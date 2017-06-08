الإنترنت والإرهاب

تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017

عقب الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مصرع سبعة أشخاص في لندن، أشارت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» إلى مصدر رعب يتمثل في شركات الإنترنت ودورها في المساعدة على تطرف الشباب، وتسهيل قيام الإرهابيين بالتخطيط لهجمات لم يتم الكشف عنها. وبعد أقل من 24 ساعة من الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي في وسط لندن، وضعت «ماي» أجندة تدعو من خلالها مباشرة شركات مثل «فيسبوك» و«جوجل» لبذل المزيد لمكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت. والجدل بشأن الإنترنت والإرهاب يتجلى في قضيتين رئيسيتين: المحتوى الراديكالي والاتصالات الإرهابية.

وتوافر المحتوى الراديكالي أو المتطرف على الانترنت كمحاضرات الداعية الأميركي «أنور العولقي» أو إنتاجات الفيديو لتنظيم «داعش»، تجعل تبني أيديولوجية العنف أكثر سهولة في الوصول إليها من أي وقت مضى. ولكن قبل وقت طويل من إتاحة شبكة الإنترنت على نطاق واسع، كان المتطرفون الإسلاميون لديهم القدرة على نشر خطبهم وحشد أتباع جدد: فمثلا يستخدم العولقي، كما كان الحال مع قادة القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، شرائط الكاسيت لنشر رسالته إلى أتباعه في العقود الماضية. وقبل ذلك بفترة، كانت الكتب من الطراز القديم - مثل مذكرات الجهادي المصري سيد قطب في السجن عام 1966 والتي نشرت تحت اسم «معالم في الطريق»، تؤدي نفس الغرض.

وقد حاولت «ماي»، التي كانت تشغل منصب وزير الأمن الداخلي قبل أن تصبح رئيسة الوزراء العام الماضي، أن تتشدد بشأن المحتوى والاتصال. وكانت هي أول من اقترح مشروع قانون استخباراتي معروف باسم «ميثاق المتلصصين»، لا يمنح كامل الصلاحيات لتصفح بيانات المواطنين، وهذا سابقة خطيرة من نوعها.

إلياس جرول: محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»