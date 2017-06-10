«فيسبوك» والقيم الديمقراطية تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 من المنتظر أن تتعرض الشركات الأميركية العملاقة للتواصل الاجتماعي، في الفترة القريبة المقبلة، لحملة مضادة جديدة في أوروبا. وهناك تصوّر مشترك في أوساط النشطاء السياسيين والمسؤولين الحكوميين بأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الشركات والذي يتلخص بالإعلان والترويج، يمكن أن يشكّل تهديداً للديمقراطية. وفي خطاب ألقته المفوّضة الأوروبية للمنافسة «مارجريت فيستاجير» الأربعاء الماضي، وهي التي تشتهر بعدائها لكبريات الشركات التكنولوجية الأميركية مثل «جوجل» و«آبل»، تحدثت عن المشاكل التي تأتي من الطريقة التي تغير بها شبكات التواصل الاجتماعي السلوك السياسي للناس. وكانت الأدوات المساعدة في تنظيم الحملات الانتخابية، مثل استخدام البريد العادي والمكالمات الهاتفية، تحمل بدورها رسائل خاصة للناخبين. وكانت الصحافة تتولى تحليل هذه الرسائل مثلما تقوم الآن بتحليل نشاطات الحملات الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي. ولا شك أن هذه المهمة أصبحت أكثر سهولة، لأن كل الناس أصبحوا يمتلكون حساباتهم الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر». وتحاول الحملات الانتخابية الحديثة الاستفادة من البيانات الخاصة للرسائل التي يتبادلها الناس، أو حتى الاطلاع على الخصائص النفسية للمستخدمين التي يمكن استنتاجها من خلال تحليل نشاطاتهم وطرق إبحارهم في شبكات التواصل الاجتماعي. وقد لا تكون هذه الطريقة فعّالة بالضرورة، ولكنّها تعني على أية حال بأن الناخبين أصبحوا مجبرين على استقبال إعلانات ورسائل سياسية لم يختاروها بأنفسهم. ويمكنك أن تتخيل أنني أحد المدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحيث يكون «فيسبوك» المصدر الأساسي للأخبار التي أتابعها، مثلما هي حال ثلثي الأميركيين وخُمس الأوروبيين، ففي هذه الحالة، سيكون من المرجح أن أكون ضحية لوكالة استخباراتية تكون قد صنفتني بطريقة معينة لمجرد أنني منحت صوتي لحزب معين. ثم إن «فيسبوك» لا يقدم البيانات والمعلومات التي تطرحها الحملات الانتخابية. وفي دولة لم تبادر إلى إلغاء حدود الإنفاق على الحملات الانتخابية، يكون من العسير التأكد مما تنفقه تلك الحملات على الإعلانات السياسية. ويتلخص موقف إدارة «فيسبوك» في هذه الحالة في تأكيدها على أن مسؤولية الانصياع لقوانين الدولة تقع على عاتق منظمي الحملات الانتخابية وحدهم، وأنها قامت بالدور المطلوب منها عندما جهزت مستخدم الموقع بكل التقنيات اللازمة للتحكم بطريقة عرض الإعلانات السياسية التي تصل إليه. وخلال الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا الخميس الماضي، جنّدت جماعة تطلق على نفسها اسم «من الذي يستهدفني» Who Targets Me أكثر من 10 آلاف متطوع لتنزيل توصيلة لمتصفح يمكنها أن تقوم بتسجيل الرسائل المستهدفة التي تتنوع بين أشرطة الفيديو المسجلة على «فيسبوك» وحتى الإعلانات السياسية المدرجة في محرّك البحث «جوجل». وأطلقت الجماعة على تلك المحتويات اسم «الإعلانات المظلمة» لأن من الصعب جداً التحكم بتدفقها إلى حسابات المستخدمين. وكانت تلك المحتويات الإعلانية تستهدف دوائر انتخابية معينة وفئات عمريّة محددة. وترافقت الانتخابات العامة التي أجريت في الولايات المتحدة العام الماضي مع ضغوط على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل دفعها إلى فعل شيء ما لمنع نشر الأخبار الكاذبة. وبادر موقع «فيسبوك» لابتكار آلية للتحقق من صدقية الأخبار المنشورة على صفحاته. وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في فرنسا مؤخراً، قالت إدارة «فيسبوك» إنها تمكنت من إغلاق 30 ألفاً من الحسابات التي دأبت على نشر الأخبار الكاذبة. ولا شك أن هذا لا يمثل حلاً نهائياً للمشكلة. ولا زالت الضغوط متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحرّي المصداقية. ليونيد بيرشيدسكي* محلل سياسي روسي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»