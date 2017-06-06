قطر.. وتجَّار الدين تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017 منذ أن لفّقت قطر لغز اختراق وكالة الأنباء القطرية، وتمرير تصريحات لأمير البلاد ضد دول الخليج، إلى قرار قطع العلاقات معها، وكل يوم تنكشف وتنفضح الحقائق ويظهر للملأ العديد من الأسرار والدسائس التي كانت تعمل في خفاء وتمارس دورها بدهاء. أجندات ممنهجة ضد دول مجلس التعاون بالتحديد، والمنطقة العربية بشكل عام، تعمل بها قطر من تحت طاولة دول المجلس، في سعيها المسموم للعب دور مشبوه لا يحمل في طياته رائحة النزاهة والشهامة، ومن ضمن ذلك طبعاً توجيه «تجار الدين» تارة، والتقارب مع أعداء الأمة تارة أخرى، للتآمر على أشقائها العرب الذين تجمعهم معها وحدة المصير واللغة والدين. ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات صورة لشيك بقيمة 7 ملايين ريال قطري للمدعو محمد العريفي، مصروف من بنك الدوحة. ومعروف أن العريفي مشهور بفتاواه وتصريحاته المغرضة والداعمة لجماعة «الإخوان» الإرهابية وسياسات دولة قطر المتخبطة، وقد وصل به التطرف في دعوته إلى حد دعوة الشباب العربي للانضمام إلى الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا، وإلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، كما وصل تطرفه إلى حد منعته معه عدة دول عربية من دخول أراضيها، كما منعه العديد من الدول الأوروبية أيضاً. ولم يكن مفاجئاً أن تظهر صورة لأحد الشيكات التي تمثل جزءاً من الثمن الذي يحصل عليه محمد العريفي من قطر، فالعريفي يُعرف أنه صاحب أفكار متشددة ومشهور بعلاقاته بالعديد من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «القاعدة». هو متناقض حتى مع نفسه، ففي الوقت الذي يقوم فيه بحثِّ الشباب على «الجهاد» والخروج على الحكومات فإنه يستغل الوقت ليذهب ليمضي عطلته في أرقى دول العالم، فالرفاهية التي يعيش فيها العريفي، ومن شابهه من مشايخ الضلال، بأموال قطرية جعلت أمرهم واضحاً ومكشوفاً، ومصداقيتهم زائفة وفتاواهم تالفة، وهذا ما ينبغي أن يعرفه المغرر بهم من المتابعين والذين يظنون فيهم الخير. لقد عمل مشايخ الفتنة عبر تجيير الدين لخداع المؤمنين البسطاء الذين يمثل الدين رأسمالهم الرمزي الوحيد، فيستغله أولئك لتوجيه حربته إليهم وإلى مجتمعاتهم مجدداً، وفي ذلك يقفزون على حبال المواقف المتذبذبة تبعاً لساحة الصراع، بطريقة فضائحية وأكبر من أن يتحملها أي دين، فباسم أي دين ينطق هؤلاء؟ وكذلك المدعو القرضاوي الذي أيّد وحرّض وأدى كل تطرف وعنف، ولعب دوراً كبيراً وخطيراً في تجييش المشاعر الدينية ضد الأنظمة السابقة في كلّ من تونس ومصر وليبيا وسوريا، إلى درجة أنّه قد أباح قتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي كان يصفه سابقاً بأنّه «سيف الله على الأرض». فتأمّل كيف يقفز هؤلاء من الموقف إلى نقيضه بحسب تبدل المصالح الشخصية وتذبذب المواقف القطرية، التي تدفع لهم «المقسوم»، والمبلغ المعلوم، عداً نقداً، ولا شأن للدين بكل ذلك، والآن بعد كل ذلك تأتي مواقف دول الخليج في قطع علاقاتها مع قطر كنتيجة طبيعية لكل فعل مشين ومخز من النظام القطري.