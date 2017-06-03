نيودلهي وموسكو.. مسافات تتباعد تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017 ستحاول الهند وروسيا، مرة أخرى، إصلاح الشراكة القائمة بينهما والتي باتت في حاجة ماسة للإصلاح. كانت العلاقات بين الهند وروسيا إبان فترة الحرب الباردة توصف غالباً بأنها علاقات وطيدة وراسخة الجذور. وعلى الرغم من أن انتهاء تلك الحرب لم يؤد إلى إنهاء هذه العلاقة، فإن هناك علامات متزايدة على أنها بحاجة إلى بعض الإصلاحات العاجلة. وهناك حاجة ملحة، لإعطاء أولوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد انحساراً منذ بعض الوقت. فعلى الرغم من أن البلدين قد حددا هدفاً وهو الوصول بقيمة تبادلاتهما التجارية الثنائية إلى رقم 30 مليار دولار بحلول عام 2025، فإن قيمة تلك التبادلات لم تتجاوز 7.8 مليار دولار في عام 2015، وهو رقم هزيل للغاية. يتعين على البلدين، أيضاً، إبرام اتفاقية الإطار العام (GFA) للوحدتين الخامسة والسادسة من مفاعل «كودانكولام» النووي، وذلك بعد تجاوز موعدين نهائيين لإبرام الاتفاق، في العام الماضي. ومن المحتمل أن يتم التوقيع على الاتفاق المذكور خلال القمة الهندية الروسية السنوية الثامنة عشرة، التي ستعقد خلال الشهر الجاري. ومن المتوقع خلال هذه القمة، أن يتم تشهيل مشروع «ممر النقل الشمالي الجنوبي الدولي» بين البلدين، في محاولة جديدة لإعطاء دفعة قوية لمشروعات الربط الإقليمي. سيتعين الانتظار لرؤية ما إذا كانت هذه المحاولة الجديدة ستكون كافية، لتخفيف التوترات السياسية في العلاقات الهندية- الروسية، أم لا. فهناك مخاوف في نيودلهي، من أن يؤدي قرار موسكو بالميل إلى جانب الصين، إلى مساعدة باكستان على الهروب من العزلة الدولية. ففي قمة دول «البريكس» التي عقدت في مدينة جوا الهندية عام 2016، لم تؤيد روسيا المطلب الهندي بتسمية منظمتين إرهابيتين مقرهما باكستان على قائمة المنظمات التي ارتكبت أعمال إرهاب ضد الهند، الأمر الذي حمى باكستان من التعرض للوم. التحول في الموقف الروسي، كان واضحاً أيضاً عندما أعادت روسياً التأكيد على دورها في أفغانستان، بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على الغزو الروسي لهذا البلد عام 1979، وذلك عندما استضافت في شهر فبراير الماضي مؤتمر الدول الست حول مستقبل أفغانستان - الذي شمل إلى جانبها كلاً من الهند، إيران، باكستان، الصين، أفغانستان-. وهذا المؤتمر الذي أقيم في موسكو، كان هو المبادرة الروسية الثانية بعد المؤتمر الثلاثي الأول، الذي عقد في ديسمبر 2016 بالمشاركة مع الصين وباكستان فقط. وعلى ما يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المصمم على النظر إلى علاقات بلاده مع دول جنوب آسيا من منظور المنافسة الجيوبوليتيكية مع الغرب، قد قرر أن الوقت ربما يكون قد حان للميل نحو باكستان: فالعلاقات الأميركية – الباكستانية وصلت إلى الحضيض، والإدارة الأميركية الجديدة التي تظهر ميولاً انعزالية، مازالت غارقة في أزمات محلية متعددة، كما أن سوق السلاح العالمي قد بات أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا أيضاً، التي باتت في حاجة إلى مشترين جدد. هارش في. بانت* *أستاذ العلاقات الدولية بقسم دراسات الدفاع ومعهد الهند في كينجز كوليج بلندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تربيون ميديا سيرفس»