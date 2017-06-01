اتفاقية باريس للمناخ.. وانسحاب واشنطن المحتمل! تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017 لم يكن الرئيس دونالد ترامب مبالغاً عندما قال أثناء حملته الانتخابية إن الولايات المتحدة من الممكن أن «تلغي» اتفاق باريس حول التغير المناخي. ولذا فإن قرار الرئيس المنتظر صدوره هذا الأسبوع حول ما إذا كانت أميركا ستنسحب من ذلك الاتفاق الذي يضم 200 دولة من الممكن أن يكون له تأثير الدومينو على مشاركة بلدان أخرى كثيرة في الجهد الدولي الرامي للحد من تلوث الوقود الأحفوري، مما يجعل من المستحيل تقريباً وقف التغير المناخي الكارثي لأنه سيكون، في هذه الحالة، مكلفاً للغاية. إن هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه الباحثون والعلماء الذين يقومون بتقييم تأثير موقف واشنطن على جهود مواجهة تغير المناخ. وفي حين أن التنبؤ بحالة المناخ بعد أكثر من 80 عاماً في المستقبل أمر غير دقيق على الإطلاق، إلا أن الأكاديميين الذين جمعتهم الأمم المتحدة في اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشعرون بالقلق فعلاً من أن العالم يتجه نحو انقراض «هائل» لبعض أنواع المخلوقات، وأضرار خطيرة في المحاصيل، وزيادات لا رجعة فيها في ارتفاع مستويات سطح البحر، وكان كل هذا التقييم المتشائم طبعاً حتى قبل أن تبدأ واشنطن الحديث عن الانفكاك من الانخراط في جهود مكافحة تداعيات الاحترار العالمي. وفي حين أن الخفض بمقدار درجتين مئويتين لن يكون ملحوظاً خلال وقت وجيز، بطبيعة الحال، إلا أنه سيمثل أيضاً تغييراً كبيراً بالنسبة للأرض ككل، وسيكون أسرع من أي تغير آخر في المناخ منذ انتهاء عصر الجليد قبل نحو 10 آلاف سنة. وتتوقف السيناريوهات التي يبحثها العلماء على قياسات درجات حرارة الهواء والماء التي تم أخذها في المئات من المواقع حول العالم، فضلاً عن النماذج المعقدة حول كيفية توقع تطور الاتجاهات في العقود المقبلة. ومن شأن تحرك واشنطن نحو الانسحاب من اتفاقية باريس أن يجعل التوقعات أسوأ، وفقاً لفريق «المناخ التفاعلي»، وهو فريق من المصممين الذين تدعمهم بعض المؤسسات مثل معهد ماساتشوستس وكلية سلون للإدارة وصندوق روكفلر براذرز. وحسب تقديراتهم، فإن العالم سيزداد دفئاً بنحو 3.6 درجة مئوية (6.4 درجة فهرنهايت) بحلول عام 2100 إذا ما قورن بمستويات ما قبل الصناعة في حالة انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس، وهذا أكثر من السيناريو الأساسي الذي ترتفع فيه الحرارة بنحو 3.3 درجة. وباعتبار الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مَصدر للتلوث بعد الصين فإن تحركها لإلغاء الاتفاق الذي يضم نحو 200 دولة سيضخ مئات المليارات من أطنان ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ويسرع اتجاه الاحترار الذي يتفاقم بالفعل. كما أنه سيهدد أيضاً تدفق الأموال بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً التي كانت الدول الصناعية قد تعهدت بتقديمها لإقناع الدول النامية بخفض انبعاثاتها، ما يضر بالأسس السياسية لمحاربة التغير المناخي. ويقول «مايكل جروب»، وهو أستاذ في كلية لندن، وقد سبق أن قدم المشورة للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة المناخ: «إن فقدان التمويل الأميركي سيكون هو أكبر مشكلة، وبالطبع فإن رمزية ذلك ليست جيدة». وقد جمع اتفاق باريس، الذي أبرم عام 2015، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع كبريات الدول الصاعدة من الصين إلى الهند إلى البرازيل، التي تعهدت بوضع حدود لتلوث الوقود الأحفوري، وتقديم الأموال لمساعدة البلدان الأكثر فقراً على التكيف مع تغير المناخ. وعلى المدى الطويل، سيعتمد تأثير انسحاب الولايات المتحدة على كيفية استجابة الدول الأخرى والمستثمرين لهذا الأمر. وتشير الدلائل إلى انسحاب أميركي محتمل بالفعل. وفي خطوة غير مسبوقة، انفصلت الولايات المتحدة عن الدول الست الأخرى في بيان مشترك صدر، يوم السبت الماضي، خلال قمة الدول الصناعية السبع، وقالت إنها تراجع سياستها. وذكر الموقع الإخباري السياسي «إكسيوس» أن الرئيس الأميركي قال لبعض المقربين منه إنه يعتزم سحب الولايات المتحدة من الاتفاق. وحتى الآن، لم تذكر أي دولة أخرى، ولا حتى الصين أو الهند، أنها ستتبع الولايات المتحدة في الانسحاب من اتفاقية باريس. وبدلًا من ذلك، يستمر الدعم للاتفاق. ومن المعروف أن الأهداف المتفق عليها من خلال الأمم المتحدة بشأن الاحترار العالمي هي لعام 2100، والتحولات في صناعة الطاقة تحتاج إلى عقود لتنفيذها. ولذا فإن تقاعس الولايات المتحدة بشأن تقليل غازات الدفيئة ربما يثني بعض الدول الأخرى في نهاية الأمر عن مواصلة جهودها الرامية لخفض غازات الدفيئة، وهذه مشكلة أخرى في حد ذاتها. بلومبيرج شانكلمان كاتب متخصص في قضايا البيئة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»