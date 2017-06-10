أميركا اللاتينية وظاهرة تعديل الدساتير تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 هناك العديد من الطرق التي يستطيع بها البرازيليون التخلص من أزمتهم السياسية الراهنة، ويمكن للكونجرس أن يتخذ إجراءات ضد الرئيس البرازيلي أو أن يرسله إلى المحاكمة في المحكمة العليا. أو، الأكثر ترجيحاً، يمكن للمحكمة الانتخابية في البرازيل أن تدينه بسبب ارتكاب مخالفات على صعيد الحملة الرئاسية لعام 2014. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحلول ستفوض الكونجرس الملوث بالفضيحة، وليس الناخبين، باختيار خليفة للرئيس، ولهذا السبب فإن البرازيليين ليسوا سعداء. وهذا من شأنه تسريع الإيقاع في الشارع البرازيلي والمطالبة بإجراء انتخابات مباشرة، الآن! يقول «دانيال لانسبرج رودريجيز»، الباحث الدستوري في كلية «كيلوج» للإدارة في جامعة «نورث وسترن»، إن مثل هذه الثرثرة القانونية تضع أميركا اللاتينية في فئة خاصة بها. وقال لي إن «أميركا اللاتينية ليس لديها انتخابات، بل فقط ثورات». ومع بعض الاستثناءات الجديرة بالاحترام – حيث إن كلاً من الأرجنتين والمكسيك لديهما دساتير دائمة – فإن قادة أميركا اللاتينية دائماً «يعيدون تأسيس» الدولة. وقال إن «القادة الجدد يريدون ترك بصمتهم على البلاد، وإلقاء الأنظمة القديمة وإعادة تشكيل الأشياء على طريقتهم الخاصة. ومن هنا جاءت النزعة للتعامل مع الدساتير وكأنها صفحات ويكيبيديا، حيث لكل شخصية سياسية صفحة خاصة بها. ولا عجب أن متوسط عمر أي دستور في أميركا اللاتينية يستمر نحو 29 عاماً في المتوسط. إن إصلاح أعلى قانون في البلاد ليس بالأمر الهين. ظاهرة تنقيح الدساتير كل عدة سنوات، وفقاً لـ«وردريجيز»، من الممكن أن تحدث تغييرات حادة في السياسة العامة، وتعكر علاقات العمل، وتبعث بإشارات مختلطة للمستثمرين. والأسوأ من ذلك، أن إدخال تعديلات كلما لاحت في الأفق حالات طوارئ ينقص من قدر الدستور نفسه، ويحول ما يجب أن يكون أساس العقد الاجتماعي إلى حجر الفلاسفة بالنسبة لكل الآلام الاجتماعية. وإذا كان الدستور الوطني حتى يمكن أن يكون أي شيء تتطلبه الأزمة السائدة، ليس هناك سبب مقنع لأن تتبع المصالح المتنافسة نص هذا الدستور. فكروا في فنزويلا التي مزقتها النزاعات، حيث جاءت الدعوات للانحراف عن الدستور من كل من الحكومة والمعسكرات المعارضة: فالمعارضة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى مع دعوة حكومة مادورو لتشكيل جمعية تأسيسية لإعادة صياغة الميثاق الوطني. وفي دولة هي بالفعل على شفا الانكماش الاجتماعي، فإن مثل هذا الارتجال الدستوري ما هو إلا كيروسين سياسي. وكما ذكر رودريجيز:«إن السبيل الوحيد لأن تحرز فنزويلا تحسناً هي أن تكون سيادة القانون ذات صلة». إن البرازيل ليست الجمهورية البوليفارية. فقد صاغت ثمانية دساتير متواضعة نسبياً منذ حصولها على الاستقلال عام 1822. ومع ذلك، فإن النخبة السياسية ليست أقل شغفاً للتوصل إلى علاج دستوري. والدستور الأخير، الذي تم الكشف عنه قبل 29 عاماً، كان مخيفاً، وهو الآن يضم أكثر من 250 مادة، بعضها مليء بالتفاصيل. ولذا فقد أدخل المشرعون البرازيليون 95 تعديلاً على الأصل منذ عام 1988. ومن ناحية أخرى، فإن السياسيين أقل مهارة في إصدار أحكام بشأن النزاعات التي يخلقونها، وهذا الفشل يرسلهم في أحيان كثيرة إلى المحكمة العليا – والتي تتناول حالياً عدداً مذهلاً من القضايا يبلغ 70 ألفاً سنويا. وفي هذا الصدد، أخبرني «مايكل محلم»، باحث دستوري في مؤسسة «جيتوليو فارجاس» في ريو دي جانيرو، أن ثقافة المواجهات السياسية في البرازيل حولت المحكمة العليا إلى وسيط وطني، حتى بالنسبة للقضايا العادية. وفي بعض الحالات، تكون التعديلات الصريحة هي السبيل الوحيد لتطهير المفاهيم التي عفا عليها الزمن. وربما لم يكن الرئيس السابق «فرناندو هنريك كاردوسو» سيتمكن من وقف التضخم المفرط ويسحب خطته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي التحويلي إذا كان قد فشل في إعادة صياغة الدستور لتحرير الاستثمار الأجنبي وإنهاء احتكار الشركات الحكومية مثل «بيتروباس». وبالمثل، فإن قرار مجلس الشيوخ يوم الخميس بالموافقة على صياغة تعديل للحد من الحصانة البرلمانية، وهي الدرع الدستورية التي أنقذت عدداً لا يحصى من المشرعين من الملاحقة الجنائية، كان بمثابة إجراء طال انتظاره. ماك مارجوليس* *كاتب متخصص في شؤون أميركا اللاتينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»