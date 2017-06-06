مرآة حقيقية لاستثنائية المشهد الإماراتي تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017 هو «بيتنا الإماراتي المتوحد» يزخر من جديد بمشاهد عظيمة تؤكد متانة هذا البيت القائم على قواعد ثابتة راسخة من التلاحم الوطني أرساها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وجذَّروها عميقاً في هذه الأرض الطيبة منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد، وعززتها وقوَّتها قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما سطرته وتسطره كل يوم من أدلة شامخة على أن العلاقة التي تربط سائر عناصر التكوين الإماراتي هي علاقة استثنائية بكل المقاييس. فالأجواء الأخوية الدافئة التي غمرت استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أول أمس الأحد، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ وأعيان البلاد وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، جاءت لتعكس مرة أخرى عمق العلاقة الخاصة القائمة على الأخوة والاحترام والتعاضد والتلاحم التي تربط بين صفوف القيادة الرشيدة التي أنعم بها الله -عزّ وجلّ- علينا من جهة، واستثنائية التلاحم والترابط بين القيادة والشعب من جهة ثانية، ومتانة التلاحم الوطني في دولة الإمارات بما يعود خيراً وسعادة على سائر مكونات المجتمع الإماراتي من جهة ثالثة. ولا شكّ في أن هذا اللقاء الأخوي جاء ليبرهن مرة أخرى على أن مسيرة «البيت المتوحد» ما زالت ماضية وستمضي -بإذن الله تعالى- وبعزم قيادتنا الرشيدة وإخلاص أبناء الوطن وبناته على نهج الريادة والسعادة المستدام وصولاً إلى تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071» لتتوج الإمارات كأفضل دول العالم في مختلف الميادين بحلول ذلك التاريخ. فلا يختلف اثنان على أن القيم الجليلة العظيمة التي تملأ أرجاء البيت الإماراتي، ولا سيما التلاحم الوطني، كانت ولا تزال أساس تفرّد التجربة الوحدوية المبهرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، والركيزة الرئيسية لنجاح مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، كما أن وقوف الإمارات قيادةً وشعباً على قلب رجل واحد في السراء والضراء، وتماسك المجتمع الإماراتي والتفافه حول قيادته الرشيدة ورؤاها السديدة وقراراتها الحكيمة، كان ولا يزال صمام الأمان الذي صان مكتسبات الاتحاد، والحصن المنيع الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة عصية على المكايد والفتن والأزمات التي أشعلت المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية