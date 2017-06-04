ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017 أفق العلاقات الفرنسية الروسية.. ومأزق اتفاقية باريس للمناخ لوموند واعتبرت لوموند أن ماكرون الذي أنهى للتو بنجاح أولى استحقاقاته الدبلوماسية على الصعيد الدولي بالمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقمة مجموعة السبع، لم يتردد أيضاً في إعطاء دفعة قوية جديدة للعلاقات مع موسكو. ومع أن هذه العلاقات لم تكن تماماً بكل ذلك التوتر أو التردي، في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولاند، إلا أنها ظلت أيضاً متأثرة بشكل كبير من عناصر سوء تفاهم كثيرة، ومن ذلك مثلاً ما أشيع في أواخر أيام الحملة الرئاسية من مزاعم تدخل روسي محتمل لصالح مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف. هذا فضلاً عن ملفات الخلاف الأخرى السابقة وخاصة منها ذلك المتعلق بالمسألة الأوكرانية، والأزمة السورية.. الخ. وفي سياق تحليلها لخصوصية هذه الزيارة من طرف بوتين إلى فرنسا اعتبرت الصحيفة أنها قد اكتست رمزية خاصة بالنسبة للجانب الروسي، حيث حضر بوتين للمشاركة في افتتاح معرض عن بطرس الأكبر، أول قيصر روسي أرسى أصول الحوار الفرنسي الروسي سنة1717. وقد تبادل الرئيسان ماكرون وبوتين في هذه الزيارة وجهات النظر حول واقع ومستقبل الشراكة بين البلدين في لقاء دام لأكثر من ساعة. وكان من اللافت في مواقف ماكرون، في سياق تفاعله مع مواقف ضيفه، تأكيده بشكل خاص على ضرورة الحفاظ على الدولة السورية، وهو ما يعني، بعبارة أخرى، عدم وضع رحيل الأسد من السلطة كشرط مسبق لأي حوار حول فرص تسوية الصراع ووضع حد لمأساة الدولة السورية ومعاناة شعبها الفاجعة والمزمنة، وفي الوقت نفسه لوّح ماكرون أنه بأنه سيرد بحزم في حال استخدام نظام الأسد مرة أخرى لأسلحة كيماوية. وفي الأخير اعتبرت لوموند أنه مثلما يتعين على الدول الأوروبية مراعاة الموقف الروسي من كثير من الملفات، والسعي لإيجاد نقاط حوار مشتركة لتوسيع صيغ التفاهم فإن على الكرملين أيضاً أن يظهر قدراً مماثلاً من الحساسية لأسباب انتقاد واستياء الدول الأوروبية، ومن ورائها المجتمع الدولي ككل، من ممارسات كتلك التي يقترفها نظام الأسد في سوريا، الذي يلقى رعاية ودعماً غير محدودين من قبل موسكو. وكذلك يتعين على الروس أيضاً قبل توقع تحسن ملموس في علاقاتهم مع الشركاء الأوروبيين أن يضعوا في حسبانهم ضرورة حل الأزمة الأوكرانية، التي فرضت عليهم بسببها العقوبات الاقتصادية الغربية، بما في ذلك العقوبات الأوروبية. وقبل هذا وذاك لا مجال أيضاً للتفكير في إضعاف الاتحاد الأوروبي من خلال دعم التيارات اليمينية المتطرفة في بعض دول الاتحاد، والتي تحمل خطاباً انعزالياً ضد روح الاتحاد الأوروبي نفسه كفكرة وكمشروع ورهان لكافة شعوب القارة. وهذا ما ينبغي أن تفهمه موسكو وتضعه في حسابها وفي مقاربتها لمستقبل العلاقة مع الدول الأوروبية. لوفيغارو في صحيفة لوفيغارو نشر الكاتب اليميني إيفان ريوفول مقالاً تحت عنوان: «ما يقوله مسرح الماكرونية الصامت» انتقد فيه ما اعتبره مسعى من أنصار الرئيس ماكرون لإضفاء طابع بطولي على كل حركاته وسكناته، إلى حد الإغراق في إعطاء دلالات سياسية كثيرة لمجرد شكل مصافحة جرت بينه وبين نظيره الأميركي الرئيس دونالد ترامب. وقد اعتبر هؤلاء أن ماكرون قد خرج منتصراً من المصافحة التي طالت بعض الشيء وبدت كما لو كانت رهان قوة ولي أذرع بين الرجلين، وقد أعطى ماكرون الانطباع خلالها بأنه ليس لين العريكة، وأنه غير مستعد لتقديم تنازلات حتى على المستوى الرمزي. ومع ذلك يقول الكاتب إن ماكرون لم ينتصر أيضاً على ترامب حتى في هذه المصافحة التي كثر الحديث عنها في الإعلام الفرنسي الموالي للرئيس الجديد بشكل عام. وبعيداً عن النرجسية والتركيز على الجوانب الشخصية يرى الكاتب أن مهمة الإعلام المفترضة هي أن يكون سلطة موازية وموازنة للسلطة التنفيذية، لا أن يكون مروجاً لكل حركة من حركات رئيس الجمهورية. وقد كان في الجعبة الكثير من الاستحقاقات في انتظار ماكرون مثل قمة الحلف الأطلسي «الناتو»، وقمة مجموعة السبع، وتحديات الاقتصاد والهجرة والأمن، وسوى ذلك مما يفترض ألا يتوافر معه ترف التركيز على ما يشبه المسرح الصامت، أو مسرح خيال الظل الشكلي وذي الأولوية المحدودة، في النهاية. ليبراسيون في افتتاحية لصحيفة ليبراسيون بعنوان: «صفعة» اعتبر الكاتب كريستيان لوسون أن الانسحاب الأميركي من اتفاقية باريس للمناخ يمثل في الواقع صفعة قوية للجهود الدولية المحمومة الرامية لتلافي تردي الشرط البيئي على صعيد عالمي. وبإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده منها، تفقد هذه الاتفاقية دعم وتمويل وانخراط الدولة الأقوى والأغنى على صعيد عالمي، وفوق ذلك فهي أيضاً دولة تعتبر ثاني مصدر لغازات الدفيئة المسببة بقوة للاحتباس الحراري. والمشكلة الأكبر من هذا كله أن الأهداف التي وضعتها اتفاقية باريس ومن ضمنها السعي لتحقيق تقليص في معدلات ارتفاع درجة حرارة الكوكب بدرجتين، أو درجة ونصف على الأقل، في مدى زمني معقول، بات الآن بلوغها أمراً في غاية الصعوبة. ومع ذلك اعتبر الكاتب أيضاً أنه مثلما أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «البريكسيت» قد حفز مشاعر الوحدة الأوروبية وأعاد إحياء روح التعلق بالمشروع الاتحادي في كثير من دوله، فإن الخروج الأميركي من اتفاقية باريس للمناخ «الأمريكسيت» يمكن أن يحفز أيضاً همم بقية دول وشعوب العالم للاستمرار في جهود مكافحة تداعيات تغير المناخ، وهي قضية مصيرية للأجيال المقبلة، تلقى تأييداً واهتماماً واسعين من الرأي العام الدولي، وتتزعم أوروبا الآن الجهد الدولي الطموح في هذا المجال، ولذا فإن خروج أميركا لا يعني بالضرورة نهاية هذه الاتفاقية، ولا خسارة رهانها المصيري في النهاية. إعداد: حسن ولد المختار