متى تنتهي الدوامة القطرية؟ تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 تأخرت كثيراً محاولات إعادة من يديرون دفة الأمور في قطر إلى رشدهم في ما يتعلق بدعم الإرهاب، والوقوف إلى جانب إيران في عدائها المستحكم للأمتين العربية والإسلامية، والتدخل في شؤون العديد من الدول العربية، سواء كان ذلك في الخليج العربي أو خارجه، والعمل على زعزعة نظم الحكم المستقرة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مملكة البحرين الشقيقة من خلال التأجيج الطائفي. من يديرون الأمور ويتخذون القرارات في قطر راهنوا على أن الولايات المتحدة الأميركية ستقف إلى جانبهم وستنفي عنهم تهمة دعم الإرهاب الدولي، لكن تغريدات الرئيس دونالد ترامب حول كون قطر دولة داعمة للإرهاب خيبت الآمال لديهم كثيراً ووضعتهم في موقف لا يحسدون عليه. والواقع أننا الآن وفي هذه المسألة نقف أمام مجموعة ممارسات خاطئة مارستها قطر، ولازالت تمارسها، تسير بعكس ما ترتئيه دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة ما يتعلق منها بدعم الإرهاب والوقوف إلى جانب إيران، عدو دول المجلس الأول في هذه المرحلة من تاريخها، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، وهذه مسائل خطيرة لم يكن من الحكمة ولا الصواب الاستمرار في السكوت عليها. الجانب الأهم في تقديري من ممارسات قطر الخاطئة هو إيواء فلول «الإخوان» في الدوحة ورعايتهم ودعمهم مالياً وأدبياً، فما الذي ترمي إليه قطر من وراء ذلك، وماهي الفائدة الحقيقية التي يمكن لها أن تجنيها من ورائهم، سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو الأدبي أو الأخلاقي أو الاقتصادي، إن كان ذلك على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد. ما نعرفه حتى الآن من فوائد تعتقد بأنها تجنيها من وراء «الإخوان المسلمين» هي إثارة الفتن والبلبلة والفوضى في البلاد العربية، خاصة على ضوء ما حدث في دولة الإمارات حين اكتشفت الخلية «الإخوانية»، التي كانت تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد- وهو أمر نقول لهم بأنه «بعيد عن خشومكم»، أو من خلال ما حدث في جمهورية مصر العربية حين أعاد الشعب المصري الأمور إلى نصابها وأسقط حكم «الإخوان». والهدف «الوهم» الآخر الذي يعد به «الإخوان» من يسيطرون على زمام الأمور في قطر منذ عهد الأمير المخلوع، والد الأمير الحالي، ويبدو بأنهم يصدقونه هو أن من يحكم قطر سيوصله «الإخوان» إلى سدة الخلافة في العالم الإسلامي إن هو دعمهم ووقف إلى جانبهم، وهذا وهمٌ ما بعده وهم بالنسبة لمن يحكم دولة بحجم قطر في العالم العربي، صغيرة المساحة، عدد سكانها قليل، وإمكانياتها محدودة. وإن كان من يديرون أمورها يعتقدون بأنها ضخمة. والحقيقة أننا كمراقبين ومحللين سياسيين كنا نستبعد أن يقوم من يحكمون قطر حالياً بالاقتناع وتصديق مثل هذه الكذبة الكبرى والخديعة التي زرعها «الإخوان» في عقولهم وربما في أفئدتهم. لكن من يشاهد شخصية سياسية بحجم أمير قطر، وهو يُقبل كتف يوسف القرضاوي عند السلام عليه، يعلم مدى المصيبة التي ابتليت بها قطر في زمانها هذا، فمن هو القرضاوي؟ أليس بذلك «الإخواني» الهارب والمطارد الذي لو وقع في يد السلطات المصرية في حينها لكان أثراً بعيد عين؟ عجبي من ما تفعلونه تجاه إخوانكم العرب من خليجيين وغيرهم، يا من تحكمون قطر حالياً! د. عبد الله جمعة الحاج* *كاتب إماراتي