اتفاق المناخ بعد الانسحاب الأميركي تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017 أثار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ بموجب قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي ردود فعل دولية واسعة لم تكتمل فصولها بعد. ويثير هذا الانسحاب قضايا عدة تتعلق بمصير الاتفاق الموقع في ديسمبر 2015، وتحظى اثنتان منها بأهمية خاصة. القضية الأولى هي الآثار المترتبة على هذا الانسحاب، وهل يعني تخلِّي الولايات المتحدة كلياً عن مسؤوليتها تجاه مكافحة ازدياد «الاحترار العالمي» الذي يؤثر في حياة البشر في كل مكان، أم أنها ستتحمل هذه المسؤولية بطريقتها وبمنأى عن الاتفاق، وفق ما تعهد به ترامب في قرار الانسحاب؟ الملاحظ أولاً أن معظم الفريق الذي يعمل مع ترامب في هذا المجال، ويضم علماء في شؤون البيئة والجغرافيا والجيولوجيا وغيرها من التخصصات المرتبطة به، ينتمون إلى المدرسة العلمية التي لا تؤمن بأن الاحترار العالمي يعود للتلويث الصناعي فقط، ويرون أنه يرتبط بعوامل طبيعية أيضاً. وهم يستندون إلى أدلة قوية منها مثلاً أن التغير المناخي حدث في مراحل متعددة عبر التاريخ قبل اختراع الصناعة، بل قبل أن يوجد نشاط إنساني أصلاً. كما يعتقدون أن التقدم التقني سيتيح للأجيال القادمة إمكانات أفضل لتحييد الآثار السلبية المترتبة على التغير المناخي. ومع ذلك، فالمرجح أن يحرصوا على زيادة الانخفاض الذي سيحدث تلقائياً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، بسبب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس لتوليد الطاقة. ورغم أن الانسحاب من الاتفاق يتيح التوسع في استخدام الفحم الحجري، فهذا مستبعد لسببين؛ أولهما الارتفاع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وانخفاض أسعاره، والثاني إعطاء منتجي الطاقة أفضلية للغاز بسبب مرونته وانسجامه مع مصادر الطاقة المتجددة التي تشهد بدورها نمواً سريعاً. أما القضية الثانية فهي مدى قدرة الدول الكبرى الأخرى على تعويض قدر معقول من الخسارة المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وتحقيق تقدم في خفض الاحترار العالمي من دون مشاركتها. وهذا تحدٍّ كبير لها، وفرصة تاريخية أمامها في الوقت نفسه، لتعزيز أدوارها وتحقيق انسجام ما زال محدوداً بين خطاباتها السياسية المطالبة بنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وبين سياساتها الفعلية الخالية، مما يدل على استعدادها لتحمل المسؤوليات اللازمة لتحقيق هذا التحول دولياً. فالقيادة العالمية ليست موقعاً في الصدارة ومكانة متميزة فقط، بل مشاركة ومساهمة فاعلة في القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع الدولي. كما أن هذه القيادة ليست مغنماً تسعى إليه الدول الكبرى فقط، ولكنها مغرم أيضاً لأن مسؤولياتها تتضمن التزامات مالية وإنفاقاً لا يعود بمنافع مادية في كل الأحوال، لكنه يحقق قيمة معنوية ومن ثم مكانة دولية. ويتيح توجه ترامب إلى خفض الالتزامات المالية الأميركية تجاه القضايا الدولية في إطار شعاره «أميركا أولاً» فرصة لقوى دولية كبرى أخرى لكي تتقدم في هذا الاتجاه، وتفعل ما يتوجب عليها من أجل توفير مقومات النظام العالمي الجديد الذي تتطلع إليه. وتنطوي هذه الفرصة على اختبار جديد للاتحاد الأوروبي، الذي لم يثبت بعد جدارته بالنجاح في اختبار زيادة إنفاق دوله الأعضاء على حماية أمنها في إطار الحلف الأطلسي، ولقوى كبرى أخرى في مقدمتها الصين إلى جانب روسيا واليابان والهند. وتأتي الصين والاتحاد الأوروبي في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 20% و 14% على التوالي، تليهما روسيا والهند واليابان المسؤولة في مجملها عن 28% من هذه الانبعاثات. وسيكون على هذه القوى أن تبادر بزيادة التزاماتها تجاه قضية مواجهة التغير المناخي، سواء على صعيد معدلات خفض الانبعاثات المترتبة على أنشطتها الصناعية، أو على مستوى المساعدة التكنولوجية والمالية لدول نامية من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إذا أرادت أن تستثمر الفرصة المتضمنة في قلب التحدي المترتب على الانسحاب الأميركي من اتفاق باريس.