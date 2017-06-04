الإرهاب والفكر الإقصائي

تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

حظيت قضية الإرهاب ومحاربته باهتمام القادة في مؤتمر القمة الذي عقد في الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد تم افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب في الرياض، والذي سيكون جوهر عمله الدعوة للاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

فالرئيس الأميركي دعا القادة إلى التعاون معه لمحاربة التطرف والإرهاب، وهي دعوة مستحقة في معظم الدول العربية والإسلامية اليوم، لأننا نعاني معاناة حقيقية من انتشار أفكار التطرف الديني والادعاء بأن هذه الأفكار تمثل الإسلام الحقيقي. والسؤال هو: هل نستطيع التصدي لجذور التطرف الفكري الذي نريد محاربته وإبعاده عن مجتمعاتنا؟

أما البعد أو النوع الثاني من الإرهاب فهو العنف الفكري، وهو أكثر خطورة على مجتمعاتنا من اللجوء للعنف، لأنه يغذي عقول الشباب ويغرر بهم ويدفعهم للعنف والإرهاب باسم الدين أو الجهاد. وهنا يكون السؤال: هل يمكن أن نحقق انتصاراً على الإرهاب الفكري في مجتمعاتنا؟ بمعنى آخر: هل يمكن تغيير وجهة نظر كل المتطرفين والمتشددين فكرياً ودينياً من خلال الحوار الهادئ البعيد عن لغة رفض الآخر والتكفير والتهديد بالقتل؟ وإذا كان الجميع مسلمين.. فلماذا تصر الحركات المتطرفة على رفض الحوار وعلى الإقصاء وإبعاد الآخر المسلم كذلك؟

رغم تأكيدات الدول العربية والإسلامية على سعيها لترسيخ الوسطية والاعتدال في مجتمعاتها، فإن حالات التطرف والغلو في الدين لا تزال منتشرة بين الشباب الخليجي والعربي، ولا يزال البعض منهم يشارك في عمليات إرهابية في بلده أو البلاد العربية الأخرى.

والمصيبة أن بعض رجال الدين ومشايخه يطلون علينا عبر الفضائيات العربية أو وسائل التواصل الاجتماعي بفتاوى دينية غريبة وعجيبة، لا علاقة لها بالتسامح الديني، مثل دعوة أحد مشايخ الدين مؤخراً الآباء لعدم السماح لبناتهم بدراسة الطب أو التمريض، بدعوى أن معالجة المرضى الرجال والاحتكاك بهم حرام! نحن نعي أن هؤلاء المتشددين لا يمثلون الرأي العام العربي، لكن من المفترض أن ينبري مشايخ الدين المعتدلين للرد عليهم وتفنيد حججهم بالبراهين العقلية. نحن لا ندعو لمنع أي وجهة نظر دينية مهما كانت طبيعتها، لكننا ندعو لفتح حوار علمي يرد فيه عقلاء مشايخ الدين المعتدلين على المتطرفين وكسب الرأي العام لصالح الاعتدال والوسطية. لا بد من وجود مؤسسات دينية قوية تقنع بلغة الحوار والنقاش والتفاهم، بعيداً عن العنف والإقصاء ومصادرة الآخر وتكفيره.

نريد برامج عربية يفتح فيها الحوار بين التيار الديني المتشدد والتيار الليبرالي المستنير حول قضايا التنمية وكيفية التعامل مع المستجدات في العالم، حيث يتسنى للرأي العام في الوطن العربي الاطلاع على ضحالة المتشددين، خصوصاً أنهم لا يملكون مشروعاً لبناء دولة حديثة. نرى أن الحوار الحر الديمقراطي كفيل بكشف زيف المتاجرين بالدين وبفضح الساعين لزج بلدانهم ومواطنيهم في حروب طائفية لا معنى لها.