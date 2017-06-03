راديو «الخروج البريطاني»! تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017 يبث راديو «يونيون جاك» إرساله من مبنى منخفض مغطى برسوم الجرافيتي في شارع بمدينة أوكسفورد. وحين زرته في الآونة الأخيرة علمت أن هناك مخبأ من الغارات الجوية تحت المبنى يعود إلى الحرب العالمية الثانية وأيام تشرشل وطائرات «سبتفاير» المقاتلة الشهيرة. ولو كان الراديو قد دُشن في أي وقت آخر لما جذب مثل هذا القدر من الانتباه. ففكرة المحطة مباشرة وتعتمد على الموسيقى البريطانية لفنانين بريطانيين. والراديو يستهدف الأشخاص الذين تمتد أعمارهم من 45 إلى 59 عاماً. وينعكس هذا في نوع الموسيقى المقدمة التي يختارها المستمعون، وفي المواد الفكاهية التي تتخلل الأغاني. وفي أحد الصباحات في الأيام القليلة الماضية، تخللت الأغاني تسجيلات تتندر على كل ما يعتبر من أساسيات ما هو بريطاني مثل السيارات الميني كوبرز والتأدب المفرط. والمواد الترويجية للمحطة تشير إلى أنها تستهدف الاحتفاء «بالطريقة البريطانية الغريبة في الحياة» من الأطباق البريطانية الشهيرة إلى عادات تناول الشاي. أما الآن، توارى تقريباً سيل التغطية الصحفية المعادية للمحطة لكنها ما زالت تواجه بعض الآراء الغاضبة من حين إلى آخر. ويرد الراديو على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ودية على التغريدات، مؤكداً على حيادية المحطة فيما يتعلق بكل قضايا الخروج البريطاني، وأكد «جيلز جير» مدير البرامج الشاب البالغ من العمر 23 عاماً والمفعم بالحيوية والحماس للراديو «ليس لدينا تحيز أو ميل للخروج البريطاني هنا». وجاء في تغريدة على حساب الراديو مفادها أنهم يمثلون شخصية «السيد بين» التلفزيونية الكوميدية وليس نايجل فاراج زعيم حزب «الاستقلال» البريطاني، الذي دافع بضراوة عن قضية الخروج البريطاني. وأشارت تغريدة أخرى من أحد أفراد الجمهور إلى أن الراديو يمثل علامة أخرى على أن «بريطانيا فقدت صوابها»، فردت المحطة في تغريدة قائلة: «لا، لا تحيز هنا. كل هذا يتعلق بالموسيقى والكوميديا والأمور الغريبة من هذه الجزيرة العجيبة والرائعة». وجاءت زيارتي ليونيون جاك في بداية أبريل. بعد أيام قليلة من حلقة اعتبرها كثيرون جولة جديدة في الجنون، الذي أمسك بالبلاد في فترة ما بعد الخروج البريطاني، فقد تصاعدت التوترات بشكل غير متوقع بين بريطانيا وإسبانيا بشأن مصير جبل طارق. وفي وقت مبكر من ذاك الشهر، أشار «مايكل هاورد» الزعيم السابق لحزب المحافظين أن بريطانيا ستخوض حرباً بكل سرور من أجل جبل طارق، شبه الجزيرة الصخرية. ويؤكد «أيان ووكر» رئيس مجلس الإدارة البالغ من العمر 49 عاماً أن راديو «يونيون جاك» لم يولد من رحم النزاع السياسي البريطاني المحتدم حالياً، بل تكونت فكرة الراديو عشية دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012. وكانت لندن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد الصين التي انتهزت الفرصة لتظهر على المسرح الدولي باعتبارها بلداً غنياً جديداً. وبعد ذلك بخمس سنوات ظل «يونيون جاك» نسخة ترويجية لبريطانيا تلك الغريبة والمضحكة ذات الأسس الثقافية التي من الممكن أن يحبها كل من مؤيدي الخروج البريطاني ومعارضيه، لكن من غير الواضح إذا ما كانت بريطانيا ما بعد الخروج- التي كانت ذات يوم وطنية بسيطة وأصبحت فجأة مشحونة سياسياً- قادرة على احتضان رموزها جميعاً بالطريقة نفسها كما حدث قبل خمس سنوات. أليشا ويتماير* *المحررة المختصة بشؤون أوروبا في فورين بوليسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»