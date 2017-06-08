الصين..هل تزدهر على حساب الأميركيين تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017 زيارتي إلى الصين تركتني أمام ردي فعل قويين جداً. الأول هو أننا نقلل من شأن الصين – وننسب كل النمو الذي تحققه إلى ممارسات تجارية غير عادلة. فالبلد كان ذكياً وسريعاً في تبني تكنولوجيات جديدة، وخاصة إنترنت الأجهزة المتحركة. وعلى سبيل المثال، فالصين انتقلت بسرعة كبيرة جداً إلى مجتمع خال من النقود، حيث الجميع يشتري ويبيع الأشياء بواسطة هاتف متحرك، لدرجة أن الصحف الصينية تفيد بأن المتسولين في المدن الكبيرة بدأوا يضعون رمز الاستجابة السريعة ال«كيو آر» على صحن التسول حتى يتسنى لكل من أراد التصدق من المارة أن يقوم بمسحه بواسطة هاتفه واستخدام تطبيقات الدفع المتحرك مثل «علي-باي» التابعة لمجموعة «علي-بابا» أو «وي تشات وُوليت» التابعة لشركة «تانسنت» لتحويل مبلغ مالي على حساب الدفع المتحرك الخاص بالمتسول. وقد أخبرني أصدقاء صينيون وصديقات صينيات بأنهم لم يعودوا يحملون محفظات أو حقائب يد، وإنما هاتفاً متحركاً فقط يستخدمونه لكل الأشياء – بما في ذلك لشراء خضراوات من الباعة المتجولين. وعلاوة على ذلك، وبينما ينسحب ترامب من اتفاق باريس لتغير المناخ، أخذت الصين تنسحب من الفحم تدريجياً. وفي هذا السياق، أخبرني شين جو، المدير التنفيذي لشركة «كارير إنترناشيونال»، بأن اثنين من أهم فرص العمل في الصين حالياً يوجدان في «البرامج الحاسوبية والطاقة الجديدة» – فالجميع يبحث عن مهندسين للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبه، أخبرني والتر فانغ، وهو أحد كبار المدراء بشركة «آي-سوفت-ستون» التي تسهم في تصميم مدن الصين الذكية والمستدامة، بأنه «قبل أسبوعين فقط، جلبتُ نحو عشرين من الشركات الصغيرة المبتدئة العالمة في مجال الطاقة الخضراء من ماساتشوسيتس» من أجل إطلاعهم على الفرص الموجودة في الصين. غير أنه على الرغم مما أبانت عنه الصين من ذكاء بخصوص تبني التكنولوجيات الجديدة، إلا أن شكوى ترامب من أن الصين تتبع ممارسات غير عادلة بخصوص التجارة، وأنها تنمو في بعض المجالات على حساب العمال الأميركيين والأوروبيين لا تخلو من صحة وينبغي معالجتها – الآن. وقبل أن أذهب إلى بكين، بعثتُ رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أذكى شخص أعرفه داخل الصين حول التجارة (شخص لن أكشف عن اسمه) وسألته حول ما إن كان ترامب على حق. فأجاب: «لقد وصلتني رسالتك بينما كنت أعبر الريف الصيني بسرعة 300 كيلومتر في الساعة من بكين إلى شنغهاي. فثمة 60 قطاراً تقريباً تذهب من بكين إلى شنغهاي كل يوم، وكل قطار يتألف في العادة من 16 عربة قادرة على نقل قرابة 1300 شخص... إننا نمر عبر ما يبدو أنه ما لا نهاية له من المصانع الجديدة والمباني السكنية النظيفة واللامعة في كل مدينة تقريبا على طول الطريق، بينما ما زال عدد كبير من المباني المماثلة قيد الإنشاء. ومثلما تعرف، فإنني أتفهم العديد من أفكار ترامب بخصوص السياسات التجارية والصناعية. ولكن ترامب قد يكون تأخر كثيراً». إن المشكلة الجوهرية، كما يشرح مدراء شركات وزعماء تجاريون أميركيون وأوروبيون مقيمون في الصين، هي أنه عندما سمحت الولايات المتحدة للصين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 واكتسبت إمكانية الوصول إلى أسواقنا، فإنها منحت الصين حق الاستمرار في حماية أجزاء من سوقها – لأنها كانت «اقتصاداً نامياً». وكانت الفكرة هي أنه بينما تتبنى الصين الإصلاحات الضرورية وتصبح أقرب إلى مستوانا، فإن حواجزها التجارية ومساعداتها الحكومية للشركات الصينية ستزول وتختفي. ولكن ذلك لم يحدث، إذ نمت الصين وازدادت قوة، وأصبحت ندا لأميركا في العديد من المجالات، ولكنها استمرت في حماية شركاتها من المنافسة الخارجية، إما من خلال تقييد الوصول إلى سوقها أو مطالبة الشركات الأجنبية بأخذ شريك صيني ونقل ملكيتها الفكرية إلى الصين كثمن للوصول إلى سوقها، أو من خلال دعم الشركات الصينية ومنحها قروضاً منخفضة الفوائد حتى تنمو وتشتري منافسين أجانب. وهذه بكل تأكيد ليست ممارسة عادلة. وعلى الصين أن تعلم أن بعض الأشخاص الذين لا يتفقون مع كل الأشياء الأخرى التي يجسّدها ترامب – والذين يقدّرون علاقة أميركية- صينية متينة – قد يدعموا دعوته إلى فرض ضريبة على الواردات الصينية من أجل «جعل ميدان اللعب مستويا». فعلاقتنا الاقتصادية مع الصين ليست على ما يرام – وليس فقط لأن الصين تصنع منتجات رائعة، ولكن لأننا نصنعها أيضاً، وقد حان الوقت لأن يُسمح لها جميعاً بالدخول من الباب الأمامي للصين! ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»