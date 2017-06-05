تبرئة ساحة الوحشية! تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 في الآونة الأخيرة، وجّه رئيس فنزويلا، الذي تطلق قواته الحكومية النار على المتظاهرين في الشوارع، الشكر للمجتمع الدولي لـ«تصويته بالثقة» على التزام بلاده بمبادئ حقوق الإنسان. وكان نائب وزير الخارجية الكوبي، الذي تسجن حكومته آلاف الخصوم السياسيين، قال ذات مرة إن كوبا تتمتع بهيبة تاريخية «في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان»! لقد انتخب هؤلاء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعتبر أعضاؤه مكلفين بمراقبة «التمسك بأعلى المعايير» في مجال حقوق الإنسان. عندما يهتم المجلس بحقوق الإنسان بدلاً من السياسة، فإنه يحقق تقدماً كبيراً في القضايا المهمة. ففي موضوع كوريا الشمالية، مثلاً، أدى اهتمام المجلس إلى اتخاذ إجراء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان هناك. وفي موضوع سوريا، أسس المجلس لجنة للتحقيق في فظائع نظام بشار الأسد. بيد أن ما يحدث، في الغالب، هو تجاهل ضحايا أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة في العالم، من قبل المجلس الذي يفترض أنه المسؤول الأول عن حمايتهم. فنحن نرى مثلاً أن فنزويلا عضو في مجلس حقوق الإنسان، رغم التدمير المنهجي للمجتمع المدني على أيدي حكومة مادورو، من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والانتهاكات الصارخة لحرية التعبير. ومع أن الأزمة الحالية في فنزويلا قد ظلت في طور التشكل لمدة 18 عاماً، فإنه لم يحدث ولو مرة واحدة، أن رأى مجلس حقوق الإنسان، أنه قد يكون من المناسب إدانة فنزويلا. والحكومة الكوبية تمارس رقابة صارمة على وسائل الإعلام، وتقلص كثيراً من قدرة الشعب الكوبي على الوصول إلى الإنترنت، وتزج في سجونها بآلاف المعتقلين السياسيين. ومع ذلك، لم تصدر أبداً إدانة من المجلس لحكومتها، لأنها هي أيضاً عضو فيه. هناك أيضاً موضوع روسيا وأوكرانيا. ففي عام 2014 غزت روسيا أوكرانيا، واحتلت شبه جزيرة القرم. ونتج عن هذا الاحتلال مصرع وإصابة آلاف المدنيين، والعديد من الاعتقالات التعسفية. مع ذلك، لم تتم أبداً الدعوة لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة هذا الأمر، وكانت النتيجة أن الانتهاكات في أوكرانيا استمرت في التزايد. ومعلوم أن مجلس حقوق الإنسان، قد ألقيت على كاهلة مسؤولية جسيمة، حيث كلف باستخدام القوة المعنوية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، ليصبح المدافع العالمي الأول عن الضعفاء والمنكشفين الذين يعيشون بيننا. لذلك على المنظمة الأممية أن تعمل لاسترداد شرعية هذه المجلس بكل الوسائل. وعلى الجميع أن ينظروا إلى هذا الأمر كمهمة عاجلة، لأن حقوق الإنسان مسألة مركزية، بالنسبة للأمم المتحدة تحديداً. وفي أبريل خصصت دورة رئاسة الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي لتوضيح الصلة بين حقوق الإنسان والسلام والأمن. وفي الأسبوع المقبل، سأسافر إلى جنيف لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان بشأن مخاوف الولايات المتحدة بشأن انتهاكات هذه الحقوق. من جانبي، سأعمل على إبراز التغييرات التي يجب عملها، ومنها مثلاً أن عضوية المجلس يجب أن تتقرر من خلال تصويت تنافسي، للحيلولة دون حصول أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم على مقاعد في المجلس. وحسب الوضع الحالي، تقوم الكتل الإقليمية بتسمية مرشحين يفوزون بالمقاعد بالتزكية، أي دون منافسة. أما في حالة المنافسة فإن القائمين بالاختيار، سيجدون أنفسهم مضطرين للنظر في سجلات حقوق الإنسان للدول المرشحة، وذلك قبل الأدلاء بالأصوات. ووجود دول مصنفة ضمن منتهكي حقوق الإنسان في المجلس، قوض مصداقيته وشوه قضية حقوق الإنسان في آن واحد. فعندما يتحول أكبر مجلس لحقوق الإنسان في العالم إلى ملاذ لمنتهكي هذه الحقوق، فإن فكرة التعاون الدولي من أجل دعم الكرامة الإنسانية، تفقد مصداقيتها. أعتقد بشكل يقيني، أن رؤية مجلس حقوق الإنسان مازال من الممكن تحقيقها؛ لكن ينبغي أن ندرك أن ذلك لن يتم دون إدخال تغييرات. ومسؤولية الأمم المتحدة هي استرداد هذه الرؤية، واستعادة الشرعية لمبادئ حقوق الإنسان. نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»