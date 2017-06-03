اتفاق باريس.. رؤية ساخرة

تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

القوميون في الإدارة الأميركية الحالية على حق في ضرورة انسحابنا من اتفاق باريس للمناخ. فهذا سيكون انتصاراً حقيقياً لأن أميركا لها كوكبها الخاص. وقبل أن تطلب منا الأرض أن نتقدم ونساعد في حمايتها يجب عليها أن تحسب حساب مساهماتها. هناك بصراحة الكثير من النفايات التي تنتعش منذ فترة طويلة دون تقليص، وحان الآن دفع الحساب. و«كوكب الأرض» به مناطق كثيرة تستطيع أن تشد الحزام قبل أن تطلب منا تقليص انبعاثاتنا. ولكم أن تنظروا إلى الإسراف الوحشي للكوكب! فهناك حيوانات الباندا والبعوض والفراشات وحيوانات الفقمة والطيور التي بعضها مبهرج الألوان وتوقظني في الصباح بالنداء على بعضها البعض! وهناك الخنافس المدرعة والثعالب القطبية. فمن يحتاج إلى كل هذه الكائنات؟

ويجب على هذه الكائنات أن تنظر إلى نفسها قبل أن تطلب منا الدعم! وربما لا تحتاج إلى كل هذه الأرض! هل فكرت هذه الكائنات في هذا؟ ولنفكر في الدمار المسؤولة عنه هذه الأشياء. فالأنهار الجليدية مسؤولة عن ابتلاع المسافرين. وقمة إيفريست تقتل المتسلقين كل عام. وبعض الناس يتذمرون قائلين «فكروا في الأطفال»! انظروا إلى الميزانية التي قدمت إلى الكونجرس هل تدل على أننا نعتني بالأطفال؟

لقد حان الوقت كي نضع أميركا أولاً. وأميركا أمة واحدة يرعاها الرب وينعم فيها الجميع بالحرية والعدل. ودببنا القطبية آمنة في حدائق الحيوانات، وإذا نفذ ما لدينا منها يمكننا أن نستخدم المزيد من الصور المنتجة عن طريق الكمبيوتر!

ألكسندرا بيتري*

*كاتبة أميركية ساخرة

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»