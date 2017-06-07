تفكيك «الإرهاب الإسلامي» تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017 يلاحظ المدقق أن السوق الأيديولوجي العالمي أصبح مكتظاً بمصطلحات على شاكلة الإرهاب الإسلامي الدولي. فوسائل الإعلام، شرقاً وغرباً، تضخ سيلاً من الأخبار حول هذا الموضوع يكاد يغطي على الأخبار الأخرى. والأمر هنا يتصل بما نُشر ويُنشر غربياً حول ذلك الإرهاب، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر الشهيرة عام 2001. فقد كتب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في كتاب صدر له في العام نفسه، بعنوان «اقتناص اللحظة»، ما يلي: «إن الإسلام سوف يصبح قوة جيوسياسية متعصبة. فمن خلال نمو سكانه، ومن خلال تبوئه مركزاً مالياً مهماً، سيفرض تحدياً رئيسياً يحتم على الغرب التصدي لهذا العالم المعادي والعدواني». وكأنه بذلك لم يطلع على آيات كثيرات، واضحات وصريحات، في القرآن الكريم تحث على التسامح والإقرار بالآخر واحترام آرائه وعقائده، ومنها قوله تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (سورة يونس، آية 99). «لست عليهم بمسيطر» (سورة الغاشية، الآية 21). «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» (سورة الأنفال، آية 61). والآن، إذا ما اتجهنا صوب القارئ «الآخر»، فسنجد ضرورة لفتح آفاق البحث الديني في سياق الأحداث المجتمعية والسياسية. فما أتينا عليه ليس إلا مقدمة للمسألة. وسنأخذ آراء من مفكرين غربيين حول المسألة المعنية هنا والمتمثلة في السؤال: هل ما يحدث من مواقف لدى كتاب ومؤسسات وأفراد، حيال الأحداث الإرهابية المقترفة باسم الإسلام، على أيدي مجموعات دينية متطرفة، يمثل التشخيص الموضوعي للظاهرة الإرهابية؟ ولكي يكون البحث حول الإرهاب المعيش في عصرنا الراهن، أكثر وضوحاً وقدرة على تحديد مصادر ومسارات الظاهرة الإرهابية، يتعين أن نتناول كيف نظر مفكرو الغرب للظاهرة الإرهابية، وعلى الخصوص أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية. فقد تحدث عنها كثيرون؛ وأعلن المفكر الفرنسي جاك دريدا أثناء تسليمه جائزة (أدورنو): «إني لا أعتقد البتة بالبراءة السياسية لكثيرين فيما يتعلق بتلك الجريمة، وإن كان تعاطفي مع كل الضحايا بلا حدود، لأنه لا يتوقف عند أولئك الذين قضوا في 11 سبتمبر بالولايات المتحدة، بل يمتد ليشمل ضحايا الإرهاب في كل مكان» (عمر بوساحة في كتاب «أعمال الملتقى الدولي للفلسفة»، أبريل 2007، تونس). ويقاسم دريدا في هذا الرأي مجموعة كبيرة من الفلاسفة والمفكرين، بمن فيهم عرب كذلك. وهنا ينقل «بوساحة» عن سمير أمين قوله: «إن الرعب الطبيعي الذي يشعر به كل إنسان لمرأى مقتل الآلاف من الناس الأبرياء، لا ينبغي أن يجعلنا ننسى الدور الذي لعبته بعض الأطراف الدولية في الأحداث السياسية العالمية، لاسيما العلاقات الوطيدة التي جمعت هذه الأطراف بالحركات الإسلامية المسلحة، والدعم الذي قُدم لهذه الحركات». ذلك الدور المحفّز والمشجع والمسلّح على «الإرهاب الإسلامي»، هو ما يجب تحليله وتفكيكه لفهم هذه الظاهرة، أي ظاهرة إرهاب الحركات الإسلامية ودورها التخريبي في مجتمعاتها. لكن ربما علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن بلداناً من «العالم الثالث» مرّت هي أيضاً بتجارب قريبة مما يمر به العالم العربي حالياً. بيد أن عوامل سياسية وثقافية كثيفة في حياتها، أعطت شيئاً من الخصوصية لتجاربها مع الآخر. ويبقى الأمر مفتوحاً لمزيد من البحث والدرس والمقارنة، مع تعميق لمنهج البحث التاريخي خصوصاً.