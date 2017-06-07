بريجنسكي: أفكار ضد السوفييت! تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017 عادة ما نسمع بعد كل حدث إقليمي كلاماً عن الشرق الأوسط الجديد، لكن وفاة زبجنيو بريجنسكي (1928-2017) منذ نحو أسبوعين، مناسبة لتوضيح أن مثل هذا الكلام ينقصه العمق التاريخي. قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر عند تعيينه بريجنسكي في سنة 1977 مستشاره للأمن القومي: «إنه أستاذي الذي تعلّمت وأتعلم منه العلاقات الدولية». وفيما يخصنا، ورغم أن هذا ليس معروفاً تماماً، فإن اللبنة الأساسية لهذه العلاقات الدولية مع بريجنسكي هي «الشرق الأوسط الجديد»، أي بدون الاتحاد السوفييتي وترجمته عملياً في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في سنة 1978، التي فعلاً وضعت حداً للحروب الإسرائيلية العربية وأدت إلى مزيد من اتفاقيات السلام، لكي تصبح إسرائيل جزءاً من «الشرق الأوسط الجديد». بريجنسكي هو استمرار لجيل من الباحثين يربط مباشرة بين الفكر العلمي والعمل السياسي، مثلاً نتعلم في أول دروس الاستراتيجية في الجامعة مقولة الجنرال الألماني الشهير فون كلاوفتز: «الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى»، أي أنه لا توجد حرب من أجل الحرب، بل إن استخدام الأداة العسكرية هو جزء من تخطيط سياسي شامل وطويل المدى. التقيت به في جامعة هارفارد أوائل الثمانينيات. ولفتت نظري سرعته في الحديث، فهو أسرع من غريمه هنري كيسنجر، لكنه كان يختار كلماته بدقة شديدة وهي تأتي كطلقات المدافع المتسارعة. أثار انتباهي كونه يتكلم الإنجليزية ليس فقط بطلاقة ولكن حتى دون لكنة، خلافاً لكيسنجر الذي لم يستطع التخلص من لكنته الألمانية. شعرت أيضاً أنه رغم مغادرته وطنه الأصلي -بولندا- وهو طفل، فإنه ظل شديد الاهتمام به وبأوضاعه في ظل النفوذ السوفييتي. والواقع أن مفتاح عمله الأكاديمي ونشاطه السياسي هو مواجهة النفوذ السوفييتي والعمل على هزيمة الاتحاد السوفييتي نفسه، وكان هذا الإصرار من جانبه أهم عوامل الاختلاف مع العديد من أعضاء النخبة السياسية الأميركية الذين كانوا يبغون تخفيف حدة التوتر أثناء الحرب الباردة، وأن الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي مخاطرة قد تؤدي إلى صدام نووي، ولمحاولة التوصل إلى اتفاقيات لتخفيض التسلح. وعندما قام الاتحاد السوفييتي بغزو أفغانستان عام 1979، كانت هذه الفرصة التي انتظرها بريجنسكي لكي يجعل هذه الدولة تُستنزف وتُدمى. وأعتقد أنها كانت فعلاً بداية النهاية لهذه القوة الأعظم والتي سقطت ورسمياً في سنة 1991. شعرت أن هذه الكراهية للاتحاد السوفييتي كانت من أهم مصادر إعجابه بالسادات، حتى قبل أن يشرع كارتر في تنظيم اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978، والتي أسست في ذلك الوقت لما أُطلق عليه لاحقاً «الشرق الأوسط الجديد». كانت أولوية كل من السادات وبريجنسكي هي تقليص الدور السوفييتي عالمياً، وبداية وقفه في منطقة الشرق الأوسط، وقد نجحا، حيث انهارت الإمبراطورية السوفييتية نفسها بعد كامب ديفيد بثلاثة عشر عاماً. وهكذا أثبت بريجنسكي، مثل زميله في هارفارد كيسنجر، أن البحث العلمي ليس برجاً عاجياً بل أفضل مرشد للعمل السياسي.