لماذا تعتبر محيطاتنا قيّمة جداً؟

تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017

تبلغ القيمة الاقتصادية الناتجة من المحيطات سنوياً 2.5 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها سابع أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لما أورده تقرير إحياء اقتصاد المحيطات، ولا شك في أننا اليوم نولي اهتماماً متزايداً لدور المحيطات والأنظمة البيئية البحرية في الاقتصاد المستدام طويل الأجل الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق مستقبل مستدام للبشرية.

وتُعد البيئة البحرية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت بتمكين الصيد وتجارة اللؤلؤ والأنشطة الاقتصادية المزدهرة، مثل الرياضات المائية والسياحة، ويجب علينا أخذ ذلك بالاعتبار، مع مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر هيئة الأمم للمحيطات لتعرض على بقية بلدان العالم رؤية الدولة وخططها في مجال صون البيئة البحرية والحفاظ عليها.

تقليل كل من الاحترار العالمي وارتفاع حمضية المحيطات الناتجة عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وانبعاثات الغازات الدفيئة.

حماية الموائل البحرية والساحلية الحرجة، ليس فقط بغرض صون التنوع البيولوجي، بل أيضاً للتأكد من استمرارية قدرة هذه الموائل على خدمة البشرية.

تقليل إنتاج واستخدام البلاستيك العادي والبلاستيك صغير الحجم، والتأكد من عدم انتهاء المطاف بالبلاستيك بأنواعه المختلفة في البحر.

إن الحفاظ على محيطاتنا واستخدام مواردنا البحرية بحكمة، هو واحد من أهداف هيئة الأمم السبع عشرة للتطوير المستدام، الذي يوضح الصلة المتينة بين البشرية والمحيطات ذات الصحة الجيدة.

وستشكل هذه الأهداف العالمية العمود الفقري للأجندات والسياسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وسوف تلهم الخطوات الإيجابية من قبل الحكومات والقطاع الخاص وكل الشرائح المجتمعية.

تُعد المحيطات والأنظمة البيئية البحرية حيوية للحفاظ على العيش والأمن الغذائي لمليارات من البشر حول العالم، إضافة إلى حماية المدن الساحلية من العواصف الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر، وهي بالغة الأهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات الساحلية، كما هو الحال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لكن وللأسف الشديد، تواجه هذه الموائل الثمينة الخطر نتيجة التغير السريع للمناخ المصاحب لأنشطة الإنسان المدمرة في البحار، ويجب أن نتذكر أنه في حال انهيار هذه النظم الطبيعية، فلن يصعب علينا أن نتصور العواقب على أمور حياتنا اليومية.

يدرك فريق عملنا في جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة هذه الأهمية ويكرس جهوده لتنفيذ وتطبيق مشاريع ومبادرات صون بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتشكل مشاريعنا الرئيسية، مثل مشروع الحفاظ على السلاحف الخضراء في الخليج، جزءاً لا يتجزأ من فهم ومعرفة البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونأمل من خلال العمل مع شركائنا، من القطاعين الحكومي والخاص، أن نسلط الضوء على هذه الاهتمامات الدولية ذات الصلة بالسياق المحلي.

فبدعمكم يمكننا معاً ضمان مستقبل صحي ومتوازن لبحارنا.

مارينا أنتونوبولو: رئيس برنامج البيئة البحرية بجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة