك بفضل نهج التنويع الاقتصادي الطَّموح والمتوازن، الذي هدف إلى بناء اقتصاد وطني متطور قادر على النمو المستدام، معتمداً على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية تنويع الاقتصاد، وبناء اقتصاد معرفة تنافسي. وفي هذا الصدد جاءت شهادة جديدة بقوة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على النمو وخلق بيئة عمل خصبة قادرة على جذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2016 بنسبة 2.2% لتصل إلى تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) مقارنة مع 8.8 مليار دولار (32.2 مليار درهم) عام 2015، وفقاً لـ«تقرير الاستثمار العالمي 2017» الصادر حديثاً عن «الأونكتاد»، الذي صنَّف دولة الإمارات في المرتبة الثانية عشرة عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019. وأفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الإمارات حلت في المرتبة الثانية بعد تركيا في قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي، بعد أن استحوذت على 32.2% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة، المقدَّرة بنحو 28 مليار دولار (102.7 مليار درهم)، كما جاءت في المرتبة الأولى على صعيد دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بعد أن استحوذت على نحو 50% من الاستثمارات المتدفِّقة على المنطقة، المقدَّرة بنحو 17.9 مليار دولار (65.7 مليار درهم). فضلاً عن احتلالها صدارة الاقتصادات الناشئة من حيث تحسُّن موقعها الاستثماري، وقد بلغ الرصيد التراكمي لتدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات خلال الفترة من عام 2011 حتى 2016 نحو 199 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، وهو ما يُعَدُّ مؤشراً مهماً إلى نجاح سياسة التنويع. وتبرهن المرتبة المتقدِّمة، التي احتلتها دولة الإمارات في تقرير «الأونكتاد»، على أن الاستثمار في الاقتصاد الإماراتي سيظل أحد بدائل الاستثمار الأكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك بفضل النموذج الاقتصادي والتنموي المميز الذي تنتهجه الدولة، الذي مكَّنها من ترسيخ أقدامها على طريق النمو والتنمية الشاملة والمستدامة، والانتقال باقتصادها إلى عصر ما بعد النفط، وفق رؤى واستراتيجيات واضحة تستشرف المستقبل، كانت في مقدمتها «الأجندة الوطنية 2021» التي تعكف على تنويع مصادر الدخل غير النفطية، بهدف تحقيق استدامة النمو، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ثم تجسَّدت في «مئوية الإمارات 2071» الهادفة إلى جعلها أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لنشأتها، ولا تزال الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بخطى متسارعة، وتقدِّم مثالاً لنجاح سياساتها الاقتصادية يُحتذَى به في المنطقة والعالم. ـ ـ ـ ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.