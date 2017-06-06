خيارات قطر بعد العزلة تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017 ربما لم تتوقع حكومة قطر أن تُقدم ثلاث دول خليجية ومثلها عربية وواحدة إسلامية، حتى الآن، على قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتزيد على هذا بحصار بحري وبري وجوي. ولهذا تصرفت الدوحة طيلة الوقت على أنها تملك هامشاً كبيراً من المناورة، وأن بوسعها الاستمرار في اللعب على حبال التناقضات بين مواقف الدول ومصالحها، وأنها ستنجو طيلة الوقت من المساءلة أو الحساب والعقاب. أما وأن العقاب الأولي أو المبدئي قد حدث بالفعل، على عكس ما اعتقدت قطر أو تمنت، فإن الدوحة معنية الآن أكثر من أي وقت مضى باستعراض خياراتها ودراستها بلا تباطؤ، وتحت ضغط أزمة لم تشهدها منذ إعلان قيام الدولة القطرية في عام 1971 وحتى الآن، وهي مسألة يجب أن يأخذها من يعاقبون السلطة القطرية في الحسبان. 1 ـ العودة سريعاً من خلال إعلان قطر أنها ستتخذ كل الإجراءات التي تطمئن دول الخليج، وتعطي فرصة لهذه الدول في اختبار نوايا قطر، وانتقال وعودها من مجرد كلام إلى إجراءات على الأرض، بما فيها تغيير داخل السلطة القطرية يتم بمقتضاه إبعاد مهندسي المشروع القطري الراهن، أو بمعنى أدق أولئك الذين يمثلون همزة وصل بين قطر وقوى إقليمية وعالمية تحرك الدوحة وتستخدمها "جماعة وظيفية" أو "مخلب قط" أو "حصان طروادة" لخدمة مصالحها. ويتطلب هذا فك الارتباط مع التنظيمات الإرهابية تماماً، وتغيير حقيقي في توجهات السياسة الخارجية القطرية إقليمياً ودولياً. 2 ـ المصارحة والاستغاثة، ويعني أن تكشف الدوحة كل أوراقها للقيادات السياسية في العالم العربي وتبين حجم تورطها في المسار الذي توغلت فيه إلى هذا الحد المنبوذ والملفوظ، وأنها لم يعد بمقدورها العودة بمفردها وإلا كلف هذا الأسرة الحاكمة موقعها ومكانتها في الحكم. وتكون قطر هنا أشبه بفرد اندمج في عصابة إجرامية، أو في تنظيم إرهابي، وصار له دور ملموس، وعرف أسراراً، ويكون من الصعب عليه الانسحاب والاعتزال وإلا قتل. في هذه الحالة تطلب الأسرة الحاكمة في قطر مساندة ومساعدة من الدول الخليجية والعربية حتى يكون بوسعها أن تعود، بعد أن تم توظيفها على مدار أكثر من عشرين سنة في سيناريو لا علاقة له بمصالح الشعب القطري الشقيق، الذي يكتم غضبه وغبنه من سياسة بلده، لكنه عاجز، حتى الآن، عن إسماع صوته لمن يصنعونها وينفذونها. 3 ـ الرهان على الزمن في تخفيف الضغط والخناق وحلحلة الموقف الخليجي الأخير، والاستعانة بأطراف إقليمية، وعلى رأسها تركيا، من أجل وساطة، وكذلك أطراف دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، طمعاً في ضغوط، مع اتخاذ إجراءات من طرف واحد لطمأنة الدول المتضررة من السياسة القطرية الحالية. وهنا تحلم قطر بتمييع الموقف بمرور الوقت، لتعود إلى سابق عهدها في ممارسة التناقض بين القول والفعل، ومد جسور خفية مع تنظيمات إرهابية، والإخلاص لموقعها كجماعة وظيفية. 4 ـ العناد والإصرار على انتهاج سياسات ترى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، ودول عربية وإسلامية أخرى وفي مقدمتها مصر، أنها تشق الصف الخليجي، وتعادي مصالح كل الدول، لأنها تساند الإرهاب وتتحالف مع إيران الطامعة في بلدان الخليج العربية. وهذا يعني الذهاب إلى مدى أبعد في الخصومة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والارتماء أكثر في حضن طهران، وتوطيد علاقة أشد مع تركيا وإسرائيل، واستمرار العلاقة مع جماعات "الإسلام السياسي"، بما فيها من تنظيمات متطرفة وكيانات إرهابية تنتشر في أكثر من بلد عربي. 5 ـ تأجيج الصراع بأن تعمل قطر على الإسراع من خطوات الانتقام من الجميع، فتزيد في تمويلها للجماعات الإرهابية، وإزكائها للصراعات الطائفية، أملاً في إحداث فوضى واضطرابات في دول خليجية وعربية، رغبة في تصدعها وتفككها بما قد يؤدي إلى توسع نفوذ قطر في محيطها الجغرافي والسياسي، كما تتوهم الإدارة القطرية الحالية. وأعتقد أن من يقاطعون ويحاصرون قطر اليوم يدركون تداعيات الاحتمالين الرابع والخامس جيداً، وسيعملون طيلة الوقت على مواجهتهما ودحضهما، أو تفريغهما من مضمونهما، كما أن هذه الدول تملك أوراق ضغط أخرى، وبوسعها أن تسرع من عملية التغيير داخل قطر بما يخدم مصالحها، ومصالح الشعب القطري في آن، وهذه مسألة ليست بعيدة المنال في ظل توازنات القوى في المنطقة.