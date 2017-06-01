الصحافة الدولية تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017 بين قمة الحلف الأطلسي.. وشراكة الصين واليابان ذا هيندو وتُعتبر منطقة وزير أكبر خان، التي وقع فيها الانفجار، واحداً من أكثر الأماكن تأميناً في المدينة، نظراً لقربها من القصر الرئاسي والسفارات. ومع ذلك، فقد تمكن إرهابي من قيادة مركبته الملأى بالمتفجرات وتفجيرها. وقد نفت «طالبان» علاقتها بالهجوم مؤكدةً أنها لا تقتل المدنيين. وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن ثمة عدة جماعات انشقت عن «طالبان» لا تعترف بالقيادة الحالية للجماعة. كما أن ثمة تنظيم «داعش»، الذي يعمل انطلاقاً من شرق أفغانستان وسبق له أن استهدف المدنيين. وفي هذه الأثناء، تجهد الحكومة الأفغانية لكسب ثقة الجمهور في قدرتها على التغلب على استتباب الأمن. وتقول الصحيفة، إن للمشكلة أبعاداً سياسية ودبلوماسية وأمنية. فسياسياً، ينظر إلى الحكومة على أنها فاسدة وغير عديمة الكفاءة وغير قادرة على تنظيم نفسها وتحسين أدائها. والتحدي الدبلوماسي الذي يواجه رئيس البلاد أشرف غاني يكمن في قطع خطوط إمداد «طالبان» الخارجية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن بعض التقارير تشير إلى دعم وتسليح أطراف إقليمية للمتمردين لأسباب جيواستراتيجية. أما التحدي الأمني، ولعله الأهم، فهو أن الجيش الأفغاني، وبعد سنوات من الحرب الطويلة، باتت معنوياته متراجعة. ذلك أنه يعاني من جهد كبير على ساحة المعركة بسبب كثرة المهام المسندة إليه، ونظراً أيضاً للتحديات التي تطرحها المجموعات المتمردة المختلفة. حرييت دايلي نيوز ضمن عددها لأمس الخميس، علّق المحلل السياسي التركي مصطفى عايدن، ضمن عموده بصحيفة «حرييت دايلي نيوز» التركية، على حصيلة أعمال قمة «الناتو» التي عقدت في 25 مايو في بروكسل، وشكّلت، في رأيه، تجمعاً مهماً ليس فقط لأنها جمعت الزعماء المنتخَبين حديثاً مثل دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون وتيريزا ماي مع الزعماء الآخرين، ولكن أيضاً لأنهم قرروا تعزيز دور «الناتو» في الحرب ضد الإرهاب. ونظراً للشكوك التي تداولتها وسائل الإعلام الغربية بخصوص التزام الولايات المتحدة تجاه الدفاع الأوروبي بعد انتخاب الرئيس ترامب، تقول الصحيفة، فإن هذه القمة كانت مترقبة من قبل كثيرين لرؤية ما إن كان ترامب سيجدّد التأكيد على الالتزام الأميركي تجاه أوروبا أم لا. وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف، حيث لم يجدد ترامب التأكيد على فصل الدفاع الجماعي لحلف «الناتو»، الفصل 5 من اتفاقية واشنطن، وفي المقابل، قال للحلفاء إنه عليهم أن يدفعوا «ديونهم المتراكمة» لسد «الفجوة بخصوص تحديث وجاهزية وحجم القوات». وتقول الصحيفة، إنه منذ قمة ويلز في 4 سبتمبر 2014 وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، شكّل موضوعُ نفقات الدفاع واحداً من المواضيع الملحة بالنسبة للدول الأعضاء من أجل زيادة قدرة «الناتو» الدفاعية وتعزيز وجوده في أوروبا الشرقية. وحتى الآن، تفي 5 بلدان فقط من أصل بلدان الحلف الثمانية والعشرين بالالتزام المتفق عليه بإنفاق 2 في المئة على الأقل من ناتجها الإجمالي المحلي على الدفاع. وبالتالي، تقول الصحيفة، فإن ترامب كان محقاً في دعوة الحلفاء إلى الوفاء بوعودهم، ولكن «تصريحاته القوية وسلوكه الحاد كان مقلقاً للكثيرين». غير أن الزعماء استطاعوا مع ذلك الاتفاق على عضوية «الناتو» الرسمية في التحالف ضد تنظيم «داعش»، عقب إنشاء جبهة مضادة للإرهاب في سبتمبر 2014 تحت زعامة الولايات المتحدة. وقد مثّل هذا خطوة مهمة، ولكن أيضاً رمزية إلى حد كبير، على اعتبار أن كل البلدان الأعضاء هم أصلاً جزء من التحالف الدولي. تشاينا دايلي صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية كتبت، ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء، حول نتائج الحوار السياسي الرابع بين الصين واليابان، معتبرةً أن تشديد كل من بكين وطوكيو على الحاجة إلى اعتبار بعضهما بعضاً شريكاً ممكناً، وليس تهديداً، مثّل نتيجة مهمة لهذه النسخة الجديدة من الحوار السياسي الثنائي. كما أن إدراك كلا الجانبين للأضرار الممكنة المترتبة على الارتياب المتبادل وتطلعهما إلى تحسين العلاقات الثنائية يمثل خطوةً مهمة نحو كسر حالة الجمود، كما تقول. وحسب الصحيفة، فإن أسباب سوء العلاقات الثنائية تعزى إلى عدم قدرة اليابان على التكيف مع الواقع الجديد لصعود الصين. كما أن الصين أيضاً بدورها بصدد محاولة تحديد المقاربة الأفضل لتدبير تأثيرها المتنامي على الشؤون الإقليمية والعالمية والتصورات الخارجية لها. وبهذا المعنى، تتابع الصحيفة، فإن الكيفية التي تنظر بها بكين وطوكيو إحداهما إلى الأخرى هي التي ستحدّد إلى حد كبير المشهد الجيوسياسي لشمال شرق آسيا، إنْ لم يكن كل منطقة آسيا- المحيط الهادي. وعلاوة على ذلك، فإن التاريخ أيضاً، يرخي بظلال طويلة وداكنة تحول دون تقارب البلدين حقاً. غير أن هذا لا يعني أيضاً أنه لا يوجد طريق للخروج من حالة الجمود الحالية، تقول الصحيفة، ولا أدل على ذلك من الدفء الذي عرفته العلاقات بين بكين وطوكيو قبل التوترات الأخيرة، وإذا كان من غير الممكن دفن الماضي كلياً، فإن تدبير الخلافات يمكنه على الأقل إطلاق بعض الطاقة الإيجابية من أجل استعادة بعض الدفء في العلاقات الثنائية. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن العلاقات بين البلدين الآن في ظرف دقيق، والتجربة تُظهر أن العلاقات يمكنها أن تتجنب ظلال الماضي القاتمة إذا توافرت النوايا الحسنة والأشخاص ذوي رؤى في كلا البلدين. إعداد: محمد وقيف