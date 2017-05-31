خطوة مهمة لضبط الفتوى وضمان تماسك المجتمع تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017 تولي دولة الإمارات العربية المتحدة تماسك المجتمع وتحقيق مصالحه أهمية قصوى، وهي تحرص كل الحرص على حماية معتقداته وتمكينه من ممارسة عباداته وتعريفه بحقوقه وواجباته الشرعية، وما يحتاج إليه في تسيير أمور حياته وفقاً لتعاليم الإسلام السمحة، وبما يمكّن الفرد المسلم من اتباع أوامر الله ونواهيه، ويمارس حياته وهو مطمئن إلى أنه ملتزم بأحكام الدين الصحيحة، بطريقة يحقق من خلالها مبتغاه في إرضاء الله سبحانه وتعالى. ولعل من أهم القضايا التي تشغل الناس في عصرنا الحاضر وتسبب لهم الكثير من الإشكاليات في حياتهم اليومية، قضية الفتوى وتعدد مصادرها وكثرة مقدميها، إلى درجة يمكننا أن نقول إننا نعيش في عصر من فوضى الفتوى غير المسبوقة في التاريخ الإسلامي مطلقاً. وقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية وجود مؤسسات وهيئات مختصة بالفتوى داخل الدولة، فأنشأت مثل هذه الهيئات، وتم العمل على ضمان أن تضم أفضل العلماء والخبراء من داخل الدولة وخارجها من دول العالم الإسلامي، وعملت على ضمان استقلاليتها، وذلك حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، أولاً وقبل كل شيء. وقد نجحت هذه الهيئات بالفعل في تحقيق المبتغى منها، حيث أصبحت مراجع للفتوى داخل الدولة وخارجها. واستمراراً لهذا النهج ومواصلة لهذا النجاح فقد حرصت الدولة على أن يكون هناك مجلس لكل الإمارات يكون مرجعاً للفتوى على مستوى الدولة. وفي هذا السياق جاء اعتماد مجلس الوزراء الذي انعقد أول من أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تنبع أهمية هذا المجلس من أهدافه المحورية، فهو يحقق في الواقع هدفين رئيسين ومترابطين: الأول، إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها وتأطيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهذا يحد بالتأكيد من ظاهرة الفتاوى التي تصدر من دون رقيب، ويحمي الفتوى من أي انحراف أو شطط. وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»، فإن هذا المجلس «سيكون المرجعية المعتمدة لتنظيم وضبط الإفتاء وتدريب المفتين وإصدار الدراسات الشرعية والفتاوى وتوحيد مرجعتيها وتنظيم آليات إصدارها». وثانياً، وهذا أمر لا يقل أهمية عن الهدف الأول، فإن ضبط الفتوى وتوحيد مصدرها يسهمان في بيان حقيقة الدين الإسلامي وسماحته ومرونته ومواكبة الأمور والقضايا والمسائل المستجدة في حياة الناس، من خلال المختصين من أصحاب العلم الشرعي والخبرة في الدولة وبما يحفظ تماسك المجتمع ويصون عقيدته النقية الصافية. وثالثاً، فإن مثل هذا المجلس أيضاً يحد من الاختلافات، ويقضي على حالة التخبط أو البلبلة التي تسود بسبب تباين الآراء الفقهية وتعدد مصادرها، وكما قال سماحة المستشار علي الهاشمي، المستشار الديني بوزارة شؤون الرئاسة، فإن هذا القرار «يقضي على البلبلة والتخبط في الآراء». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية