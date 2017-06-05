فجر المضادات الحيوية الخارقة تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 خلال السنوات الأخيرة، ظهر مصطلح جديد، يتعلق بمجموعة من أهم الأدوية في عالم الطب الحديث، هو مصطلح «عصر ما بعد المضادات الحيوية»، في إشارة إلى تعاظم المخاوف من تزايد ظاهرة مقاومة الجراثيم لهذه النوعية من العقاقير التي تعتبر من أهم الوسائل المتاحة حالياً لدرء خطر الأمراض المعدية، والحيلولة دون وقوع الملايين من الوفيات التي ستنتج عنها. ومن ضمن الأفكار التي طرحت لدرء هذا الخطر، وتجنب ملايين الوفيات، تلك الأفكار المعتمدة على أساسيات المنطق الاقتصادي، وعلى آليات الربح والخسارة، والآخذة في الاعتبار حجم العائد المادي للمستثمرين، ولمالكي الأسهم في شركات الأدوية متعددة الجنسيات. وانطلاقاً من هذه الفلسفة، شمل تقرير لجنة من الخبراء شكلتها الحكومة البريطانية في عام 2015، وترأسها حينها الخبير الاقتصادي المعروف «جيم أونيل»، اقتراح قيام شركات الأدوية العملاقة بتمويل «صندوق ابتكار» بقيمة ملياري دولار على فترة خمس سنوات، يخصص معظمه للأبحاث الأساسية والأكاديمية التي تجريها الجامعات وشركات البيوتكنولوجيا الصغيرة. والخطوة الثانية في الحل المقترح في التقرير، تتضمن دفع مبلغ مالي ضخم للشركات التي تنجح في اكتشاف نوع جديد من المضادات الحيوية، تثبت الأبحاث السريرية والاستخدام العملي فعاليته، خصوصاً ضد الجراثيم المقاومة. ففي هذه التجربة نجح علماء المعهد في إعادة تصميم تركيب مضاد حيوي معروف وشهير، «الفانكوميسين» (Vancomycin)، الذي اكتشف منذ أكثر من ستين عاماً، ضمن عينة من التربة جلبها مبشر مسيحي من أدغال غابات جزيرة «بورنيو»، المتقاسمة حالياً بين ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي. والمفارقة أن هذا الاستخدام الأساسي لهذا المضاد الحيوي، كان لعلاج حالات العدوى بأنواع من البكتيريا، أظهرت مقاومة لعقار «البنيسيلين»، الاختيار العلاجي الأول حينها. إلا أنه مع حلول منتصف الثمانينيات ظهر نوع من البكتيريا قادر على مقاومة «الفانكوميسين» هو الآخر، ومع بدايات القرن الحالي توالى ظهور أنواع أخرى، تمكنت هي أيضاً من توليد مقاومة ضد هذا العقار، وانتشرت بشكل أكبر في المستشفيات والمنشآت الصحية، لتسبب عدوى الجروح، وتسمماً في الدم، ما حدا بمنظمة الصحة العالمية لتصنيفها ضمن قائمة أكبر المخاطر التي تهدد صحة أفراد الجنس البشري. ولكن على ما يبدو أن إعادة تصميم التركيب الكيميائي لـ «الفانكوميسين»، سيُعيد له فعاليته مرة أخرى، وبقوة ثلاثية، تجعله أكثر فعالية بـ «ألف مرة»، ليكون بذلك مضاداً حيوياً خارقاً بمعنى الكلمة. حيث نجحت التعديلات الكيميائية للمضاد في تمكينه من مهاجمة البكتيريا على ثلاث جبهات في آن واحد، وهو أمر إذا ثبت في التجارب السريرية، فسيعتبر ثورة في عالم المضادات الحيوية، ربما تكون على قدم المساواة نفسها مع ثورة اكتشافها من الأساس على يد الطبيب الاسكتلندي «ألكسندر فلمينج» في بدايات القرن الماضي. ففي الوقت الذي يمكن للبكتيريا -من خلال طفرات وراثية في تركيبتها الجينية- توليد مقاومة ضد مضاد حيوي يحاول قتلها من خلال طريق أو اثنين، من شبه المستحيل أن تنجح البكتيريا في توليد طفرة وراثية، تمكنها من الدفاع ضد مضاد حيوي بقوة ثلاثية، يهاجم على ثلاث جبهات في الوقت نفسه. وإذا تم تكرار هذه الاستراتيجية مع المضادات الحيوية المتاحة حالياً التي فقد الكثير منها فعاليته بالفعل، أو مع ما سيتم تطويره في المستقبل من أنواع هذه الحزمة الدوائية، فربما ستغرب حينها شمس عصر ما بعد المضادات الحيوية، ليبزغ فجر عصر المضادات الحيوية «السوبر» أو الخارقة. وتأتي هذه الاختراقات الأخيرة، على خلفية التوقعات بأن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ستقتل عشرة ملايين شخص حول العالم سنوياً، وستكلف الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار، بحلول عام 2050. وهو ما يتوافق مع التقديرات بأن الوفيات التي ستنتج من زيادة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، ستصبح أكبر عدداً من الوفيات التي تتسبب فيها الأمراض السرطانية حالياً، وذلك مقارنة بـ 700 ألف شخص سنوياً يلقون حتفهم بسبب هذا النوع من البكتيريا حالياً، 50 ألفاً منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وهو العدد الذي يتوقع أن يتفاقم بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2050.