ملامح الصحافة البريطانية

تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017

حرب الإرهاب إلكترونياً.. ونهاية حرية الانتقال أوروبياً

«فاينانشيال تايمز»

«الإندبندنت»

اعتبرت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أمس الأول أن الضغوط التي يمثلها إبقاء الأشخاص المشتبه في ميولهم الإرهابية تحت المراقبة تشعر بها الدول الأوروبية، وهو ما يعني نهاية حرية تنقل الأوروبيين بين دولهم، بغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وأوضحت أن اتفاقية «شنجن»، التي تسمح بحرية الانتقال بين الدول الأوروبية، تم تعليقها مراراً وتكراراً بين عدد من الدول في الأعوام الماضية، مضيفة: «يشي خبر أن الإرهابي الثالث في هجوم جسر لندن كان مواطناً إيطالياً بأنه لم يعد من الممكن السماح بحرية الانتقال في أنحاء القارة الأوروبية».

وأكدت أنها مسألة أعوام قبل وقف العمل بـ«شنجن»، لافتة إلى أن معظم من تورطوا في أعمال إرهابية في بريطانيا نشؤوا محلياً، كما هي الحال بالنسبة للإرهابيين في فرنسا وبلجيكا.

وتابعت: «لكن ينبغي ألا نسمح للغضب من الإرهابيين بأن يكون وقوداً لرهاب الأجانب أو العداء للمهاجرين». وقالت: «ينبغي ألا ننسى أن أحد الأبطال عند وقوع هجوم جسر لندن كان فلورين موراريو، وهو خباز روماني مهاجر ضرب أحد القتلة بصندوق».

وأعربت الصحيفة عن أسفها بشأن ما وصفته بـ«إسدال الستار على الحلم الأوروبي المتمثل في حرية الانتقال والعيش والحب والسفر بحرية في أنحاء القارة العجوز»، قائلة: «إن كافة الدول الأوروبية تدرك أن مسؤوليتها الأولى هي حماية مواطنيها».

«الجارديان»

أفادت صحيفة الجارديان في افتتاحيتها أمس الأول بأنه إذا أعيد انتخاب حزب «المحافظين» بقيادة «تريزا ماي» في الانتخابات العامة التي تعقد اليوم في المملكة المتحدة، فإنهم سيطبقون مزيداً من التقشف، في حين لا يوجد ضامن بشأن النمو الذي يقوده الاستثمار، لافتة إلى أن خطط حزب العمال يمكن أن تمثل مهرباً من الركود الاقتصادي.

وأوضحت أن «المحافظين» يتوقعون خفض معدلات الضرائب على الشركات لتحفيز زيادة الاستثمارات، ومن ثم نمو اقتصادي أقوى لتعويض أجندة التقشف المؤلمة التي يعتزم الحزب تطبيقها.

ونوّهت إلى أنه في حين تعد «ماي» بمزيد من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، لكن سياستها تواصل الاعتماد على القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد. وأكدت الصحيفة أن «حزب العمال محق في أن ضخ استثمارات كبرى من الحكومة وحده يمكن أن يضمن أساساً لمستويات أعلى من الاستثمار، وأن أي شيء أقل من ذلك يعني أن بريطانيا ستواصل الاعتماد على العمالة الرخيصة ومزيد من الديون من أجل البقاء».

إعداد: وائل بدران