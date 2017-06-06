الأهم إيرانياً: صناعة الخبز أم صناعة الأسلحة تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017 في أول مؤتمر صحفي له، عقد بعد فوزه بالرئاسة لفترة ثانية، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (نحن نصنع الأسلحة وأنتم تشترونها). مشيراً بذلك إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت قد انتهت فيها اجتماعات القمم الخليجية، والعربية الإسلامية - الأميركية. وأضاف روحاني قائلاً (إن الخلافات بين الدول لا تُحل بإثارة النزاعات إنما بالحوار). ومن يسمع روحاني يتحدث حول (الخلافات والنزاعات والحوار) يعتقد لأول وهلة، أن إيران مظلومة أو تتظلّم، وأن هنالك (ظالم) تعدّى عليها ونال من سيادتها، وليس هي التي تعدّت، ولا تزال تتعدى، على حقوق الجوار الخليجي والعربي، بالتدخل في شؤونه الداخلية على نحو سافر ومذموم. ولا داع للأمثلة والشواهد هنا، كونها لا تعدّ ولا تحصى، بل إن هنالك أحداثاً قائمة على الأرض في أكثر من ساحة عربية (سوريا لبنان العراق اليمن..) تشهد أن وكلاء إيران هم الذين يديرونها. يكاد المرءُ يجزم أن ما من خلافٍ وقع بين طائفتين، أو حزبين، فريقين سياسيين، أو جهتين، في الجوار الخليجي والعربي، إلاَّ وكانت إيران تتلطى خلفه. ما من نزاع مسلّح وقع في دول الجوار إلاَّ وكانت طهران لاعباً خفياً فيه، بصورة أو بأخرى. ويسألوكَ عن (الحوار) أيهما رفضه ولم يلبِ دعوته، إيران أم الجوار؟ الجواب.. إيران، فهي التي دائماً ما كانت إما أن ترفض الحوار، أو أن تضع له شروطاً مسبقةً، أو أن (تطنش) الدعوة. فعلت ذلك لسنين عديدة وطويلة. لذا، فإن مفردات مثل (الخلافات، والنزاعات، والحوار)، التي وردت على لسان الرئيس حسن روحاني، وقد تجري غداً على ألسنة مسؤولين آخرين. مثل هذه المفردات لا يجب الالتفات إليها حين سماعها كونها مفرغة لا معنى فيها. لسنا ندعو هنا إلى استبدال الحوار بالمواجهة، إذ من يفكر بالسلام لا يريد مجرد التفكير بالمواجهة. لا أحد يفضل المواجهة على الطرق والوسائل السلميّة. من يكسب الحرب قد يخسر السلام. إنما هي دعوة للطرف الإيراني لإثبات القول بالفعل ترجمةً للنوايا الحسنة، وفي الأقل، النأي عن (الكليشيهات) والكلام بغرض الاستهلاك الإعلامي. أما الجملة الثانية للرئيس روحاني حول (أنهم يصنعون الأسلحة..) فجاءت لتنسف كل ما قد يفهمه المراقب، وإن إيحاءً، أن ثمة رؤية خيّرة لدى إيران في تعاطيها مع الجوار. نقول إن صناعة الخبز، قوت الناس، أكثر أهمية وإلحاحاً من صناعة أدوات الموت والدمار. الأسلحة، أياً كانت ضروراتها، فهي ليست حضارة، ولم تكن يوماً. صناعة الحياة الجيدة للناس، وقيم السلام والأمان، هي الحضارة التي ضمنت للبشرية استمرارها منذ فجر الخليقة حتى وقتنا الحاضر. إن القيادة الحكيمة الناجحة اليوم، هي التي تجنب شعوبها ويلات الحروب ومصائبها. ختاماً، ليس أفضلَ هنا، للحالة الإيرانية، مما قاله المهاتما غاندي (النصر الناتج عن العنف مساوٍ للهزيمة).