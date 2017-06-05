أمعاؤهم وعقولنا

تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017

كيف يمكن أن نصف أسيراً معتقلاً يرفض كل أشكال الإذلال، ويعلن قطيعته مع الطعام حتى يتحرر من سجن عبثي لدولة تحاصر شعباً حراً، وترميه في غياهب السجون حتى تقول إنها الحامية الأولى للديمقراطية في الشرق الأوسط؟ هؤلاء الأسرى الذين يقاومون بأمعائهم الخاوية، يسطرون بطولاتهم الشخصية بعيداً عن الاستعراض، فالإيمان بالقضية الذي يملأ أركان صدرهم حولهم إلى رجال شجعان يواجهون الموت بالجوع.

فلا أقسى من هذه المواجهة، حيث أيادٍ فارغة وأمعاء خاوية وعقول ترفض الاستبداد واغتصاب الأرض، ويرفضون كل هذا العنف والتجبر والمجاهرة بسرقة الأرض والتاريخ والجغرافيا.

وأزعم أن هؤلاء الصامدون سينتصرون بالضرورة سواء استجابت لهم دولة الاحتلال، أم لم تفعل، فالمقاوم وصاحب الحق هو المنتصر دائماً، ولعلهم اليوم يقضون مضاجع الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أنها تمارس ديموقراطيتها بكل عداله، تماماً مثلما يفعل بشار الأسد الذي تسبب في دمار بلاده، وما زل يقول إنه منتخب من الشعب!

هذا القول ينسحب اليوم على إيران التي تحتل الأحواز، وتمارس قمعاً سافراً ضد أهلها العرب، وتقول إنها تحمي الديمقراطية في اليمن وسوريا ولبنان، فالمحتل صاحب ادعاءات مجرمة لا تعطي مبرراً لأي كان أن يمارس كل هذا الاضطهاد والقمع والقهر.

ليت لعقولنا القدرة على استيعاب كيف يحاصر هؤلاء حصارهم، وكيف يقاتلون بلا سيوف، وكيف يقهرون عدوهم بلغة يعرفها تمام المعرفة..

فهم الذين خلدهم التاريخ طويلاً، ورسم صورهم كأبطال رغم كل محاولات التشويه التي لعبها المؤرخون، اليوم لا مكان للأكاذيب، فالأمعاء المتهالكة هي لغة العالم الحر البعيد عن التصديق بأن المحتل بإمكانه أن يحمي الحرية أو حتى ينادي بها.

في معركة المبادئ لا مناص من الانتصار، ومن كتابة التاريخ بأضواء مشعة واثقة في عدالة السماء وفي عدالة التاريخ، الذي لا بد وأن تتفجر ينابيع القوة من بين جنباته لتقول كلماتها الأخيرة، إن الحرية حق لا يُعطى ولكن ينتزع للشجعان.. الشجعان فقط.