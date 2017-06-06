خسائر جسيمة لقطر تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017 لا نعرف هل كان متخذ القرار القطري مدركاً للتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على الاستمرار في المواقف المزدوجة وغير الواضحة في تعامله مع أشقائه في دول مجلس التعاون، والتي اتبعت نفساً طويلاً في التأني قبل اتخاذ الخطوة الأخيرة، والتي ستكبد الاقتصاد القطري خسائر جسيمة ربما لن يكون قادراً على تحملها رغم الثروة التي تتمتع بها قطر، إذ سيشهد الاقتصاد القطري تدهوراً سريعاً ومؤلماً وفق البيانات والأرقام التي سنشير إليها. في مقدمة القطاعات التي ستتأثر بصورة كبيرة جداً، يأتي القطاع التجاري، فتجارة قطر مع دول المجلس بلغت 11 مليار دولار العام الماضي لتشكل 86% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية و12% من تجارتها الدولية، حيث تستحوذ الإمارات والسعودية والبحرين على 85% من تجارة قطر مع دول التعاون، مقابل 15% فقط لكل من الكويت وعُمان. وإذا ما أضيف إلى ذلك الضرر الشديد لتجارة قطر مع الدول العربية بسبب إغلاق الحدود، والذي تمر من خلاله كامل تجارة قطر البرية وجزء كبير من تجارتها البحرية، فإن الخسائر ستكون مضاعفة وستترك آثاراً مدمرة على الاقتصاد القطري وعلى مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين، على اعتبار أن ذلك سيترافق مع نقص في السلع وارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم، وتراجع كبير في حجم الصادرات وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج. يأتي بعد ذلك قطاع النقل بمختلف فروعه، البري والبحري والجوي سيشمل ذلك بشكل خاص الخطوط الجوية القطرية التي تساهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن إغلاق المجالات الجوية للدول الثلاث المحيطة بها سيضطرها إلى تغيير المسارات وارتفاع التكلفة بحيث تفقد جدواها في حالة البقاء على الأسعار الحالية، أو فقد قدرتها التنافسية في حالة رفع الأسعار لتعويض ارتفاع التكاليف، مما يهدد استمرار تشغيل الشركة بمعدلات مربحة، خصوصاً أن الخطوط القطرية تعتمد بصورة كبيرة على نقل المسافرين من السعودية والإمارات والبحرين. وفي نفس الوقت سيتوقف النقل البري بشكل كامل، مما يعني تحمل خسائر لا حصر لها. أما القطاع الثالث المرشح للتدهور، فهو القطاع المالي، وبالأخص بورصة قطر التي انخفضت بأكثر من 8% يوم أمس، والتي تضم العديد من الشركات المساهمة العاملة في مجال النقل والصناعة، والتي سيتأثر أداؤها وستتكبد خسائر كبيرة، مما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال ليس الأجنبية فحسب، وإنما المحلية أيضاً، خصوصاً أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت نهاية شهر مايو الماضي تصنيف قطر ومعظم الشركات القطرية الكبيرة، حيث أعلنت نفس الوكالة يوم أمس- أي بعد قطع العلاقات- أن ذلك يهدد تصنيف قطر وجدارتها الائتمانية مجدداً، وهو تطور خطير إذا حدث، إذ سيرفع تكلفة الإقراض، ويؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية. كل هذه التداعيات وغيرها، والتي لا تسمح هذه المساحة باستعراضها ستؤثر كثيراً في معدلات النمو، والتي ستنخفض، والمتأثرة بالفعل بانخفاض أسعار النفط والغاز، مما يعني أن أوقاتاً صعبة تنتظر الاقتصاد القطري الذي سيبقى محاصراً وتحت ضغوط لا حصر لها. التفكير العقلاني يقول هل يستحق دعم منظمة إرهابية، كـ«الإخوان المسلمين» كل هذه التضحيات التي ستنال الدولة والمواطن القطري؟ سؤال يجب أن تقف عنده القيادة القطرية طويلاً، فقد تم التمادي في هذا الدعم رغم الصبر الخليجي الطويل، علماً أن الإخوانجية يشكلون الوجه الآخر لنظام ولاية الفقيه الديكتاتوري، بدليل أن مكاتب «الإخوان» و«القاعدة» و«طالبان» توجد في إيران وتحت حمايتها إلى جانب «حزب الله» الإرهابي. المخرج بسيط ومتاح ووقف الخسائر التي لا يمكن حصرها ممكن أيضاً من خلال طريق واحد هو العودة الطبيعية للأشقاء وللحضن الخليجي، الذي يضم الجميع ويدافع عن مصالحهم وإنجازاتهم ويقف ضد أعدائهم وأطماعهم الطائفية والتوسعية.