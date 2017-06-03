ترامب ورفع الضريبة على البنزين تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017 عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من رحلته الشرق أوسطية والأوروبية ليجد أمامه ملف الإصلاح الضريبي بعد أن دخل طور التأزّم. وبات في وسعه الآن إعادته إلى المسار الصحيح بتبنّي حل واضح ومنصف وربما يكون تحقيقه سهلاً أيضاً. وفي هذا السياق قال المحرر في صحيفة «وول ستريت جورنال» ريتشارد روبين في مقال نشر يوم الاثنين الماضي: «لقد أصبحت كل الأفكار الجريئة المتعلقة بتغيير القانون الضريبي الأميركي إما ميتة أو في غرفة الإنعاش السياسي. ويبقى الاحتمال الأكبر والأكثر وضوحاً مما يحدث هو بقاء الأمور على وضعها الراهن». ويكمن أحد الحلول في رفع معدل الجبايات الضريبية الولائية الراهنة مثل الضريبة المفروضة على بنزين السيارات، التي تبلغ الآن أقل من 19 سنتاً للجالون (5 سنتات للتر الواحد)، وتصل أعلى من ذلك على المازوت أو زيت الديزل، والتي بقيت من دون أن يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 1993. وتذكر إحصائيات رسمية أن مجمل العوائد الفيدرالية من الرسوم المفروضة على البنزين تبلغ 35 مليار دولار سنوياً. وخلال الشهر الجاري، قال ترامب لقناة «بلومبيرج نيوز» إنه منفتح على حزمة الإصلاح الضريبي التي يمكنها أن ترفع معدل ضريبة البنزين على المستوى الفيدرالي. ويمكن تبرير هذا الارتفاع للناخبين بأنه ضروري لخدمة أهداف ثلاثة مهمة هي: الاستثمارات في البنى التحتية، وبناء حاملة الطائرات «350 شيب نيفي» التي وعد ترامب ببنائها أثناء حملته الانتخابية، وأيضاً من أجل تغطية تكاليف الإصلاح الضريبي الذي يضمن تعزيز واستدامة النمو الاقتصادي. وإذا أدت زيادة الضريبة على البنزين إلى زيادة العوائد المالية إلى 100 مليار دولار سنوياً على المستوى الفيدرالي، فإن من الممكن أن تترافق مع اقتطاع في معدل الضرائب المفروضة على الشركات وزيادة حقيقية في حجم الإنفاق العسكري وخاصة على الأساطيل البحرية، وإلى زيادة مماثلة في الإنفاق على البنى التحتية. يُذكر أن كل ما يتعلق بتطوير الإنشاءات والتجهيزات العسكرية البحرية لابدّ أن يتم تحت إشراف الكونجرس، وأن يحظى بموافقة الرئيس. ولا يوجد ما يحول دون تخصيص ثلث العوائد الناتجة عن زيادة الضرائب على البنزين لصالح المقاطعات في الولايات المتحدة حتى تصرف على تأهيل أو إنشاء البنى التحتية التي تحظى بالأولوية في كل مقاطعة. وبمعنى آخر، فسيكون من الأفضل إرسال دولارات تأهيل البنى التحتية حتى يوجه السكان المحليون بالطريقة المفضلة لإنفاقها. ويمكن لترامب تسويق مبادرة رفع الضرائب على البنزين بسبب الفوائد الواضحة التي ستنتج عنها، وأيضاً لأن أصحاب السيارات لن يترددوا في دفعها. ويمكن لمبادرة «إعادة بناء الأسطول البحري» أن يكون لها وقعها الجيّد حتى بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على معارضة أي زيادة في الضرائب الفيدرالية، ولكنهم فهموا الضرر الكبير الذي سببه موقف أوباما المعارض لهذا التوجّه. ولا شك أن من السهولة بمكان تنفيذ هذه المبادرات من دون أن يعترض عليها اليساريون أو اليمينيون بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من فوائد. ويمكن تلخيصها في أن معدل الضرائب على الشركات يجب أن ينخفض، وأن الأسطول البحري يجب توسيعه، كما أن أي سائق سيارة في الولايات المتحدة يعلم تماماً أن الطرق والجسور تحتاج إلى إعادة إصلاح وتأهيل، وأن المطارات يجب أن تحظى بعمليات التحديث. وأنا أقول لك يا سيدي الرئيس: نفّذ ما تراه، وادفع بحزبك «الجمهوري» لخوض هذه اللعبة. وهذا ليس بالأمر الصعب. وإذا قرر الكونجرس البقاء في حالة انعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس، فاطلب منه الموافقة على تنفيذ هذه المبادرة. ومن المعروف أن رفع معدل الضرائب يحظى بقبول أوسع عندما يتفهمه الناس على حقيقته، ولن يتأخروا عن الدفع في هذه الحالة. -------------- هيوغ هويت* * محلل سياسي أميركي ومقدم برامج حوارية تلفزيونية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»