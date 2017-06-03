رحيل «بريجنسكي».. رجل التنبؤات السياسية الصادقة تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017 على الرغم من الصعوبات التي حالت بيني وبين استضافة السياسي المخضرم «زبيجنيو بريجنسكي»، الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 89 عاماً، في برنامجي الحواري «صباحية جو» قبل بضع سنوات، فإنني تأكدت بعد استضافته عدة مرات أنه أصبح المحلل الخبير الأكثر أهمية في الحوارات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية، وشعرت بعد إجراء تلك السلسلة من اللقاءات معه أنه الشخص الذي يجب على أصحاب القرار السياسي اللجوء إليه عندما يتطلب الأمر اتخاذ القرارات الصعبة. ومنذ بداية حياته العملية، كان هذا الرجل المهاجر البولندي الأصل أحد الصقور الكاسرة في الحرب الباردة، وهو الذي تنبأ بصدق بأن مواصلة الولايات المتحدة للضغوط على الاتحاد السوفييتي السابق (وخاصة في المحالات الاقتصادية والإعلامية)، سوف تؤدي إلى سقوط وانهيار تلك الإمبراطورية الهشّة. وغالباً ما كانت نبوءاته «الصقوريّة» حول نهاية الحرب الباردة تتقاطع مع آراء محللين أميركيين متطرفين، إلا أن سقوط حائط برلين عام 1989 كان شفيعاً له ومؤكداً لقوة رؤاه وعمق تصوراته. وكان تسرّع الرئيس جورج بوش الابن في خوض حرب العراق عام 2003 قد حوّل «بريجنسكي» بطل الحرب الباردة من صقر كاسر إلى «حمامة مرتجفة». فلقد كان واحداً من خبراء السياسة الخارجية القلائل من ذوي الوزن الثقيل الذين عارضوا الغزو الأميركي للعراق من دون الاستناد إلى ذرائع وحجج كافية ومقنعة. وكانت معارضته تلك تبدو وكأنها سلوك شاذ بعد أن أيّد ذلك الغزو 70 بالمئة من الأميركيين، وهو الغزو الذي وقع بعد 18 شهراً فقط من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. إلا أن نظرته الثاقبة وضعته مرة أخرى ضمن الصفحات البيضاء من كتاب التاريخ. وقصة حياة بريجنسكي تحبس الأنفاس في إثارتها. فلقد قضى سنواته المبكرة في ألمانيا خلال فترة صعود النجم السياسي لأدولف هتلر. وكان والده سياسياً بولندياً ولكنه هرب إلى الاتحاد السوفييتي خوفاً من العسف النازي. ووصل إلى هناك في أوج «حملة التطهير الكبرى» التي قادها جوزيف ستالين. وعندما كُتب له أن يشهد انهيار النظامين الاستبداديين في ألمانيا وروسيا واللذين احتلا موطنه الأصلي بولندا لمدة 50 عاماً، قضى آخر عقدين من حياته وهو يحذّر من خطورة التهوّر والتسرّع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وحتى بعد حلول عصر موقع «تويتر»، ظل محتفظاً بعمق البصيرة والقدرة على التنبؤ. وسطّر أول تغريدة له على الموقع عام 2013 حذر من خلالها من خطورة الحروب الافتراضية. وأما آخر تغريدة له قبل وفاته، فتحدث فيها عن الاضطراب وعدم الاستقرار الذي سيسود العالم إذا غابت القيادة الحكيمة للولايات المتحدة. وخلال الأسبوع الأخير من حياته، بادرت ابنته «مايكا» إلى منعه من متابعة السيل الجارف من الأخبار السيئة التي كانت تتوارد عبر وسائل الإعلام يومياً، لأن أبيها يعلم أكثر من غيره مدى الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة في الخارج بسبب تلك التطورات، ولأن «مايكا» لم تكن راغبة في إيذاء مشاعره. ولسوء الحظ، لم تعد أطروحات ومواقف زبيجنيو بريجنسكي تحظى بالاهتمام إلا عند قِلّة قليلة من أصحاب القرار في الحكومة الأميركية، على الرغم من أن هذا النوع من النظرة الاستراتيجية الثاقبة أصبحت الآن أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى من أجل الحفاظ على سمعة أميركا في العالم. جو سكاربورو* سيناتور «جمهوري» سابق عن ولاية جورجيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»