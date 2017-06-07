الصحافة الدولية تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017 زوايا متعددة للضغط على كوريا الشمالية.. وتكثيف التعاون الصيني- الألماني في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «التعاون الأوروبي- الصيني يستطيع التصدي لحالة عدم التأكد على الصعيد العالمي»، استنتجت «تشينا ديلي» الصينية أن تقوية العلاقات بين بكين وأوروبا الموحدة، لن تعود بالنفع فقط على الجانبين، بل سيستفيد منها العالم كله. رئيس الوزراء الصيني «لي كيكيانج»، زار ألمانيا وبلجيكا، وذلك بعد 5 أيام من جولة أوروبية قام بها ترامب. وهي جولة جعلت المستشارة الألمانيا أنجيلا ميركل تقول إن أوروبا لم تعد تعتمد بشكل كامل على الآخرين. على النقيض من هذا التصريح، أكد رئيس الوزراء الصيني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الأربعاء الماضي، أهمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا والصين، وضرورة الإسراع في تطوير استراتيجيات التعاون الاقتصادي بين البلدين. الصحيفة نوّهت إلى أن الثقة المتبادلة بين برلين وبكين ومجالات التعاون التي تزداد اتساعاً بينهما، جعلت ألمانيا أكثر بلد تعتمد عليه الصين داخل دول الاتحاد الأوروبي. فالبلدان يتصرفان بثقة ويحشدان غيرهما من الدول من أجل الاستقرار والتنمية الاقتصادية العالمية، وذلك بناء على قناعة مشتركة بأهمية حرية التجارة والاستثمار والانفتاح الاقتصادي، ومن ثم التصدي للحمائية. «تورونتو ستار» «المزيد من القوات ليس حلاً للفوضى الأفغانية».. هكذا عنونت «تورونتو ستار» الكندية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن التفجير الانتحاري الذي وقع الأربعاء الماضي في كابول وأودى بحياة 90 شخصاً وتسبب في إصابة 400 آخرين، يعد الأكثر دموية في حرب تتراجع درجة وضوح أهدافها عاماً تلو الآخر. وحسب الصحيفة، فإن الحرب الأفغانية التي اندلعت عام 2001، أودت بأرواح عشرات الآلاف من المدنيين، وسقط خلالها آلاف من الضحايا في صفوف قوات «الناتو»، من بينهم 158 كندياً، الحرب شردّت ملايين الأفغان، وبلغت تكلفتها تريليونات الدولارات. وبعد هذا كله، ما هي المكاسب التي تحققت؟ للأسف «ينتشر التمرد (الطالباني) الآن في نصف مساحة أفغانستان، وتنظيما (القاعدة) و(داعش) ينموان بقوة في البلاد، وقوات الأمن والقيادة السياسية تعاني الانقسام وينخرها الفساد، ولا يزال الهروين السلعة الوحيدة التي تصدرها أفغانستان التي لا تزال بعيدة عن السلام والاستقرار». وحسب الصحيفة، لاحظت قوات «التحالف» في أفغانستان أن الفوضى تتنامى في البلاد، ما يستوجب على قوات حلف «الناتو» إضافة المزيد من القوات، وبالفعل طلب أمين عام «الناتو» أثناء قمة الحلف الأخيرة في بروكسل من الدول الأعضاء، من بينهم كندا، إرسال مزبد من القوات من أجل دعم العناصر الموجودة حالياً في أفغانستان والبالغ عددها 13450. الرئيس الأميركي يدرس طلب «الناتو» الخاص بزيادة القوات بمقدار 5000 جندي، لكن رئيس الوزراء الكندي أبدى حماساً محدوداً تجاه دعوة أمين عام «الناتو». وعلى وقع التفجير الأخير الذي طال العاصمة الأفغانية، ترى الصحيفة، أنه يتعين على قادة دول «الناتو» التفكير جيداً في ما إذا كان من المجدي زيادة القوات الأجنبية في أفغانستان بعد حرب ناهز عمرها 16 عاماً، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها؟ وهل بمقدور آلاف قليلة من القوات تحقيق تغيير واضح في المشهد الأفغاني؟ وإذا كان الحلف سبق وأن نشر قرابة 100 ألف جندي في أفغانستان، فإن هذا يعني أن المزيد من القوات لن يؤثر كثيراً أو يجلب الاستقرار المفقود في البلاد. وحتى إذا كان الهدف من زيادة القوات، تدريب المزيد من قوات الأمن الأفغانية، فإن عمليات التدريب لم تسهم كثيراً في تجهيز القوات الأفغانية التي تحارب تنظيمات مسلحة تتفوق عليها في القدرات، والسبب يمكن في الفساد الحكومي. وليس واضحاً ما إذا كان المزيد من التدريب سيعالج جذور الأزمة أو الوعكة التي يعاني منها الجيش الأفغاني؟ «يوميري تشيمبيون» تحت عنوان «تعزيز الضغوط الدولية على كوريا الشمالية من زوايا متعددة»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم الأحد الماضي، افتتاحية، ناشدت في مستهلها المجتمع الدولي بضرورة التوحد وتكثيف ضغوط متعددة الأوجه على كوريا الشمالية، التي تستمر في تطوير قدراتها النووية والصاروخية. وحسب الصحيفة، شهدت سنغافورة الأسبوع الماضي اجتماعاً ثلاثياً ضم وزير الدفاع الأميركي «جيم ماتيوس» ونظيرته اليابانية «تومومي إينادا»، ونظيره الكوري الجنوبي، خلُص إلى استنتاج مفاده أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تعد تهديداً وشيكاً للأمن الإقليمي والدولي. الدول الثلاث (الولايات المتحدة واليابان وكوريا لجنوبية) أكدت سياسة تعزيز القدرات الدفاعية من خلال المناورات المشتركة التي تتضمن التدريب على رصد الصواريخ الباليستية والتدريب على الأسلحة المضادة للغواصات. وزير الدفاع الأميركي، أكد أن بلاده ستواصل الضغط دبلوماسياً واقتصادياً علي بيونج يانج، كي تتخلى بشكل دائم عن برامجها الصاروخية والنووية. وحسب الصحيفة، انخرطت 12 بارجة حربية يابانية في مناورات مع القوات البحرية الأميركية في بحر اليابان، واستمرت المناورات ثلاثة أيام، وشاركت فيها حاملتا طائرات أميركية، وطائرات مقاتلة يابانية، وهو ما تعتبره الصحيفة رسالة لكوريا الشمالية مفادها أن التحالف الأميركي- الياباني صلب وقادر على ردع بيونج يانج. ومن المنطقي القول إنه مع كل صاروخ باليستي تطلقه كوريا الشمالية ويحمل تقنيات أكثر تطوراً، ينبغي في المقابل تطوير تقنيات اعتراض هذه الصواريخ، وضمن هذا الإطار أجرت وزارة الدفاع الأميركية، الشهر الماضي، تجربة ناجحة على اعتراض صاروخ بالستي عابر للقارات، وهو ما يمكن تفسيره بخطوة تأتي كرد فعل على التحركات المتسارعة التي تقوم بها كوريا الشمالية من أجل حيازة صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. من جانبها، تخطط اليابان لاستكمال إنتاج صاروخ اعتراضي من طراز SM-3 Block IIA خلال العام المالي الجاري، وبمقدور الصاروخ الاعتراضي تدمير أهداف على ارتفاع 1000 كيلو متر، وستقرر اليابان في المستقبل القريب، إمكانية نشر نظام إيجوس المضاد للصواريخ. وحسب الصحيفة، أصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بعقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تتضمن حظر السفر وتجميد أصول 14 شخصية وأربعة مؤسسات كورية شمالية، وتلك هي المرة السابعة التي يفوض فيها المجلس قراراً يتضمن عقوبات على بيونج يانج منذ نوفمبر 2016. إعداد: طه حسيب