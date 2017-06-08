نهج مستدام في الطاقة المتجدِّدة تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017 انطلاقاً من رؤيتها التنموية المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021»، ووصولاً إلى خطتها التنموية الطموحة «مئوية الإمارات 2071» التي بهرت العالم، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تحقيق الاستدامة في المجالات كافة، خاصة مجال الطاقة، الذي يُعَدُّ من أهم المخاطر التي تهدد دول العالم الآن، وتقوم استراتيجية الإمارات في هذا المجال على تنويع مصادر التوليد، ففي الوقت الذي تتوافر فيه بنية تحتية قوية من الطاقة التقليدية تسعى الدولة إلى استكمالها بمصادر بديلة من الغاز الطبيعي والطاقتين النووية والشمسية، وقد نجحت بالفعل في أن تكون واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الطاقة، بفضل تركيز جهودها على المبادرات والمشروعات في قطاع الطاقة المتجدِّدة، وهذا ما أكده تقرير «قطاع الطاقة في دول الخليج 2017»، الذي أصدرته شركة «فينشر أون سايد» للأبحاث وتتبُّع المشروعات، حيث أعلن أن قيمة الاستثمارات المتوقعة في الإمارات بقطاع الطاقة تبلغ نحو 124.78 مليار درهم خلال خمس سنوات، وإجمالي عقود الإنشاءات الممنوحة في القطاع خلال عام 2016 بلغ نحو 5.5 مليار دولار «20.1 مليار درهم». وتوقع التقرير أن تصل قيمة العقود الممنوحة بالقطاع في الإمارات خلال عام 2017 إلى نحو أربعة مليارات دولار. ولفت إلى أن الإمارات تركز على تنظيم قطاع المباني ليصبح أكثر استدامة، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الحكومية الطموحة على هذا الصعيد، حيث تستهدف أبوظبي رفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى نحو 7% من إجمالي الطاقة المولَّدة بحلول عام 2020، في حين تسعى دبي لرفعها إلى 5% بحلول عام 2030. وقد استطاعت الإمارات تأسيس قاعدة صلبة تنطلق منها نحو مزيدٍ من الإنجازات والتطور في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تسخير إمكانياتها وبنيتها التحتية في خدمة رؤاها المستقبلية، وحرصت على إقامة شراكات دولية مهمة، وخصصت الاستثمارات اللازمة من دون حدود، كما عملت على بناء شركات كبرى ذاع صيتها في المجال، ونجحت في إقامة مشروعات ضخمة جذبت الاستثمارات الأجنبية، وتُعَدُّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» من الشركات المهمة التي حظيت بمكانة رائدة بوصفها مطوراً ومشغلاً لمشروعات الطاقة المتجددة ذات الجدوى التجارية، وأنظمة الطاقة المصغَّرة التي توفر الكهرباء للمجتمعات النائية التي لا تصل إليها شبكات الكهرباء، إضافة إلى مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ومشروعات تحويل النفايات إلى طاقة. وقد استثمرت «مصدر»، على مدى السنوات العشر الماضية، ما يقارب 2.7 مليار دولار (10 مليارات درهم) في مشروعات الطاقة عالمياً. وفي إطار المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في الإمارات، وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول 2050، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركَّزة في العالم بنظام المنتج المستقل، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 1000 ميجاوات بحلول عام 2020، و5000 ميجاوات بحلول 2030، وقد جاء هذا المشروع ضمن قائمة أكبر المشروعات قيد التنفيذ بقطاع الطاقة في منطقة الخليج وفقاً لتقرير «قطاع الطاقة في دول الخليج 2017» باستثمارات تقدَّر بنحو خمسة مليارات دولار. وفي السياق نفسه، تصدَّر مشروع محطات الطاقة النووية في الإمارات «براكة» الذي تصل استثماراته إلى نحو 20 مليار دولار القائمة، ويأتي لتلبية ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، ومع إنجاز محطات الطاقة النووية، وعدد من مشروعات الطاقة الأخرى، ستوفر الطاقة النووية نحو 25% من حاجات دولة الإمارات من الطاقة، وتملك الدولة العديد من المشروعات الأخرى الضخمة في هذا المجال، وقد ساهم اهتمام الدولة بإنتاج الطاقة المتجددة في تراجع تكلفتها عالمياً، وانخفاض أسعار مناقصات مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يساعد الدولة في جهودها للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ويرسخ مكانتها بوصفها مصدراً رائداً في تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتطبيقها، ومنصة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة.