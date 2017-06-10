التلاحم الأسريُّ قيمة عظيمة في المجتمع الإماراتي تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 كانت الأسرة، ولا تزال، عبر العصور نواة المجتمعات البشرية على اختلافها، فصلاح الأسرة هو العماد الأساسي لصلاح أي مجتمع، والعكس صحيح. وانطلاقاً من الأهمية المحورية للأسرة في التكوين الإماراتي، فإن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- تضع الاهتمام بالأسرة وتماسكها في صدارة أولوياتها، وتبذل عظيم الجهود لترجمة هذا الاهتمام إلى قوانين وبرامج ومشروعات ومبادرات تصبُّ في مصلحة رعاية الأسرة وتعزيز قيم التلاحم الأسري والتكافل الاجتماعي في المجتمع الإماراتي، ما من شأنه تقوية التلاحم الوطني والمجتمعي، وبالتالي ترسيخ الثوابت الوطنية الجليلة من حب الوطن والانتماء إليه وخدمته بإخلاص. وفي الوقت الذي يزخر فيه شهر رمضان المبارك في الدولة بالكثير من المحاضرات الدينية القيِّمة والمجالس الرمضانية الثرية والأنشطة الاجتماعية المتنوعة، التي تساهم جميعها في تعزيز الأجواء الروحانية المميزة التي تزين أيام الشهر الفضيل ولياليه، وتكريس ما تمتلئ به من قيم الخير والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، فإن هذه الفعاليات الرمضانية، على تنوُّعها، لا تقتصر على البعد الديني فقط، بل تتناول كذلك مختلف الموضوعات والقضايا الاجتماعية المهمة على النحو الذي يسهم في تعزيز القيم السامية التي ينبض بها المجتمع الإماراتي. ولأن التلاحم الأسري هو قيمة عظيمة يتبناها هذا المجتمع، فقد ركز الكثير من الفعاليات الرمضانية مؤخراً على هذا الموضوع، ما يؤكد أهميته وتأثيره الكبير في تطوير المجتمع وتنميته وتمسُّكه بهويته، فضمن هذا الإطار تناول العلماء، ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- خلال محاضراتهم في مساجد الدولة يوم الثلاثاء الماضي هذا الموضوع، مؤكدين أن ديننا الحنيف اهتم بالأسرة اهتماماً كبيراً، ودعا إلى تقويتها، لتكون أسرة متماسكة سعيدة. كما أكدت محاضرة بعنوان «الأسرة حصانة فكرية»، نظمتها «مؤسسة التنمية الأسرية» مؤخراً، أهمية التواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق حمايتهم من أي اختراق فكري مخالف للفكر المعتدل السائد. وبالتوازي مع اهتمامها الكبير بترسيخ التلاحم الأسري، فإن دولة الإمارات لا تغفل بلاشكٍّ ضرورة توفير الرعاية والدعم لفئة فاقدي الرعاية الأسرية، وما لذلك من تأثير إيجابي في توطيد أواصر المجتمع، وتقوية نسيجه، وتعزيز مساهمة هذه الفئة في المسيرة التنموية للدولة، وضمن هذا الإطار نظمت «دار زايد للرعاية الأسرية» مؤخراً جلسة رمضانية وإفطاراً لأبناء الدار من فاقدي الرعاية الأسرية وموظفين، ناقشت الدور العظيم لـ«دار زايد» في تعزيز الجوانب الاجتماعية والوطنية لأبنائها. ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.