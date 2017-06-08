سوء التغذية: عبء مزدوج على الأفراد والمجتمعات تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017 تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب من 2 مليار و300 مليون من البشر، يعانون من شكل ما من أشكال سوء التغذية. هذه الأشكال يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسة، الأول هو نقص المتناول من السعرات الحرارية، والذي يظهر في شكل هزال وضعف، وتأخر وإعاقة في النمو يتجسد في شكل صغر الحجم والتقزم. وفي النوع الثاني، أو فرط المتناول من السعرات الحرارية، فيظهر في شكل وزن زائد وسمنة مفرطة، تحمل في طياتها قائمة متنوعة من الأمراض. وأما النوع الثالث، وبغض النظر عن حجم المتناول من السعرات الحرارية بالزيادة أو النقصان، فينتج من نقص المتناول من العناصر الغذائية الأساسية والحيوية، مثل الفيتامينات والمعادن، ويمكنه أن يصيب من يعانون من الهزال والضعف، أو حتى من يرزحون تحت أوزان ثقيلة، على حد سواء. ويمكن أيضاً لهذا النوع الأخير أن يؤثر سلباً على جهاز المناعة فيترك الجسم عرضة للأمراض المعدية، وأن يعوق نمو وتطور المخ، وأن يفاقم مشاكل صحية موجودة من قبل. وأحياناً ما يندرج تحت هذا النوع، الإفراط في تناول عناصر غذائية، ضارة بالصحة عند زيادة المستهلك منها، مثل الملح، والسكريات، والدهون المشبعة، والتي من شأنها أن تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية. ولذا، يمكن وصف النوعين الأولين من سوء التغذية، بأنهما يتعلقان بكمية وحجم السعرات الحرارية، سواء بالنقص أو الزيادة، أما النوع الثالث فيتعلق بنوعية الغذاء، ونقص أو زيادة بعض العناصر الغذائية فيه المرتبطة بالأمراض المزمنة. فعلى سبيل المثال، يقدر أن 264 مليون امرأة حول العالم، يعانين من فقر الدم أو أنيميا نقص الحديد. وللأسف، في ظل هذا الوضع العالمي من سوء التغذية الناجم عن نقص المتناول من السعرات الحرارية، نجد أن معدلات الإصابة بزيادة الوزن والسمنة المفرطة، تشهد هي الأخرى تزايداً مضطرداً. فعلى حسب التقديرات الحديثة، يقدر أن 1.9 مليار شخص بالغ، أو ما يعادل 38 في المئة من أفراد الجنس البشري، بالإضافة إلى 41 مليون طفل دون سن الخامسة، يعانون من زيادة الوزن، في وقت تظل فيه أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، والسكتة الدماغية يحتلان حالياً المركزين الأول والثاني على قائمة أسباب الوفيات بين أفراد الجنس البشري. ومن المفارقات أن العديد من الشعوب والمجتمعات، يرزحون في نفس الوقت تحت وطأة عبء مزدوج لسوء التغذية، يتمثل في الحضور، والتعايش الآني، لنقص التغذية وانخفاض الوزن لعدد كبير من الأفراد، مع زيادة الوزن والسمنة لعدد مماثل، إن لم يكن أكبر. بمعنى، أنه في الوقت الذي قد تكون نسبة كبيرة من أفراد مجتمع ما، لا تحصل على قدر كاف من الغذاء، أو أن نوعية غذائها تعتبر منخفضة، نجد أنه في المجتمع نفسه يحصل عدد كبير من الأفراد على أكثر من احتياجاتهم من الغذاء، ومن السعرات الحرارية، وهو ما يدفع بهم ناحية هاوية أمراض زيادة الوزن والسمنة. وغني عن الذكر هنا، أن هذا التضارب والتناقض الصارخ بين كمية ونوعية التغذية، سواء بالإفراط أو بالنقص، يؤديان إلى تبعات وخيمة على صحة الأفراد، ويرهقان نظم الرعاية الصحية داخل المجتمعات والدول المصابة، ويجعلهم غير قادرين على الاستجابة بسرعة وكفاءة لطوارئ الصحة العامة، كما أنهما يستنزفان المصادر المالية المتاحة في علاج التبعات الصحية السلبية للأنواع المختلفة من سوء التغذية، بدلاً من أن توجه هذه المصادر -المحدودة في الغالب- لمواجهة قضايا صحية أخرى.