اتفاق المناخ.. والمبالغة في ردود الأفعال تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017 بدت ردود الأفعال على انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق باريس حول التغير المناخي مبالغاً فيها، فمن جانبه يصف «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» الانسحاب بأنه «هجوم على المجتمعات الملونة»، لسبب ما، بينما يقول الناشط البيئي «توم ستير»: «إنه حرب غادرة على الشعب الأميركي». ومن جانبه يقول الرئيس ترامب: «إن البقاء في الاتفاق سيضمن لنا مستقبلاً من ضياع الوظائف وضعف الأجور وإغلاق المصانع وانخفاض الإنتاج الصناعي بشكل كبير». وعلى الرغم من ذلك، يعلم ترامب ومنتقدوه علم اليقين أنه لا شيء في الاتفاق ملزم للأطراف الموقعة عليه، ونتيجة لذلك فإن الانسحاب منه في حد ذاته لا يمكن أن يكون له تلك التداعيات الخطيرة. وفي هذه الأثناء، تبدو أفضل حجة لمؤيدي الانسحاب من الاتفاق، أن تلك الخطوات المستقبلية ستكون ردود فعل مكلفة بشكل كبير على ذلك التهديد، وإن كان تقليص التداعيات الكارثية لذلك التهديد أمر جيد، ولذا فإن خطر أن يكون للتغير المناخي تأثيرات كارثية يبرر الاستثمار في التوقعات وتخفيف وطأة هذه التأثيرات والتكيف معها، لكنه لا يبرر فرض قيود على استخدام الطاقة. ويبدو أيضاً زعم أن الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ من شأنه أن يقوض الريادة العالمية للولايات المتحدة، مبالغ فيه، وبالطبع يحير القرار كثيراً من الناس حول العالم، ولكن بقدر ما حيرت قرارات أميركية أخرى بعض أولئك الناس على مدار سنوات، فقد قيل لنا إن الحكومات الأخرى لن تثق بعد الآن في وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، ولكن لن يكون شيئاً سيئاً للدول الأخرى أن تعلم أن ما يقوله رئيس لا يمكن أن يكون دائماً ملزماً للرؤساء المستقبليين. ومن الخطأ أيضاً أن نرى قرار ترامب على أنه انعطاف نحو الانعزالية، وبالطبع أبهجت تلك الخطوة هؤلاء الذين يرغبون داخل معسكره أن تُضعِف الولايات المتحدة تحالفاتها وتفرض تعريفات جمركية، بيد أنه للقرار أيضاً مؤيدون من «المحافظين» و«الجمهوريين» الذين يعارضون تلك السياسات، ويساعد ذلك التأييد الواسع على تفسير السبب الذي حمل ترامب على اتخاذ تلك الخطوة، بينما لم يتخل عن اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة باسم «نافتا» وغيرها. وقد تحدث ترامب أيضاً، وإن كان بصورة غامضة وعلى نحو غير مقنع، عن إعادة التفاوض حول اتفاق باريس، وقد كان من الأفضل أن تتخذ الدول معاً مساراً مختلفاً، ولكننا أحرار أن نمضي في أي اتجاه، ما دمنا سنظل في المكان ذاته لو أننا بقينا طرفاً في الاتفاق. راميش بونورو: محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»