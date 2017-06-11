«كاتالونيا» واستفتاء الاستقلال تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2017 لقد كُتب لقرار بريطانيا بالانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، أن يخلق الفوضى في بعض أرجاء أوروبا والعالم حتى قبل انطلاق مفاوضات الانسحاب بشكل رسمي. ومن ذلك، أن «الحزب الوطني الاسكتلندي» خسر 21 مقعداً في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي، وخسر زعيم «حزب استقلال اسكتلندا» آليكس سالموند الذي يقف وراء إجراء استفتاء استقلال بلاده عن المملكة المتحدة عام 2014، حظوته في البرلمان. وبالنظر إلى هذا الاضطراب التي أثارته استفتاءات الاستقلال في المملكة المتحدة، فسوف يشعر المرء بدوافع التفكير باحتمال حدوث مثل هذه المغامرات في أماكن أخرى من القارة الأوروبية. إلا أن من يفكر بهذه الطريقة يمكن أن يكون على خطأ. ولطالما كان الاستقلال يمثل الحلم الجميل للكثير من الكاتالونيين بمن فيهم رئيس الإقليم.. ويفتخر الإقليم بلغته التي تختلف عن لغة «الكاستيل» المستخدمة في معظم أرجاء أسبانيا. ولم يقع إقليم كاتالونيا تحت وصاية مدريد إلا في القرن الثامن عشر. ويشتهر بعاصمته برشلونة. وهي أغنى من بقية أقاليم أسبانيا. وتشتهر بأنها إحدى أكبر المدن في أوروبا كلها. وبالرغم من كل هذا، فإن من الملاحظ الانقسام الواضح في مواقف الكاتالونيين من قضية الاستقلال. وتقول استطلاعات الرأي الحديثة إن أغلبية ضئيلة من الكاتالونيين تفضل بقاء إقليمهم جزءاً من أسبانيا. والشيء الذي تتفق عليه الغالبية العظمى من الكاتالونيين هو رغبتهم بإجراء الاستفتاء. وأحد الذين لا يؤيدون هذا الرأي هو رئيس الوزراء الإسباني «ماريانو راخوي» الذي تعهد بمنع تنظيم الاستفتاء مهما كلف الأمر، وهو الذي يمتلك السلطة القانونية الكافية للوفاء بوعده بسبب الدعم القوي الذي يتمتع به في البرلمان الإسباني. وقرر راخوي وضع القضية في عهدة المحكمة العليا، ووجه أوامره إلى قيادة الشرطة الكاتالونية بمنع إجراء أي استفتاء على الاستقلال في الإقليم. إميلي تامكين* محللة سياسية واقتصادية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"