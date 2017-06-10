أميركا.. وما فات أمير قطر تاريخ النشر: السبت 10 يونيو 2017 من بين رهانات قطر الأخيرة الخاطئة، وربما القاتلة، ذلك المرتكز إلى العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، واعتبار الأمر صك أمان وضمان للأبد، يكفل لها أن تنتهج من السياسات الخرقاء ما شاء لها أن تخترق، وتزعج أشقاءها وجيرانها أيما إزعاج، وتتآمر على دول عربية شقيقة في الدم والدين، بل وتصدر الإرهاب الأسود ضمن منظومة الشر والأشرار. فات أمير قطر الأيام الماضية، وهو يوزع اتهاماته، أن يتذكر أن التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية أشبه بالعيش على ضفاف نهر كبير، الأرض خصبة جداً، لكن كل أربع أو ثماني سنين يغير النهر مجراه، وقد تجد نفسك وحيداً في الصحراء..هل هذا هو المصير القطري المحتوم؟ إذا استثنينا إيران التي يتطلع للارتماء في أحضانها، فلا يتبقى أمامنا سوى دول الخليج، الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون، هل عن هؤلاء يتحدث؟ الاضطراب المعرفي والإدراكي لدى القيادة القطرية، دفع تميم إلى ما يمكن أن نسميه «معايرة» الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن لديه من المشاكل الداخلية ما يكفيه، وكأني به يشير عليه بالابتعاد عن الملف القطري. الرد الأميركي لم يتأخر كثيراً، إذ اعتبر ساكن البيت الأبيض أن ما قامت به دول المقاطعة العربية هو بداية انحدار وانهيار داعمي الإرهاب في الشرق الأوسط، مع تلميح يرقى إلى التصريح عن أدوار قطر السيئة في المنطقة. أمير قطر غير قادر على قراءة «الأوقات والأزمنة»، وإلا كان قد انتهج نهجاً آخر، عوضاً عن البحث عن تحالفات سيئة السمعة، وربما خيل إليه أن زمن باراك أوباما، والسعي الأميركي الحثيث لإرضاء إيران ماضٍ قدماً، وفاته من جديد أن إدارة ترامب قد اختارت الأيام الماضية «مايكل داندريا»، رجل الاستخبارات المركزية الأميركية الشهير بـ «أمير الظلام»، خصيصاً من أجل مواجهة إيران، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام الأميركية للقطع بأن وقت دعم الإمارات والسعودية ومصر في مواجهة أطماع الهيمنة الإيرانية قد آن أوانه، وأن زمان إجبار قطر على دفع فاتورة وأكلاف أخطائها قد حل، وحتمية امتثالها لسياسات الأشقاء الكبار من العرب، والتخلي عن ارتباطها بإيران، وفك عرى وثاقها مع جماعات الإسلام السياسي، وقطع تمويلها للإرهاب قد توجب في الحال والاستقبال. فات أمير قطر متابعة الحوارات السياسية الأميركية الداخلية، ذلك أن كبار الساسة والقادة من السابقين واللاحقين يطالبون بمراجعة شافية وافية للدور السلبي لقطر في الإقليم، والذي أدمن التطاول على الجيران الأكبر حجماً، ما دعا أيضاً إلى المطالبة بتخفيض الوجود العسكري الأميركي في قطر أو سحبه، وهو الذي عمل كحماية أمنية مهمة للقطريين. فات الأمير ضمن رهاناته الخاسرة أن واشنطن وبجرة قلم قادرة على تغيير موقع قاعدتها العسكرية على الأراضي القطرية، فالبدائل عديدة في المنطقة، وواشنطن لديها من القواعد العائمة عبر أساطيلها الحربية ما يجعلها منتشرة في المياه الدولية طوال الأربع وعشرين ساعة يومياً. وخلال انعقاد مجلس الأطلسي مؤخراً، صرح نائب الرئيس الأميركي مايك بينس بأن أهم الأخطار التي تهدد العالم تتمثل في روسيا وإيران والإرهاب، معتبراً أن إيران تسعى لزعزعة استقرار الشرق الأوسط. لا يلتفت أمير قطر إلى واقع حال جماعات الإسلام السياسي وأوضاعها في الداخل الأميركي، ولا إلى الحوارات القائمة من حولها واعتبار «الإخوان» بنوع خاص أصل الداء الإرهابي الذي أصاب المنطقة منذ عقود. يخسر تميم كثيراً إذا راهن على الدعم الأميركي الذي كان لهؤلاء في زمن أوباما، وفاته أنه على رأس الأهداف التي يسعى ترامب لمواجهتها «الإخوان» أنفسهم، أولئك الذين تغلغلوا في البناء المجتمعي القطري منذ ستينيات القرن الماضي، ولا تريد أن ترفع يد الدعم عنهم. يلعب تميم على المتناقضات ما بين طهران وواشنطن بنوع خاص، ويفوته أنه غير مرشح بحكم حقائق التاريخ وبحساب خرائط الجغرافيا للعب هذا الدور، ذلك أنه يجابه واشنطن اليوم برجالات الحرس الثوري الإيراني في داخل الدوحة نفسها لحمايته من ناحية، ولإرسال رسالة للأميركيين مفادها أن البديل جاهز من ناحية ثانية. لم تعتبر قطر من دروس التاريخ، وكيف قدمت واشنطن بعضاً من أقرب حلفائها على مذابح البراجماتية التقليدية، وقد فعلت ذلك مع شاه إيران وبعده مع نظام مبارك الحليف والصديق لثلاثة عقود. قادة قطر لهم أعين ولا يبصرون، ولهم أذان ولا يسمعون، وعلى الباغي تدور الدوائر. *كاتب مصري