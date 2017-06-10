الصين وإعادة انتخاب روحاني تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 دانيال جوهانسون* وأكدت حملة رئيسي على أنه كان قوميا – يهتم بأن تحل إيران مشاكلها الخاصة - في حين أن روحاني أكد أنه كان علمانيا، ويؤمن بفائدة الاقتصاد الأكثر انفتاحا. وكان جزء من البرنامج الانتخابي لـ«رئيسي» يعتمد على الناخبين الذين يؤمنون بأن الفوائد الموعودة لخطة «العمل الشاملة المشتركة» لم تتحقق، وأن الاقتصاد الإيراني سيستفيد بدرجة أكبر من توجيهاته. وكانت حملته مليئة بالخطاب الشعبوي الذي يزعم أنه يستطيع تحسين الاقتصاد أكثر من روحاني. وعكست جوانب الحملة الانتخابات التي أجريت عام 2005 - عندما واجه أحمدي نجاد الشعبوي رافسنجاني – غير أنه يبدو أن رسالة «رئيسي» لم تحدث الأثر المتوقع. وحولت حملة «رئيسي» الصين إلى كبش فداء من نوع ما، كما كانت في الماضي، حيث أشارت إلى مضاعفة الواردات من البضائع صينية الصنع باعتبارها أحد الأسباب التي أدت سوء أداء الاقتصاد الإيراني. وهذا، مع ذلك، يعمل في كلا الاتجاهين - فقد زادت الواردات من الصين والصادرات غير النفطية منذ أن بدأ روحاني ولايته، لترتفع بنسبة 66.5% و73% على التوالي. وارتفعت الصادرات النفطية، التي لا تزال السلعة الرئيسية، بنسبة متواضعة تبلغ 4.3%. ومقارنة بفترة الولاية الثانية لأحمدي نجاد، فقد زادت الصادرات غير النفطية من 18.7 مليار دولار إلى 32.4 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة من 15% عندما تولى منصبه إلى 10% في العام الماضي. وبشكل عام، قال «رئيسي» للصحفيين إنه «سيقيم علاقات مع كل الدول باستثناء إسرائيل». غير أن بعض التقارير، رغم ذلك، اعتبرت أن مستشاره السياسي الرئيسي (وعندئذ وزير الخارجية المحتمل) هو «سعيد جليلي»، الذي كان دائم الانتقاد لخطة العمل الشاملة المشتركة والذي يريد أن يكون دور السياسة الخارجية لإيران أكثر ثورية – مما يشكل تحديا للهيمنة المتصورة في العالم. وقد كان جليلي مفاوضا نوويا خلال رئاسة أحمدي نجاد من 2007 – 2013. ونتيجة لموافقة المرشد الإيراني على الاتفاق النووي، سيكون من الصعب بالنسبة لأي شخص أن يحرك إيران من جانب واحد بعيداً عنه. وقد أعرب «رئيسي» «عن احترامه للاتفاق النووي»، لكنه أوضح أنه ليس الحل لمشاكل إيران الاقتصادية، كما كان يتم تسويقه. وفي الأساس، كانت أجندة السياسة الخارجية لرئيسي مشابهة لأجندة أحمدي نجاد. ومن الناحية الواقعية، فإن فوز روحاني يعني أننا يجب أن نتوقع أن نرى استمرارا لسياساته الحالية - وهذا أمر جيد، وعلى وجه الخصوص، فإن الصين ستنظر إلى الأمر بشكل إيجابي حيث إنه سيكفل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، على الأقل من قبل إيران. وهذا أمر مفضل من قبل بكين لأنه يتيح مزيداً من القدرة على التنبؤ السياسي ويحافظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية. أثناء فترة ولايته، أصبح خطاب أحمدي نجاد صعباً وكان الاستقرار مهددا باستمرار، لذا فإن إدارة مماثلة- في حال فوز «رئيسي» ستكون كارثية لكنه خسر –. وبعد أن فاز روحاني بفترة ولايته الأولى، بدأ في عملية جديدة للانخراط مجدداً في المجتمع الدولي. وفوز روحاني بـ 57% من الأصوات سيعطيه مزيدا من الدعم فيما يمضي قدماً في الإصلاحات ويواصل تعزيز علاقات إيران مع بقية العالم. دانيال جوهانسون* باحث بكلية كينجز لندن ومتخصص في شؤون السياسة الخارجية الصينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»