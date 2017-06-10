الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 حرب «داعش» و«الترابين» داخل سيناء.. وقطر أكبر ممول للإرهاب في العالم «جيروزاليم بوست» «ذي تايمز أوف إسرائيل» تحت عنوان «حرب ذات الشقين»، كتب «آفي يسخاروف» يوم الأربعاء الماضي مقالاً في «ذي تايمز أوف إسرائيل»، استهله بالقول إنه على الرغم من التحذيرات الأمنية اتجه عدد كبير من الإسرائيليين خلال عيد الفصح اليهودي إلى شبه جزيرة سيناء، معتبرين أن عناصر «داعش» محاصرة في الجزء الشمالي الشرقي من الإقليم، لكن الجيش الإسرائيلي اعتبر خطر تنظيم «داعش» في سيناء كبيراً، واتخذ خطوات استثنائية منها إغلاق معبر طابا، استناداً إلى معلومات مفادها أن عناصر من تنظيم «داعش» تجمع معلومات حول أهداف إسرائيلية في سيناء، من بينها استهداف حشود السياح الإسرائيليين في منتجعات البحر الأحمر وطابا. الكاتب لفت الانتباه إلى حوادث إرهابية سابقة نفذها التنظيم كإسقاط طائرة الركاب الروسية في 2015 وتفجير حافلة سياح كوريين في 2014. الكاتب لفت الانتباه إلى مسألة مهمة برزت خلال الأسابيع الأخيرة، وهي الاقتتال الجاري بين «داعش» وأفراد من قبيلة «الترابين»، وهذه الأخيرة هي الأكبر من بين القبائل البدوية في سيناء ويبلغ عدد أفرادها 30 ألف نسمة. وقرار هذه القبيلة شن حرب على «داعش» لا يمكن الاستخفاف به على الإطلاق، والتوتر بين القبيلة و«داعش» سببه الصراع على الأرض، حيث يحاول «داعش» فرض الشريعة على المناطق التي تسيطر عليها «الترابين» من دون موافقة القبيلة. التنظيم يعرقل عمليات التهريب التي تقوم بها عناصر القبيلة إلى قطاع غزة، خاصة تهريب السجائر، ويفرض «داعش» - حسب الكاتب - حظراً على تهريب جميع البضائع إلى غزة، بسبب ما يقال إنه توتر متزايد في علاقات «داعش» بحركة «حماس». وحسب الكاتب، فإنه رغم التفوق العدي لقبيلة «الترابين» على تنظيم «داعش» في سيناء البالغ عددهم ألف عنصر، فإن القبيلة لا تزال بعيدة عن توجيه ضربة قاضية للتنظيم، فالأخير أشبه بجيش عصابات لا مركزي يصعب تعقب قادته وأعضائه. وليس كل القبائل البدوية تقف إلى جانب قبيلة «الترابين» في محاربة «داعش»، حيث نجد قبيلة «السواركة» لاتزال تشكل المصدر الرئيسي للقوى البشرية لتنظيم «ولاية سيناء»، إلى جانب قبيلتي «الرميلات» و«البريكات». الكاتب أشار إلى وجود علاقات بين «حماس» و«داعش»، ويقول إنه يوجد قرابة 16 من الغزيين يقاتلون حالياً في صفوف تنظيم «داعش»، معظمهم أعضاء سابقون في حركة «حماس»، ناهيك عن نقل جرحى «داعش» المنضوية في ما يعرف بعناصر «ولاية سيناء» إلى قطاع غزة لتلقي العلاج. وإذا كانت الحركة تدعي بأنها تقطع علاقاتها مع «داعش»، فإن ذلك يعد خدعة، فالمصريون- حسب الكاتب- فوجئوا، بأن حماس تحافظ على علاقاتها الوثيقة مع «ولاية سيناء». «هآرتس» في مقالها المنشور، بـ«هآرتس» أول أمس، وتحت عنوان «خمس سنوات على اتفاقية السماوات المفتوحة: أسعار أقل ووجهات سفر أكثر وعدد غير كافٍ من الطيارين»، رأت «جيلي ميلنتيكي» أن اتفاقية السموات المفتوحة التي وقعتها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2012 وتم التصديق عليها في يونيو 2013، فتحت الباب أمام شركات الطيران الأوروبية كي تنافس نظيراتها الإسرائيلية، فبموجب الاتفاقية تم رفع القيود على شركات الطيران الأجنبية، وكان الهدف زيادة عدد الرحلات الجوية التي تنطلق من إسرائيل، ما اعتبر وقتها ليس أقل من «ثورة». الكاتبة أشارت إلى زيادة عدد المسافرين من مطار بن جوريون، حيث بلغ العدد مستويات قياسية في 2016 بإجمالي 17.3 مليون مسافر، بعد أن كان العدد 12.4 مليون راكب في 2012. كما شهدت الشهور الأربعة الأولى من 2017 زيادة في عدد المسافرين بلغت 20 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب الكاتبة، فإن شركة طيران «العال» التي تعد الناقل الرسمي لإسرائيل، سيرت رحلات في 2012، لـ 4 ملايين راكب، وهذا العدد وصلت نسبته آنذاك 33 في المئة فقط من إجمالي المسافرين على متن الرحلات الدولية الأخري التي تنطلق من مطار بن جوريون. شركة «العال» شهدت العام الماضي زيادة في عدد المسافرين على متنها بمقدار 1.5 مليون مسافر، وبدأت شركات الطيران الإسرائيلية تطرح رحلات إلى وجهات جديدة، لكن - تقول الكاتبة- إنه مع زيادة عدد الرحلات تعاني هذه الشركات من نقص عد الطيارين، ومن المنافسة القوية المتمثلة في وجود شركات طيران تطرح رحلات بأسعار منخفضة. أما شركتا «إسرإير» و«وأركيا» فتزعمان بأن لديهما قدرات تجارية وتشغيلية تسمح لهما بزيادة عدد الرحلات الجوية، وأيضاً زيادة الوجهات، لكن التوسع في الرحلات والمحطات الجوية الجديدة، يتطلب موافقات أمنية تقوم بها شركة طيران «العال». وحسب الكاتبة، تناضل شركات الطيران الإسرائيلية لضمان جذب الركاب وجعلهم موالين لها تجنباً للانهيار، لكن لا تزال هذه الشركات تئن بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة التي تقيد قدرة هذه الشركات على التوسع أو تدشين خطوط طيران جديدة. إعداد: طه حسيب