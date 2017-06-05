«الفاترون» وتغير المناخ تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 على غرار كثير من المحافظين الذين يكتبون عن السياسات العامة، أحسب أن آرائي حول تغير المناخ تضعني ضمن خانة من سماهم الكاتب البريطاني مات ريدلي ذات مرة ب«الفاترين». و«الفاترون» يعترفون بأن حرارة كوكب الأرض آخذة في الازدياد، وأن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تتسبب فيها حضارتنا هي سبب رئيس في ذلك. غير أنهم يشكون في أن تغير المناخ يمثل أزمة فريدة من بين التحديات الكثيرة والمتنوعة التي نواجهها، أو أن المخططات التنظيمية العالمية التي يتم اقتراحها للتعاطي معه ستنجح وتحقق النتائج المرجوة، مثلما يروَّج لذلك في الإعلانات. كما يستغربون أيضاً التباين بين الخطاب المطلق المنذر بنهاية العالم، الذي يتم الدفاع به عادة عن هذه المخططات، وتفاصيلها الحقيقية التي يبدو أن الهدف الرئيس منها هو تمكين المسؤولين السياسيين في العالم من الظهور بمظهر من يشعر بالقلق على البيئة أثناء سعيهم وراء تحقيق مصالحهم الذاتية السياسية والاقتصادية. والواقع أنه من المستبعد أن يقتنع اليائسون بهذا العرض السريع، ولهذا، ومن أجل فهم أفضل لحجج «الفاترين»، أوصي بقراءة مقالين نشرا حديثاً لأورين كاس من «معهد مانهاتن»، الأول يحمل عنوان «مشكلة تقديم تغير المناخ على أنه كارثة» من مجلة «فورين أفيرز»، والثاني «كيف تقلق بخصوص تغير المناخ» من دورية «ناشيونال أفيرز». ولئن كنتُ أدعو القراء إلى التقليل من أسفهم على اتفاق باريس من خلال بلسم «الفتورية»، فإنني أودُّ أيضاً أن أعترف بوجود إشكاليتين في هذه المقاربة. الأولى هي أن «الفتورية» يمكن أن تكون ضحية انحياز يقوم على الانتقائية والاختيار من خلال محاولة البحث عن أي دليل يدعم افتراضاتها غير الكارثية، على الرغم من أن الجزء الأكبر من المعطيات أخذ يشير إلى الاتجاه الآخر. أما الإشكالية الثانية، فهي أنه في سياسة اليمين الحقيقية ليس ثمة أي تقييم جاد للعلم والمخاطر أصلًا. وفي المقابل، هناك مجرد خليط من المصالح الذاتية لطبقة العمال وطبقة رجال الأعمال، ونزعة مناوئة للمثقفين تقوم على فكرة أنه «إذا كان الليبراليون يؤيدون ذلك، فإننا ضده». وعليه، فلئن كان «الفاترون» قد يتخيلون أننا مخاطبون جديون لليبراليين، فإننا لا نقوم في الحقيقة سوى بإدارة تدخل نيابة عن حزب جمهوري لن يقترح أبداً أي سياسات بمفرده. روس داوذات محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»