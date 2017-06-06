اتفاق المناخ بين الدول وقرار الأفراد تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017 موجة من الغضب العالمية تهاطلت بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاقية الدولية للمناخ، وهو غضب مشروع؛ لأن المجهودات الدولية التي تابعناها منذ أزيد من عقد من الزمن، والتي كانت أبطالها منظمات دولية ومؤسسات حكومية وغير حكومية، ومنظمات أهلية وأفراد دوليين نافذين، وصرفت فيها المليارات من الدولارات، وشهدت الكثير من المفاوضات الدولية الشاقة، قد توقفت أو قد تتوقف ولو بعد حين، بسبب توقيع سلبي من رئيس أقوى دولة في العالم، وأعني بذلك الرئيس ترامب الذي يتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها بلدته، وبشهادة أغلبية دول العالم التي دبجت توقيعها مع التوقيع الأميركي في هذا الاتفاق العالمي، وعلى الفقهاء القانونيين الدوليين اليوم طرح مسألة ديمومة الاتفاقات الدولية الملزمة بطريقة أكثر وضوحاً وتحصينها من ويلات تغيير النظم السياسية خاصة إذا كانت تلكم الاتفاقيات متعلقة بمستقبل البشرية. فانسحاب دولة بحجم الولايات المتحدة الأميركية من هذا الاتفاق سيعطي ضربة موجعة للثقة المتبقية للفاعلين في العلاقات الدولية عن النظام العالمي وعن جدارة الدول العظمى في قيادة واحدة من القضايا الرئيسة في العالم، خاصة إذا علمنا أن هناك دولتين فقط لا تشاركان في الاتفاق الدولي عن المناخ وهما سوريا ونيكارجوا.. الاتفاق كان قد وقعت عليه 194 دولة، ويتعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين»، قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ «متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية‏‭«‬. ‬وهذا ‬يفرض ‬تقليصاً ‬شديداً ‬لانبعاثات ‬الغازات ‬المسببة ‬للاحتباس ‬الحراري ‬باتخاذ ‬إجراءات ‬للحد ‬من ‬استهلاك ‬الطاقة ‬والاستثمار ‬في ‬الطاقات ‬البديلة، ‬وإعادة ‬تشجير ‬الغابات. ‬وتؤكد ‬دول ‬عديدة، ‬خصوصا ‬الواقعة ‬على ‬جزر ‬والمهددة ‬بارتفاع ‬مستوى ‬البحر، ‬على ‬أنها ‬ستصبح ‬في ‬خطر ‬في ‬حال ‬تجاوز ‬ارتفاع ‬حرارة ‬الأرض ‬1.5 ‬درجة ‬مئوية. ‬وتتمثل ‬أحد ‬أهم ‬إجراءات ‬الاتفاق ‬في ‬وضع ‬آلية ‬مراجعة ‬كل ‬خمس ‬سنوات ‬للتعهدات ‬الوطنية ‬التي ‬تبقى ‬اختيارية. ‬وستجري ‬أول ‬مراجعة ‬إجبارية ‬في ‬2025، ‬ويتعين ‬أن ‬تشهد ‬المراجعات ‬التالية «إحراز ‬تقدم». ‬وفي ‬2018، ‬تجري ‬الـ ‬194 ‬دولة ‬أول ‬تقييم ‬لأنشطتها ‬الجماعية ‬وستدعى ‬في ‬2020 ‬على ‬الأرجح ‬لمراجعة ‬مساهماتها. ‬ويتعين ‬أن ‬تكون ‬الدول ‬المتقدمة «‬في ‬الطليعة ‬في ‬مستوى ‬اعتماد ‬أهداف ‬خفض ‬الانبعاثات»‬، ‬في ‬حين ‬يتعين ‬على ‬الدول ‬النامية «‬مواصلة ‬تحسين ‬جهودها» ‬في ‬التصدي ‬للاحتباس ‬الحراري «‬في ‬ضوء ‬أوضاعها ‬الوطنية». صفقت مع العديد من المتتبعين والفاعلين في هذا الباب عندما رأينا كل دول العالم توقع إيجاباً لهذا الاتفاق الدولي الملزم؛ لأن الموضوع له علاقة بمستقبل الكرة الأرضية وبمستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة، فأن تلتزم جميع الدول تقريباً طواعية بمحاربة تغير المناخ عن طريق خطوات تستهدف الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقود الأحفوري، الذي هو وراء ارتفاع حرارة الأرض وارتفاع منسوب البحار والجفاف والعواصف الشديدة، فتلك مسألة فريدة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، لأن الأنانية التي تطبع القوى الدولية الكبرى، وهي بالمناسبة الأكثر تلويثاً للمناخ، تركت مكانها ولأول مرة لقواعد إنسانية. ولكن انسحاب دولة بحجم الولايات المتحدة الأميركية من هذا الاتفاق، سيكون له تأثير سلبي ليس فقط على مستقبل الأرض وإنما سيحدث شرخاً عظيماً في جدار النظام الدولي ومسألة الثقة السائدة فيه.. كما أن مسألة المصداقية الجزئية التي تتمتع بها حتى المؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة راعية هذا الاتفاق الدولي، ستصاب بزلزال كبير، ولن يجرؤ أحد اليوم على التفكير في مثل هذه الاتفاقات الدولية؛ لأنها ستبقى رهينة ليس التزام الدول، ولكن الأفراد الذي توصلهم صناديق الاقتراع خاصة أولئك الذين يفكرون بطريقة «عجيبة» وهنا الداهية العظمى.