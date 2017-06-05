«الكوريدور» الإيراني

تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017

بدا غبار معركة الموصل ينقشع عن النوايا الإيرانية من وراء الدفع بميليشيات الحشد الشعبي للمشاركة في معركة تحرير الموصل، وارتفعت حدة وقاحة التصريحات السياسية لأذناب إيران في العراق، إذ جاهر قيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق» المنتمية لميليشيات الحشد الشعبي بقوله: «إن قواته ماضية في مشروع إقامة البدر الشيعي في المنطقة، وليس الهلال الشيعي!». يراه «بدراً» وليس هلالاً كما كان الملك الأردني عبدالله الثاني قد أسماه في عام 2004، إشارة إلى تخوفه من وصول حكومة عراقيّة موالية لإيران إلى السلطة في بغداد تتعاون مع طهران ودمشق لإنشاء هلال يكون تحت نفوذ الشيعة يمتد إلى لبنان. يراه إذن بدراً يشمل هذه المرة المنطقة العربية بمعظمها من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية، مما يعني امتداد النفوذ الإيراني إلى شواطئ المتوسط وباب المندب.

كانت معركة الموصل قد انطلقت في 17 أكتوبر 2016 وسط استنكار دولي وإقليمي لمشاركة ميليشيات الحشد المدعومة من طرف إيران في المعركة، نتيجة لسجلها السابق الموثق المشين في انتهاكات حقوق المدنيين السنة العراقيين، وخاصة بعد أن صرح قيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق» بأنهم ذاهبون للموصل «ثأراً لمقتل الإمام الحسين من أحفاد يزيد»!. وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد تشكلت في يونيو 2014 إثر فتوى السيستاني لدعوة الراغبين في التطوع لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة «داعش»، وبتأييد مباشر من قبل رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي. وأصبح الحشد تحت إشراف وزارة الدفاع العراقية منذ أقل من عام، بحيث بات تسليحه وتمويله يتم عبر موازنة وزارة الدفاع العراقية، بينما يقوم مستشارون عسكريون إيرانيون بتقديم المشورة له، وعلى رأسهم قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني. وانتزعت القوات العراقية السيطرة على الجزء الشرقي للموصل في يناير الماضي، وبدأت التوغل التدريجي في الموصل، ورجح قادة عسكريون عراقيون استعادة كامل الموصل الشهر الحالي.

وعود على بدء، قال الخزعلي: «بظهور صاحب الزمان (الإمام المهدي المنتظر) تكتمل قوتنا بالحرس الثوري في إيران، وحزب الله في لبنان، وأنصار الله (المتمردين الحوثيين) في اليمن والحشد الشعبي والعصائب في العراق». فهل يكتمل البدر الشيعي؟ دعوة للتأمل.