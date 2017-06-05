نتائج إنكار تغير المناخ تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 مع قرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، شهدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نقاشاً واسع النطاق، للعواقب العديدة للتغير المناخي، والتي ستؤثر علينا وعلى الأجيال المقبلة. ولكن الملاحظ أن الآثار الأكثر تدميراً للتغير المناخي، والتي كانت في الوقت نفسه، هي الأقل تناولاً في ذلك النقاش، هي تلك المتمثلة في انتشار الأوبئة المحلية المدمرة، ومخاطر تفشي أوبئة عالمية على نطاق واسع. فالصلة بين المناخ والمرض، يمكن التعرف إليها، في معظم الأحوال، من خلال انتشار نواقل الأمراض مثل البعوض. فكما تبين دراسات موثقة، فإن ارتفاعاً مقداره درجة مئوية واحدة في متوسط درجات حرارة الكوكب «يؤدي إلى تغير أعداد، وتوزيع الحشرات الناقلة للأمراض بين البشر». والصلة الثانية، أو التفاعل الثاني، الذي لم يناقش بشكل كافٍ، يتمثل في التفاعل بين التغير المناخي والأوبئة، الذي يحدث عادة، عندما يضطر البشر للتنافس مع الحيوانات، على البيئة المتاحة والموارد المتقلصة، وهو ما يمكن أن ينتج عنه انتشار أوبئة مثل وباء الإيبولا، الذي حدث نتيجة لتدمير البيئة والتضييق على الكائنات التي تعيش فيها من الحيوانات والحشرات مثل الخفافيش في مناطق غرب أفريقيا، مما اضطرها -الخفافيش- للبحث عن طعامها في أماكن أقرب للتجمعات البشرية، وأدى لاندلاع الوباء، وانتشاره على نطاق واسع في تلك التجمعات. وتداعيات وباء الإيبولا، وما أدى إليه من نزوح السكان من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى، يثبت أنه حتى النزوح (المحلي) للبشر -والحيوانات- من بيئاتهم الأصلية، يمكن أن يخلق مخاطر عالمية. وهو ما يعني أن التغير المناخي يعتبر مضاعف تهديد Threat multiplier بموجات أوسع نطاقاً من النزوح، وهذا يسرع بدوره من تفاقم العوامل المعقدة التي تدفع الناس للرحيل عن منازلهم وبيئاتهم. والتقييم النهائي لأجهزة الاستخبارات الأميركية لهذه المخاطر واضح وبسيط وهو أنه «خلال العشرين عاماً القادمة، يمكن للنتائج الصافية للتغير المناخي على أنماط الحراك الإنساني العالمي، ونشوء تجمعات بشرية لا تنتمي لجنسيات محددة، أن تصل إلى أبعاد دراماتكية، وغير مسبوقة». ومع أن تلك المخاطر تتسم بالحدة، إلا أنه يمكن التعامل معها، مع ذلك. فاستخدام البيانات لتكوين نماذج لحدوث الأمراض مستقبلاً، بالاستناد على اتجاهات التغير المناخي، يمكن أن يخلق نظام إنذار مبكراً ضد مثل هذه المخاطر. وفي السنوات الأخيرة، سرعت وزارة الخارجية الأميركية من وتيرة عملها مع الدول النامية، من خلال استخدام البيانات الموثوق بها لتحديد المخاطر المناخية، وعلى وجه الخصوص تلك الناتجة عن انتشار الأمراض. والجهود الدولية مثل نظام الإنذار المبكر ل«معهد الأبحاث العالمي» و«منظمة الصحة العالمية» لمكافحة انتشار الأمراض المرتبطة بالتغير المناخي، تقدم نماذج لمثل تلك المخاطر. ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الإجراءات فإن الواجب يستدعي إدماجها في تخطيط حكومي شامل للوقاية من الأوبئة والتصدي لها. وهذا العمل يتطلب موارد، وتنسيقاً دولياً، ويمكن أن يحقق نتائج أفضل. ومن سوء الحظ أن الإدارة الأميركية الحالية، منخرطة في شكل من إشكال الإنكار المزدوج للتغير المناخي، من خلال تقليص التمويل لعلم مقاومة الأمراض والتغير المناخي. وهذا الإنكار والتقليص للمخصصات، سيؤثر حتماً تأثيراً كبيراً على قدرة حكومتنا، على جمع وتحليل البيانات عن التغير المناخي، ويضر في الوقت ذاته، جهود وزارة الخارجية لإقناع الدول الأخرى بالاستعداد لمواجهة التهديدات، قبل أن تتجاوز حدودها لتصل إلى حدودنا. برايان ديز كبير مستشاري أوباما لشؤون تغير المناخ وسياسة الطاقة رونالد آيه كلاين منسق الاستجابة لوباء الإيبولا في البيت الأبيض من 2014-2015 ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»