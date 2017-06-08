المشروع النهضوي العربي والتعددية الثقافية تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017 أن تتناول مسألة «الخلافات الثقافية والتعددية الثقافية» من خلال مقارَبة مقارِنة لمسارات سياسات التعددية في بعض البلدان الغربية، فذلك يتضمن الافتراض بأن «مشروع» التعددية هو مسار من التحولات والتطورات تختلف باختلاف الدول وسياساتها الثقافية وقدراتها الاستباقية على استشراف انعكاسات التنوع الثقافي على نسيجها الاجتماعي والسياسي. ومن الضروري أن نؤكد هنا بدايةً على ضرورة التمييز بين «الخلافات الثقافية» و«الاختلافات الثقافية»، إذ الاختلاف هو الأصل، أما الخلاف فعرَض من أعراض الفشل في تدبير الاختلاف وإدارة التنوع بين أطراف العلاقة التفاعلية الإنسانية. أي أن البلدان التي قطعت خطوات مهمة في مأسسة القبول بفكرة الاختلافات الثقافية استطاعت أن ترسم لها مساراً ناجحاً من أجل الاعتراف بواقع التعددية والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه بما هو عليه من تعدد وتنوع، أما البلدان التي نحت نحو محاولة إدماج الأقليات من خلال صهرها في بوثقة الأغلبية دون الإقرار لها بهوياتها وحقوقها الثقافية، فقد تحولت فيها الاختلافات الثقافية إلى خلافات ثقافية تؤجج نار المعارك الأيديولوجية والسياسية على نحو بالغ الخطورة، فتتحول عندئذ إلى مرتع خصب للمتطرفين، سواء من هذه الأقليات أو ممن يزعمون تمثيل الأغلبية والدفاع عن قيمها الثقافية العامة. نحن نرى أن النموذج الموفق إلى حد ما في هذا الصدد، هو النموذج البريطاني، فيما يعتبر النموذج الفرنسي من أكثر النماذج إثارةً للجدل على مستوى التخبط في إدارة التعددية الثقافية والتردد في منح الاعتراف بحق الآخر في هويته الثقافية داخل النطاق الوطني. لفهم هذا الاختلاف والتباين بين التجربتين البريطانية والفرنسية، يحتاج الأمر إلى إدراك تأثيرات التاريخ ورهانات السياسة وتوظيفات الثقافة في الجغرافيا السياسية لعالم ما بعد الحرب الباردة. ذلك أن المقارنة بين النموذجين الفرنسي والبريطاني، تفرض العودة إلى تاريخهما الاستعماري وسياساتهما في التعامل مع المستعمَر، فبقدر ما اعتمدت بريطانيا سياسة الإدارة غير المباشرة (الانتداب) لمستعمراتها، فقد عمدت فرنسا إلى الحكم المباشر وسياسة الاستتباع والإلحاق. وبعد «تصفية» الاستعمار، كانت ثمة حاجة أوروبية ماسة لليد العاملة من أجل استغلالها في ترميم اقتصادياتها المنهارة وبناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، فعمدت الدول الأوروبية إلى مستعمراتها السابقة لاستجلاب المهاجرين منها. وكان طبيعياً أن تستمر كل دولة في التعامل مع سكان مستعمراتها السابقة في بلادها بالسياسة ذاتها التي عاملتهم بها خلال استعمارها لهم؛ ففرنسا التي كانت تعتمد سياسة الإلحاق عوّضتها بسياسة الإدماج التي جاءت متناغمة مع روح سياسة الإلحاق. أما بريطانيا، التي تعاملت بدهاء مع مستعمراتها، وكانت المبادِرة قبل فرنسا إلى «رفع» يدها عنها، فقد تفطنت منذ بدايات الستينيات إلى ضرورة استباق مشاكل التعددية التي ستنتج لا محالة عن الهجرة وموجاتها المتتالية وانعكاساتها على النسيج الاجتماعي والثقافي البريطاني مع تعاقب الأجيال. وهكذا تم إصدار «قانون العلاقات العرقية» (Race Relations Act) سنة 1965، وهو القانون الذي تم تطويره مرتين (1968 و1976) لإخضاعه لضرورات تحسين مسار سياسة التعددية الثقافية في المملكة المتحدة. إذ انتقل من تجريم التمييز العنصري إلى بناء أواصر العلاقات الجيدة بين السكان «الأصليين» والمهاجرين، ثم إلى المساواة بين الجماعات العرقية والثقافية وإرساء علاقات جيدة على أساس المواطنة الكاملة والفعالة من أجل بناء الثقة والتفاهم لدعم التعايش السلمي واستدامته وإرساء قيم العدالة الاجتماعية. فالمواطنة الفعالة لا تقتصر فقط على المطالب السياسية لشؤون الأقليات وضمان خصوصياتها الثقافية والدينية، وفق المنظومة الحقوقية العالمية، وإنما تتعدى ذلك إلى الشراكة في صنع القرار والدفاع عن الوطن وبناء الغد المشترك للجميع من دون تمييز على أي أساس. محمد بشاري: أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي