مادورو: التصعيد والتحول في رهانات الخصوم! تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017 المعارضة الفنزويلية تحتشد مجدداً في شوارع كاراكاس، لكن هذه المرة انطلاقاً من أشهر الأحياء الشعبية في العاصمة، فيما يعد مؤشراً على تحول الرهانات الاجتماعية لحركة الاحتجاج الفنزويلية. ففي يوم السبت الماضي تجمع آلاف المتظاهرين في حي «أل فالي» الشعبي، وكرروا مطالبهم بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، وإلى استقالة الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه. فماذا فعل مادورو حتى الآن للخروج من أزمة اقتصادية وسياسية تنتج طاقة احتجاج متزايدة تنذر بإطاحته من الحكم؟ ومن هو مادورو كسياسي وكرئيس لجمهورية فنزويلا البوليفارية؟ مادورو ناشط نقابي ورجل دولة فنزويلي ورئيس «الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي» ورئيس الجمهورية في بلاده منذ عام 2013. وقد ولد نيكولاس مادورو موروس أليخاندرو عام 1962 في كراكاس، لأب يهودي شرقي كان زعيماً نقابياً، لكن مادورو الابن نشأ على المذهب الكاثوليكي الذي يعتنقه ثلاثة أرباع الفنزويليين. لذا ساعد وجوده ضمن نظام حكم تشافيز على تخفيف التوتر مع المجتمع اليهودي في فنزويلا. شارك مادورو مع شافيز في تأسيس «حركة الجمهورية الخامسة»، عام 1997، كما شارك في تحرير الدستور البوليفاري الجديد، وأصبح في عام 1999 نائباً برلمانياً عن «حركة الجمهورية الخامسة»، ثم رئيس الجمعية الوطنية بين عامي 2005 و2006، قبل تعيينه وزيراً للخارجية في أغسطس 2006، ثم نائب رئيس الجمهورية في أكتوبر 2012، عقب إعادة انتخاب تشافيز لرئاسة الجمهورية. لكن تشافيز ساءت ظروفه الصحية في أواخر ذلك العام، فأصبح مادورو قائماً بمهامه الإدارية والاقتصادية، وبعد وفاته في 5 مارس 2013، أصبح رئيساً لفنزويلا بالإنابة وأدى اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد. ثم انتخب لمنصب الرئيس في 14 أبريل 2013، حيث فاز بنسبة 50.6% من الأصوات، وهي نسبة أقل مما توقعته استطلاعات الرأي في حينه. وقد ندد خصمه الرئيسي «هنريك كابريليز رادونسكي» بالمخالفات التي ارتكبها المجلس الوطني للانتخابات، قائلاً: إنه رغم كل التجاوزات فإن الفارق الضئيل لا يمنح مادورو شرعية كافية. وفي تلك الأثناء تقدمت المعارضة بطعون وطالبت بإعادة فرز الأصوات، كما شهدت البلاد مظاهرات احتجاج وأعمال عنف وتخريب.. لكن مادورو أدى اليمين الدستورية كرئيس منتخب لفنزويلا يوم 19 أبريل 2013. وفي نوفمبر من العام ذاته تقدم للبرلمان بطلب للتصويت على منحه سلطة إصدار المراسيم القانونية، وهي سلطة استخدمها جميع رؤساء فنزويلا منذ السبعينيات، معللاً ذلك بالحاجة الماسة إلى مجابهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي قال إنها تتطلب التغلب على «البرجوازية الطفيلية» والتصدي لمحاولاتها زعزعة استقرار الحكومة في إطار «الحرب الاقتصادية». كما وعد بشن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد بوصفه الوجه الآخر لـ«الرأسمالية المضادة للقيم». وخلال السنوات المنقضية من رئاسة مادورو، تأثرت فنزويلا بشدة جرّاء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي تمثل عائداته الجزء الأكبر من مداخيلها العامة، لاسيما أن أولوية مادورو، شأنه في ذلك شأن سلفه شافيز، هي للحفاظ على المنجزات الاجتماعية لـ«الثورة البوليفارية»، خصوصاً في مجال الإسكان والتشغيل ودعم المواد الأساسية والخدمات العامة.. لذا قام باستحداث عدة زيادات متعاقبة في الحد الأدنى للأجور، بغية امتصاص تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة، فيما قام بتخفيض الإنفاق العسكري بنسبة 34% عام 2015.. لكنها ظلت إجراءات عديمة الجدوى في ظل العجز عن تنويع الاقتصاد الفنزويلي. وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية لفنزويلا حين شهدت في عام 2016 أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، مما أدى لتعطل محطات الطاقة المائية، ومن ثم حدوث نقص حاد في إمدادات الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد. وإلى جانب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، واجه مادورو تحدياً سياسياً جديداً في عام 2015 حين تكبد حزبه، «الحزب الاشتراكي الموحد»، هزيمة ثقيلة في الانتخابات البرلمانية، تعد الأولى منذ وصوله إلى السلطة ممثلاً في زعيمه شافيز عام 1999. فقد فاز ائتلاف المعارضة بـ109 مقاعد مقابل 55 فقط لحزب مادورو، مما أكسب المعارضة زخماً معنوياً إضافياً في الشارع، فظهرت في أبريل 2016 عريضة موقعة من مليوني شخص تطالب باستفتاء لإزاحة مادورو من منصبه، ثم صوت البرلمان في نوفمبر الماضي لصالح توجيه اتهامات ضده، وهو ما اعتبره مادورو «انقلاباً برلمانياً» مخالفاً للدستور الذي لا يمنح البرلمان صلاحية عزل الرئيس حتى ولو أخل بواجبه الرسمي. وبعد أن أعلنت المعارضة، في ديسمبر، انسحابها من الحوار الذي انطلق برعاية الفاتيكان لإيجاد حل للأزمة السياسية في فنزويلا، وأعلن البرلمان، في يناير، «التمرد التام».. حاول مادورو الرد من خلال المحكمة العليا التي أصدرت حكماً منحت بموجبه نفسها السلطة التشريعية مؤقتاً، فتوقفت الحكومة عن دفع تكاليف تشغيل البرلمان ورواتب النواب والموظفين فيه. لكن الاحتجاجات الداخلية وعاصفة الإدانات الخارجية، أجبرت المحكمة العليا على إلغاء أحكامها بحق البرلمان. ووسط أزمات تتداخل وتتناسل، وتوشك أن تأخذ فنزويلا نحو المجهول، شكل مادورو في مطلع مايو المنصرم جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، مما أثار مزيداً من الاحتجاجات في أنحاء فنزويلا، حيث انتشر القتل والفوضى والتخريب، وقرر مادورو إرسال الجيش لإعادة فرض الأمن في بعض المناطق. وعندئذ قام مجلس الأمن الدولي، يوم 17 مايو، وللمرة الأولى، بمناقشة الوضع الداخلي «الخطير» في فنزويلا، بناءً على طلب من واشنطن، المتوجسة من خطر نشوب صراع في حديقتها الخلفية الجنوبية مشابه للصراع الدموي في سوريا. لكن التطور الأخير في الحالة الفنزويلية، وقد أصبحت حالة مأزومة باعتراف مادورو نفسه حين أبدى ترحيبه بوساطة الفاتيكان، هو خروج الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة من الارتهان لمواقف وخطابات مادورو وحزبه الذي طالما تقرّب من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية إلى الطبقات الدنيا من المجتمع. وعلى ما يبدو فقد أصبح للمعارضة وجودها القوي في مناطق هذه الطبقات وأحيائها، كما دلّت احتجاجات السبت الماضي في حي «أل فالي» الشعبي بكراكاس، والتي يصعِّد من خلالها خصوم مادورو مجدداً لإجباره على ترك المنصب الرئاسي الآن، وليس في نهاية فترة ولايته مطلع عام 2019! وذلك ملمح للتحول في رهانات المعارضة الفنزويلية وتكتيكاتها ضد ساكن قصر «ميرافلوريس» الرئاسي بكاراكاس! محمد ولد المنى