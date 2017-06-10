واشنطن ومانيلا.. تعاون دفاعي تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 في الخامس من يونيو، سلمت الولايات المتحدة معدات عسكرية جديدة للفلبين لمساعدة مانيلا في حربها ضد الإرهاب. وتعد هذه الخطوة علامة أخرى على استمرار الفرص المتاحة للتعاون الثنائي، على الرغم من التحديات التي واجهها التحالف في ظل الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرت» حتى الآن. بيد أن بيئة التعاون الثنائي أصبحت معقدة منذ أن تولى دوتيرت الرئاسة في نهاية يونيو 2016. وقد تعهد دوتيرت باتباع سياسة خارجية أكثر استقلالية من شأنها تنويع انحيازات الفلبين بعيداً عن حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، وتجاه القوى الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا. كما انتقد علناً الدور العسكري الأميركي في الفلبين وخفض مستوى بعض التعاون الأمني الفلبيني. ورغم ذلك، فإن آفاق التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والفلبين هي في الواقع أكثر إشراقاً مما قد تشير إليه مشاعر دوتيرت الشخصية، وهذا في جزء منه بسبب تصريحاته التي تناقض الروابط المؤسسية العميقة بين الجيوش الأميركية والفلبينية، وكذلك تقارب المصالح بين الدولتين في مواجهة التحديات المشتركة. ويأتي الإرهاب على رأس هذه التحديات، كما تجلى في نضال القوات المسلحة الفلبينية ضد المسلحين الإسلاميين في مدينة «مراوي» التي تقع في جزيرة ميناناو الجنوبية التي مزقتها الصراعات في الأسابيع القليلة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والفلبين لديهما تاريخ طويل من التعاون عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، الذي أصبح محور التركيز خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر. وأبرز مظاهر هذا التعاون هو قوات المهام المشتركة للعمليات الخاصة في الفلبين - التي بدأت عام 2002 وشهدت وجود ما يصل إلى 600 من الأفراد العسكريين الأميركيين في البلاد. وعلى الرغم من أن قوات المهام المشتركة قد أوقفت نشاطها في عام 2015، فإن بعض الأفراد ما زالوا يقدمون المشورة ويساعدون قوات الأمن الفلبينية. ولا تزال واشنطن أيضاً تقدم مختلف أشكال المساعدات إلى الفلبين اليوم. وفي يوم الاثنين الماضي، وفي مثال على هذا التعاون الأمني الأميركي – الفلبيني المشترك، قدمت الولايات المتحدة دفعة أخرى من المعدات العسكرية للجيش الفلبيني. وقام مسؤولون من مجموعة المساعدة العسكرية الأميركية المشتركة، التي كانت في الفلبين منذ تأسيسها في عام 1947، بتسليم المعدات في إطار برنامج واشنطن للتدريب والتجهيز على مكافحة الإرهاب، وذلك في مراسم أقيمت في مقر قيادة الفيلق البحري الفلبيني «بي إم سي» في تاجويج. ووفقاً للسفارة الأميركية في مانيلا، فإن هذه المعدات التي تشمل 300 بندقية كاربين من طراز 300 إم 4، و200مسدس من طراز جلوك 21، وأربع بنادق آلية من طراز إم 134 دي جاتلينج، و100 قاذفة قنابل طراز إم203 قد تم تسليمها خلال الفترة من 18 – 22 مايو الماضي لقاعدة كلارك الجوية. براشانث باراويسواران* *كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»